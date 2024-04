FOTO DANIEL ARIAS

No es nada extraño que una pequeña de siete años tenga ídolos musicales a los que quiere ver todo el tiempo. Lo que no es tan común es que ese ídolo sea del palo del folclore y que además, sea comprovinciano. Es el caso de Luana Ruarte, una niña que quedó hechizada con Diego Villegas desde la primera vez que lo vio cantar y hoy, con siete años, se ha convertido en su fanática número uno, al punto de pedir ir a verlo adonde sea que el artista actúe. De tanto verse se gestó una amistad entre Villegas y la familia de la niña, pero no quedó ahí. Dada la admiración que Luana siente por el folclorista, el papá de la pequeñita -Marcelo Ruarte- le propuso a Diego que grabara con su hijita un video con el tema favorito de Luana: Mi niña bonita. Lo concretaron y hoy a las 15.30 hs lo estrenarán en Youtube y en sus redes sociales.



"Una vez estaba en una peña cantando esa canción y ella se acercó; me miraba tanto y de una forma tan especial, que me llamó la atención, entonces me acerqué para cantarle", reflotó Villegas aquel primer encuentro, que se dio cuando Luana tenía 3 años y que todos pensaron que quedaría en esa postal, pero... "Creo que volvieron al otro día y ahí me dijeron su nombre...", continuó Diego. La escena comenzó a repetirse, año tras año. "Ya la empecé a ver otra vez y otra vez... '¡Mirá, es que quiere venir a verte!', me decía el papá", se explayó. "Ella llegaba a casa y me decía '¡Me cantó a mí, es mi artista favorito!' y me hacía poner en Youtube todos los videos de Diego", agregó la mamá, Irina.



"Quedó como impactada con la canción y la tomó como propia, quedó fascinada, es su ídolo. Cuando íbamos a la casa de mi mamá le decía 'Abuela, me ha cantado el Diego Villegas, me ha cantado Mi niña bonita, así que todo el mundo sabe del amor que le tiene. Y cuando se va con su papá, él le dice 'hoy en tal parte canta Diego' y la lleva", sumó la mamá, que explica entre risas que su niña pasó de las canciones de La granja a Diego Villegas en un vuelo sin escalas, algo particular porque además en casa no se escucha folclore. "Tengo un hijo adolescente de 18 años, así que es otra música la que suena, pero bueno, a ella la cautivó esa canción y después me empezó a pedir más temas. Cuando lo va a ver cantar, siente que Diego canta para ella, no existe nadie más. No le interesa otro show, es ese, ir a verlo a él", comentó Irina.

"Sí, me ha pasado algo así alguna otra vez, pero no con una niña tan chiquita ni de esta manera, porque a ella le gusta seguirme para todos lados. Y como esas que contamos, hay un montón de anécdotas graciosas", prosiguió Villegas, evocando cuando "una vuelta fue Luana con el papá a verme a un show y yo no cantaba ese día, entonces el papá me dijo '¡¿Podés creer que tuve que volver al otro día porque actuabas vos?!'". También se acordaron cuando, regalo de cumpleaños de Ruarte, Diego fue a cantarle a la salida del Colegio Nuestra Señora de Luján, adonde asiste. "Bueno, cuando fue lo de esa serenata, ¡ya llevaba años de seguirlo!", confirmó mamá.



La protagonista de la historia los escuchaba atentamente y de vez en cuando sonreía pícara. También respondió a algunas preguntas con timidez.



"Sí, me gusta mucho esa canción...", afirmó hundiéndose en el sillón con el bonito vestido rojo que vistió para la nota y no sin aclarar que de tanto escuchar sus temas "a algunos ya me los sé". "Creo que cuando cumplí 6 el Diego Villegas -así lo nombra con total frescura- me fue a cantar Mi niña bonita a la casa de mi papá", marcó. "Pero adonde él vaya, yo lo persigo... he ido al Manolo ¡y hasta al Vea!", confesó con candidez la dulce pocitana, que se ha convertido en la regalona del círculo del folclorista, donde ya todos la conocen muy bien. Una popularidad que seguramente se acrecentará a partir de hoy, con la circulación del clip donde hace de hija del cantante, experiencia que transitó feliz.



"Lo grabamos entre diciembre y enero pasados, en distintas partes de Capital, como el Parque de Mayo, el colegio Don Bosco, Acento Cuyano y muchos otros lugares. La verdad que quedó muy bonito. Marcelo me dijo que Luana hasta le dio algunas ideas...", señaló Villegas sobre el nuevo video de Mi niña bonita, de Pablo del Río, popularizado por Lucho Barrios. Un tema folclórico donde un padre le habla a su hija, que se convirtió en un aclamado clásico del repertorio de Villegas, quien le agregó en medio un recitado propio, que compuso tras el nacimiento de su hija.



"Y Luana es como mi segunda hija, es un cariño muy grande que uno tiene... Qué sé yo, ese cariño de los niños, tan puro, tan bonito, es impagable", se conmovió Diego. "Creo que no hay mejor recompensa para lo que uno hace que ese amor tan genuino", asintió la mamá de la mini fan, que espera ansiosa el estreno de su propio clip con su ídolo.

Diego y Luana, en Parrilla Manolo, arriba. Años después, con papá, su hermanito y su ídolo, cuando la sorprendió a la salida del cole por su cumple.

>> DATO

El nuevo video de Mi niña bonita, donde aparece Luana junto a Villegas, verá la luz hoy domingo a las 15.30 hs en Youtube y en sus redes sociales.