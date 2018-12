La semana pasada se publicó una edición especial de la revista Caras, con la presencia en la tapa de Susana Giménez, Mirtha Legrand, Marley, Luciana Salazar y Flavio Mendoza. Los últimos tres posaron acompañados por sus respectivos hijos: Mirko, Matilda y Dionisio.

La publicación, además, mostró algunas imágenes del evento que juntó a las grandes figuras del espectáculo argentino. En una de ellas, Luciana Salazar posa junto al empresario Álvaro Rivera D'Checo, y se puede observar un detalle que no pasó desapercibido para la modelo: una misteriosa mano que rodea su cintura.

"Me parece que @lulipop tiene un fantasmita que la agarra de la cintura en la revista @caras porque el señor que está al lado de ella tiene sus manos para abajo… ¡Qué miedo!", escribió en Twitter la usuaria @sabrisinopoli.

Salazar se hizo eco de esta apreciación y manifestó su asombro. "¿De quién es esa mano? Yo también la vi", escribió en Twitter, junto a varios emojis que reflejan su temor.

Marcela la Enana Feudale brindó una posible explicación de lo que pudo haber pasado: "A alguien borraron de la foto y se olvidaron la mano". Y Salazar le respondió: "No, lo más extraño es que en esa foto solo éramos tres y la mujer de la izquierda no me abrazaba".

El misterio de la mano, por lo menos hasta el momento, no ha sido develado.