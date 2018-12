Para despedir a todo volumen el 2018, gran parte de las propuestas para el lunes 31 incluirán baile y show, luego de una celebración de Nochebuena que no llegó de la misma forma para todos. Si bien, hubo espacios que abrieron con muy buena cantidad de comensales; algunos, no corrieron con la misma suerte y no alcanzaron las reservas necesarias para abrir sus puertas, como fue el caso de Sushi San Juan; y otros que decidieron trabajar solamente el 24, llegaron a la conclusión que ante la cantidad de consultas deberían haberlo hecho el 31 -uno de ellos fue Chop Shop.



Ya en la cuenta regresiva para el arribo del año nuevo, las familias juntan hasta sus últimos ahorros para una velada inolvidable. Aquí van proposiciones con precios varios para consultar con la almohada.





Del Bono Park (Av. Ignacio de la Roza 1946 oeste. Tel. 4262300)



Buffet frío con tablas de fiambres y quesos, pochetta rellena con peras y queso azul, ballotine de ternera con panceta ahumada y parmesano, ensaladas varias. Langostinos marinados en cítricos con manzanas, rúcula y frutos secos. Ballotine de ave con parmesano, tomates secos y espinacas. Mariscos, melón y palta. Jamón serrano, rúcula, escamas de parmesano y olivas negras.



Buffet caliente con salmón con crema de hierbas, lomo de cerdo en concasse de ananá y maracuyá,

lomo relleno con panceta ahumada, ricota y estragón con crema de tomates y morrones asados. Lasagna de hongos, puerros, mozarella y crema de espárragos. Guarniciones calientes, vegetales asados, royal de hongos y panceta ahumada, y calabazas asadas con miel y tomillo. Buffet de postres: delicias navideñas, macedonia de frutas, bouche de noel y manjar de chocolate, naranja y cardamomo; tiramisú con corazón de dulce de leche, helados

Adultos: $1.900

Menores hasta 12 años: $950.



Palito Restó (Av. de Circunvalación 261 sur, capital. Teléfonos 4230105, 4223841 y 154136112)



Recepción Bruschettas de queso de cabra y salmón ahumado. 1er Plato: grillado de langostinos, con verdes de rúcula y escarola en dressing balsámico; guacamole, tomate confitado y cuña de parmesano. Plato principal: Medallón de lomo bridado con panceta ahumada y salsa en reducción, acompañado de papas rústicas especiadas con romero. Postre: crema helada sobre colchón de frutillas y arándanos, con chispas de chocolate y frutos secos.



Bebida libre con vino, agua mineral y gaseosas durante la cena y para el brindis con fernet y champaña. Mesa dulce navideña.

Adultos: $ 1.150

Menú infantil para menores de hasta 10 años: snack de pollo con papitas noisette y copa con cremas heladas y frutas de estación. Bebidas: $550.



Tres Soles (Lat. de Circunvalación 340 norte. Teléfonos: 4253229 y 154632997).

Entrada: vitel toné o jamón crudo con ananá. Mesa buffet fiambres (queso, jamón, salame cantimpalo, bondiola), ensaladas (waldorf, mixta, remolacha, legumbres) y pernil de cerdo. Platos calientes: pollo relleno con guarnición o vacío con salsa demiglace y guarnición. Postre: bombón escocés. Bebida: media botella de vino, soda o gaseosa. Mesa navideña: pan dulce, budines, garrapiñadas, turrones y champagne.

Cena show con Julián Díaz.

Precio: $980 (contado $850).

Menú de niños: empanadas de jamón y queso, milanesa de ternera con papas fritas, gaseosa personal. Postre: bombón escocés. Mesa navideña. Precio: $490 (contado $420).



Rancho de Pelufo (Av. Circunvalación 333 este. Tels: 4234167, 4220522 y 154641316)

Entradas: dos empanadas. Parrillada (punta de espalda, costilla, pollo, chorizo, morcilla, ubre, chinchulines, matambre a la criolla, riñón, cerdo) con ensaladas mixtas y papas fritas. Postre: bombón suizo con salsa de chocolate o ensalada de fruta con helado. Bebida: media botella por persona (vino o gaseosa).

Después de cena: mesa dulce (garrapiñadas, turrones y pan dulce) con sidra. Barra tropical.

Adultos: $890 (incluye derecho a show folclorico y baile).

Niños de 3 a 10 años: $390.



La Vicuñita (Cuesta del Viento, Rodeo. Reservas al tel 2646613188).



Entrada: brusquetas saborizadas con jamón crudo, tomate cherry y rúcula; empanadas criollas de carne cortada al cuchillo. Plato principal: carne de ternera con vegetales asados y salsa criolla, pollo Hasselback caprese o espinaca, lasagna de espinaca y ricota. Todos con ensalada rusa. Postres: manzanas asadas al oporto con crema chantilly, brownie con helado y alcayota con nueces.

Adultos: $850 (el menú incluye una opción de cada plato, una bebida personal y una copa para el brindis).

Menores: $400.



La Kelita (República del Libano 1799 oeste, Jockey Club)

Entrada: vitel toné con ensalada rusa y jamón. Plato principal: pollo relleno o punta de espalda al Malbec, ambos con papas rústicas y ensaladas. Bebida: una botella de vino cada dos personas o una gaseosa personal para una. Postre: copa helada y tabla dulce.

Adultos: $600.

Menores: hamburguesas con papas fritas y gaseosa. $200.



A las brasas (Paseo Oeste, local 4. Ignacio de la Roza antes de Rastreador Calívar. Tel. 264 154391163).

Entrada con empanadas de carne cortadas a cuchillo. Plato principal: parrilla libre, asado a la llama, entraña, chorizo, chinchulines, mollejas. Acompañamiento: verduras asadas, papas rústicas y ensalada. Postre: parfait de chocolate blanco con espejo de frutos rojos, con crema y frutillas.

Brindis: copa de champagne. Mesa navideña

Adultos: $600 (no incluye bebidas durante la cena).

Menú infantil: Asado. Postre: dúo de helado.

Menores hasta 10 años: $300.



Con el dance



Como todos los años, los boliches presentan otra alternativa para continuar celebrando con amigos luego de cumplir con la ceremonia familiar. Entre las variantes, se encuentran las siguientes:

Kairos Summer (Gral. Acha y Ruta 40)



Apertura a la 1. Show de fuegos artificiales y recepción de champagne. Quien asista vestido de blanco recibirá un ticket de regalo. Entrada: $90 mujeres con una cerveza hasta las 2.30 (después s/c), $160 hombres s/c y $320 con un champagne.

De la Ostia Club (Abraham Tapia y Calle 5)



A partir de la 1,30. Patio cervecero y de comidas. Baile. Entrada: $200 (ellas) y $280 (ellos).



Pokatoc Disco (Av. Libertador 8900 oeste, Marquesado)



Ingreso desde la 1. Promos en barra toda la noche. Dj. Tony Palacios. Entrada: sin cargo hasta las 3.