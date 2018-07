Después del Mundial llegó el amor. Se conoció una foto que confirma lo que ya todos sospechaban: Oriana Sabatini y Paulo Dybala están en pareja.

La historia comenzó el año pasado, cuando la hija de Catherine Fulop se separó de Julián Serrano y el futbolista empezó a seguirla a través de Instagram. Él le dejó varios "likes" en sus fotos, que fueron correspondidos de la misma manera por la cantante.

Poco tiempo después el jugador de la Juventus se separó de su pareja de aquel entonces, la modelo argentina Antonella Cavalieri, debido a rumores de infidelidad. Y las versiones que lo vinculaban con Oriana empezaron a sonar cada vez con más fuerza.

Dybala estuvo presente en el show que brindó Sabatini el 5 de julio del año pasado, cuando la joven fue telonera en el concierto que Ariana Grande brindó en Buenos Aires. Sin embargo, cada vez que se les consultaba al respecto, ellos negaban una relación amorosa.

"No lo sé… Yo no los he visto… Ella tiene confianza con nosotros. Cuando empezamos a escuchar estas cosas nos dijo que sí, que con Paulo se hablan, por supuesto. Lo único que me interesa de Paulo es que sea buena persona y que se porte bien con mi niña, que es una buena persona también. Eso es lo único que me importa", dijo Catherine Fulop sobre el supuesto romance.

Las versiones indicaban que Paulo Dybala no quería confirmar este romance antes del Mundial por el impacto mediático que podría generar, más aún considerando que su presencia no estuvo asegurada en la lista de Jorge Sampaoli hasta último momento.

Dicho y hecho, ya con la eliminación de la selección argentina de la Copa del Mundo, el futbolista cordobés viajó a la Argentina y se encontró con Oriana Sabatini.

La imagen fue tomada el miércoles por la tarde en una restaurante de San Isidro. Tal como se puede apreciar, ya no esconden su amor y no tienen problemas en mostrarse juntos.

El futbolista podría ser transferido al Real Madrid en este mercado de pases, si es que el Merengue vende a Cristiano Ronaldo a la Juventus. En caso de que eso suceda, la ciudad española podría ser una excelente oportunidad para Sabatini con vistas a potenciar su carrera como cantante pop.