Marcelino Azaguate viene por primera vez a San Juan a compartir escenario con su colega y amigo Daniel Giovenco. Ambos compositores y autores cuyanos llevarán su repertorio al Centro Cultural Amadeo Conte Grand, esta noche (ver Dato). El músico mendocino tiene proyección nacional y también internacional. Sus creaciones alcanzaron Paris, Madrid, Barcelona, Alemania, Cuba y otros países latinoamericanos. Además, incursiona en el campo audiovisual, musicalizando producciones como "Compadres, vida y obra de Armando Tejada Gómez"; "Digo la Cordillera" y actualmente "Pulsando la Vida".



Su repertorio se fundamenta en canciones con letras y música propia y autores populares. Propone una fusión sonora y conceptual entre la tradición popular americana y lo contemporáneo. Más allá de su actividad artística, Azaguate es miembro de la Comunidad Huarpe Guentota y trabaja en el proyecto Educativo "Huarpes en su propia voz", como proyecto para recuperación del idioma originario.



- En tu búsqueda musical, ¿con qué elementos contás para fusionar?

- Son las cosas lindas que tiene el arte. Tengo una raíz folklórica cuyana tradicional, pero también escucho otros estilos. Compongo con las historias de vida, con las experiencias que van pasando. A partir de ahí la canción se va armando de manera espontánea.



- ¿Qué valor le das al nuevo cancionero de Tejada Gómez?

- Es tremendo, porque estoy muy vinculado desde chico, en los cumpleaños de la casa de mi abuela sonaban aquellas tonadas y para nosotros así fue nuestra forma de vida. Muchos piensan erróneamente que mi referente es Tejada Gómez, pero en realidad, es Félix Palorma. Me parece que tiene una obra tremenda desde lo poético y lo musical. En el ámbito de la cuyanía, muchas familias tocan sus canciones. Incluso a los contemporáneos como Ernesto Villavicencio en San Juan, son muy escuchados.



- ¿Qué lugar ocupa en la cultura popular el folklore cuyano?

- La tonada y la cueca, nuestra música, tiene un valor importantísimo. Cuando se escuchan tonadas, uno se siente tan emocionado, que el que no sabe de qué se trata mucho no lo entenderá. La música cuyana es la base espiritual de todo. En Argentina, está teniendo una vidriera por parte de músicos no cuyanos. Les gusta mucho el tratamiento de las guitarras y se involucran mucho. Si bien no tiene mucho lugar en los festivales, pero sí tiene una buena vidriera de la mano de los artistas.



- ¿Qué grado de conciencia existe en la comunidad a la que pertenecés en cuanto a ejercer sus derechos?

- Justamente de eso trata mi trabajo social en la comunidad. La conquista europea fue muy fuerte en toda América. Nuestra cultura pasó a ser folklore y nuestra religión se rebajó a artesanía, nuestros dialectos y lenguaje fueron castellanizados. Categorizaron todo para abajo. Hubo que hacer un gran trabajo de fortalecimiento cultural en muchas comunidades para que no nos dé vergüenza decir que somos originarios. También estamos trabajando en la recuperación del idioma y con la modalidad de la primaria con la educación intercultural bilingüe, que esperamos en algún momento se pueda implementar en las escuelas.



DATO