Mural. El creador firmando la obra de los chicos de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni en el Barrio Hualilán.

Conocido en el mundo entero simplemente como Quino, el brillante humorista gráfico e historietista mendocino, que supo retratar con una lucidez extraordinaria las situaciones sociales, culturales y políticas que atravesó el país y el mundo, falleció ayer a los 88 años de edad en su tierra natal, Mendoza. Su deceso se produjo a consecuencia de un ACV que sufrió hace unos días, y pese a que los médicos lograron estabilizarlo, su estado se complicó, informaron medios locales. Admirado dentro y fuera del país, San Juan se plegó a la despedida del genial creador, que el 12 de julio de 2013 visitó la provincia, en la que sería su despedida de los sanjuaninos. Fue en el marco de una serie de actividades, como la inauguración de la sede de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni en el Barrio Hualilán I, oportunidad en la que el considerado "Amigo de las Bibliotecas Populares del País", fue declarado Huésped de Honor por la Municipalidad de Rawson. Allí, aunque una multitud lo esperaba con libros, cámaras y lapiceras en mano, no dio autógrafos ni hizo fotos personales, pero se mostró siempre cordial y sonriente con la gente y estampó su firma (una Q) en el mural que realizaron los chicos de la biblioteca, agradeciendo en todo momento el cariño del público, que se acercaba a él mientras caminaba y saludaba.

"Mafalda era un dibujo y la gente se enojaba conmigo cuando yo decía eso, porque la veían como una persona"

Otro de los motivos que trajo a Joaquín Salvador Lavado Tejón a la provincia en aquel corto pero intenso viaje, fue la visita a la muestra itinerante del museo cordobés Barrilete, dedicada a Mafalda -su obra maestra (vera parte)- que se exhibió en el Centro Cultural Conte Grand hasta agosto de ese año. Una postal para el recuerdo no sólo para los adultos que siguieron cada capítulo de los personajes a los que dio luz con su lápiz, sino también para sus hijos y nietos que se acercaron y conocieron su emblemática producción. Es que a través de la encantadora exposición, la muestra trajo al mundo de carne y hueso los elementos del mágico universo que ingenió este filósofo del dibujo para la entrañable niña de moño rojo, que nació cuando se presentó a Agens Publicidad, que buscaba a un dibujante para que creara una historieta "mezcla de Blondie y Peanuts" para publicitar el lanzamiento de una línea de productos electrodomésticos llamados Mansfield. Por esa razón es que el nombre de algunos de los personajes debían comenzar con la letra M, y de ahí Mafalda. Finalmente, Agens no hizo su campaña, pero Quino se quedó con unas pocas tiras que le serían útiles unos meses después, cuando dio vida al personaje que lo haría famoso.

De verdad. Algunas de las imágenes de la muestra "El mundo según Mafalda", que trajo

el museo cordobés Barrilete, con objetos, instalaciones y gigantografías para recrear la cotidianidad

del famosísimo personaje.



Muy disponible, pese a su veteranía, el hombre -que, en 1960, se casó con Alicia Colombo y en 1963 pudo publicar su primer libro: "Mundo Quino", una recopilación de dibujos de humor gráfico mudo con prólogo de Miguel Brascó- aprovechó su corta estadía para efectuar una visita guiada por el Museo Provincial de Bellas Artes Fanklin Rawson, que había sido inaugurado en 2011, donde también dejó uno de sus trazos en el libro de firmas.



"¿Qué diría ella hoy?' le preguntaron durante la conferencia de prensa que brindó a los medios locales, donde con muy buen humor Quino respondió: "Cada idea de Mafalda me llevaba cuatro horas, si me dan ese tiempo les contesto". Fue uno de los amables intercambios que realizó durante su presentación -especialmente cuidado, a pedido de los suyos, por su avanzada edad- en la que tampoco dejó de reivindicar el resto de su obra.

En conferencia de prensa. Quino habló para los medios locales en su paso por la provincia.



"Mafalda era un dibujo y la gente se enojaba conmigo cuando yo decía eso, porque la veían como una persona. Para mí, mis páginas de humor son mejores que Mafalda", subrayó con el afán de destacar a todos sus personajes por igual.



Además, consultado por la sorprendente atracción de los niños por su criatura más famosa, el genio -que además tuvo posibilidad de pasear por las sierras de Zonda y ver las tradicionales tonalidades ocres del paisaje montañoso- manifestó no tener idea lo que pensaban los bajitos en un mundo dominado por la tecnología.



"Yo no hablaba con casi nadie por timidez, hoy los chicos no hablan con casi nadie si no es a través de esos aparatitos", analizó quien apenas a los 13 años se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, pero en 1949 "cansado de dibujar ánforas y yesos", la abandonó y decidió convertirse en dibujante de historieta y humor.



Por otra parte, en 2012, el Consejo Superior de la UNSJ le otorgó el Doctorado Honoris Causa por su aporte a la difusión de los derechos de los niños, a través de Mafalda -proyecto presentado por el decano de Sociales, Ricardo Coca, ante un pedido del diputado provincial Eduardo Bustelo-. Sin embargo, la distinción quedó sólo en una mención protocolar ya que la visita del maestro se dio durante el receso de invierno (esperaban dárselo en octubre, para el Congreso de la Infancia de ese mismo año, pero no pudo venir) y las autoridades de la alta casa de estudios no estaban disponibles para organizar el correspondiente acto, algo que fue cuestionado en diferentes ámbitos. Caso contrario resolvió Mendoza, donde nació Quino, a quien llamaron así para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, apreciado pintor y diseñador gráfico. Con él un pequeño Joaquín descubrió su vocación, que despuntó hasta que a los 18 años se trasladó a Buenos Aires en busca de un editor dispuesto a publicar sus dibujos. Iban a pasar algunos años de penurias económicas antes de ver su sueño hecho realidad; y sin imaginar siquiera la repercusión y el cariño alcanzado por su obra en distintas ciudades, generaciones y segmentos sociales alrededor del mundo , como quedó demostrado en 2013, también de San Juan.

Mafalda, su paso a la inmortalidad

Quino siempre será recordado por sus virtudes como artista y dibujante, pero sin lugar a dudas, su nombre quedará vinculado inseparablemente a su obra maestra, Mafalda. Apareció por primera vez en la revista Leoplán de 1964. Pero se hizo más conocida en el semanario Primera Plana hasta 1968. Luego, la historieta pasó a la revista 7 Días. Pero en el momento justo de mayor plenitud del personaje y la obra, Quino decidió no dibujarla más en 1973 y fue un punto de cuestionamiento para muchos seguidores de la tira. Sin embargo, el boom editorial sucedió cuando aparecieron las recopilaciones a través de los libritos coleccionables (los clásicos de Ediciones de la Flor). La repercusión fue inmediata, vendiendo más de 200 mil ejemplares en sus primeras tiradas. Por más de 56 años, Mafalda eclipsó a la mayoría de las creaciones de Quino, tal vez por la década en que fue concebida, entre golpes de estado, quiebres de procesos democráticos y dictaduras en Argentina, en Latinoamérica y el mundo. Fue el contexto que le dio aún más sentido a los mensajes y remates de los personajes de la tira. Mafalda es una militante incansable contra la hipocresía y la discriminación, la injusticia social y el descontento de un mundo turbulento y atormentado por la guerra de Vietnam y la Guerra Fría. Los niños de este universo en cuadritos encarnan ese humor metafísico, absurdo, crítico y cuestionador, como los voceros de lo que los adultos querían decir y no podían en años de censura cultural e ideológica. El propio autor se mostraba sorprendido por la vigencia intacta de su creación y no obstante tenía una respuesta algo pesimista para dar. Si sigue causando gracia al releerla en el presente, significaba para él que el mundo no había mejorado mucho.



Mafalda fue traducida a 30 idiomas y con más de 20 millones de ejemplares vendidos hasta el día de hoy. Como fenómeno de la cultura popular, conquistó no sólo los kioscos de diarios y revistas, sino que fue una de las primeras historietas en entrar en las librerías como una obra de colección. Esa niña pacifista que no le gusta la sopa y fanática de Los Beatles, que le habla a su globo terráqueo; y preocupada por los problemas del mundo, pasó a convertirse en algo más que una obra literaria que trascendió su tiempo: en un patrimonio cultural para la humanidad.



En las redes se sintió la despedida



Las redes fueron el lugar para recordar al querido Quino. Artistas, políticos, medios de comunicación e instituciones de Argentina, Latinoamérica y España publicaron mensajes de despedida. Twitter incluso se llenó de viñetas publicadas por la gente, por sus seguidores, y eso hizo que encabezara la tendencia en Twitter. En Buenos Aires, las esculturas de Mafalda, Felipe y Susanita de San Telmo comenzaron a cubrirse de flores (foto). Algunos de los mensajes.



Honor a un genio que nos prestigia ante el mundo y que engendró otro genio con pollerita. Raúl De la Torre.



Se nos fue Quino y nos dejó de todo. Que en paz descanse maestro. Gracias. Atte, el humor y la conciencia. Chino Darín.



Hace años le hice una entrevista pública a Quino en la biblioteca argentina de Rosario y le pregunté si se imaginaba a Mafalda de grande y me dijo. "Imposible, sería una detenida desaparecida". Gracias Maestro por hacernos reír y pensar. Reynaldo Sietecase.



Que levanten la mano los que estén hartos de ver el mundo manejado con los pies'. Me encantaba Mafalda y la visión del mundo a través de la pluma de Quino. DEP Quino. Alejandro Sanz



Pocas personas marcaron con su arte a tantas generaciones. Una vez dijo: "Mafalda no me abandona, porque aquellos dramas sociales siguen vigentes' Que su obra nos haga reflexionar y preguntarnos por qué seguimos atravesando los mismos problemas. Luciana Zalazar.



Chau #Quino. Genio, que al partir dejarás hijas e hijos... criaturas, que vivirán eternamente. El arte popular en su máxima expresión. Ricky Pashkus



Se murió el tipo que mejor nos entendió como sociedad. Gracias, maestro. Florencia Etcheves



Adiós a una de las mentes (y de los corazones) más brillantes de nuestro país. ¡Gracias por todo, Maestro! Facundo Manes



Hoy Mafalda está triste. Ha fallecido su creador. El gran Quino. Nos deja su mundo, sus creaciones. Archivo RTVE



Se nos ha ido Quino. El año 2020 se vuelve aún más oscuro...Javier Sierra (escritor español)



Hoy ha fallecido Quino, creador de Mafalda, pero sus memorables frases no nos dejarán nunca. Corazón roto. Vogue España.



Adiós al humorista gráfico e historietista argentino, Quino. El creador de Mafalda: icónico personaje que se ha vuelto popular en nuestro país. Construyó personajes simples, preocupados por la política mundial, ahondando en la miseria y el absurdo de la condición humana. Victoria Onetto



Gracias Quino. Por el arte y el compromiso. Tu inmensa obra estará siempre presente en la historia argentina y en la memoria colectiva de quienes la disfrutamos. Hasta siempre, maestro. Santiago Cafiero.



Hasta siempre maestro. Cristina Kirchner



¡Adiós Quino! Gracias por tanto. El espíritu crítico de Mafalda nos enseñó a miles a no conformarnos. Nicolás del Caño.



Gracias Quino por tanto arte, humor y talento. Hasta siempre! Marcelo Orrego.



Hoy se fue Quino y todos lo vamos a extrañar. Nos dejó su talento, su humor, su inteligencia y a la gran Mafalda, Martín Losteau.



Hasta Siempre. Buen viaje, Quino del Alma. Facundo Arana.



¡Hasta siempre Quino! ¡Gracias! En el mundo hay cada vez más gente y menos personas". Elisa Carrió.



Se fue mi segundo papá. Gracias por todo Quino (1932-2020)", escribió en su cuenta de Twitter Miguel Rep.



Gracias por acompañarnos toda la vida con tu arte!! Como siempre tendremos en cuenta esos sabios consejos !! Mis condolencias a su familia y amigos! Hasta siempre querido QUINO ! QEPD.

Un adiós ilustrado



Rep, Tute, Liniers, Nagú, Bernasconi, Nik y varios otros discípulos y colegas del país y el extranjero, todos admiradores, también usaron sus armas para despedir al gran maestro a través de las redes. Con ingenio, con emoción, con profunda tristeza, y con profundo respeto, sus viñetas se erigieron como el gran homenaje gráfico para el genial Quino y sus personajes, a esta altura, indisolubles. Aquí, apenas una muestra del adiós ilustrado.

Chanti

Miguel Rep

Nik

Coco Gletz

El equipo de Pictoline

Nagú

Ro Ferrer

Liniers

Pablo Bernasconi

Por: Soledad Villarroya

Raúl Caliva

Violeta Marcovich