En esta temporada 2018, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ que dirige Emmanuel Siffert, tiene por delante un desafío que se renueva, lograr que la orquesta siga exigiéndose más y que brinde el mejor desempeño artístico, tanto en el Auditorio Victoria, como en el Teatro del Bicentenario.



Los objetivos y la planificación están trazados con mucha antelación, el director y los músicos saben perfectamente lo que hay en juego con una agenda intensa de conciertos a lo largo de este año. Esta noche es la función inaugural del 2018 y Siffert pensó que la manera más adecuada para abrir la temporada es hacerlo con estilo. En este sentido, la propuesta programada consiste en la "Obertura de Norma" de Vincenzo Salvatore Bellini; el Concierto para violín nº1 de Niccolò Paganini, Rosamunde de Franz Schubert y la Sinfonía nº10 de Ludwig Van Beethoven (ver recuadro). Sobre esta última pieza, resulta de significación importante para el director suizo: "Es muy particular, esta décima sinfonía es fruto de un rescate de los primeros fragmentos de una partitura incompleta de 1824, que ha sido poco tocada, aunque bien conocida, entonces fue elegida para que suene por primera vez en San Juan; musicalmente es fabulosa porque posee un solo movimiento". Además, con la pieza de Paganini, tendrá la oportunidad el concertino de la orquesta, Nidhal Yebalí, de poder lucirse como solista de violín para los tres movimientos de esta elegante pieza que exige una alta habilidad y exigencia técnica para su ejecución.





La planificación lo es todo



Siffert piensa y elabora meticulosamente el plan de trabajo para la Sinfónica como habitualmente viene desarrollando año tras año, desde que está a cargo. En el proyecto artístico de este año, la Sinfónica contempla para lo que queda de este mes un concierto selecto con obras de Beethoven, Mendelssohn, Mozart y Weber; un Requiem Jomelli junto al Coro Vocacional de la UNSJ y presentaciones junto a alumnos de la Escuela de Música. En abril, vendrá la primer ópera confirmada en el TDB, "Don Carlos" (los días 25, 27 y 28); en mayo conciertos con obras de Haydn y en junio estrena la melodía del compositor argentino Alberto Williams, "Niebla en La Pampa" en la provincia. Habrá diferentes conciertos puntuales para tuba, percusión (con marimbas para la obra Mitos Brasileiros de Ney Rosauro y música tribal), trombón y corno durante el otoño. El ballet de la Bella Durmiente (del 28 al 30 de junio en el TDB) será otra parada importante. El tango tendrá su espacio durante julio, porque la orquesta unirá talento con el bandoneonista Esteban Calderón junto al Mario Parmisano Trío & Friends. Durante el invierno, la Orquesta Sinfónica continuará con la labor de las grabaciones de música de compositores argentinos. Además, habrá para el receso de vacaciones, los conciertos didácticos para la familia. Entre los directores invitados para este año, se encuentran Javier Logioia, Nicolass Rauss, Carlos Vieu, el alemán Michael Meissner y Alfons Reverte (estos dos últimos a confirmarse oficialmente).



En octubre, estará la gala lírica por el segundo aniversario del Teatro del Bicentenario, en el que la Orquesta Sinfónica se presentará con la soprano invitada Verónica Cangemi, posteriormente actuará también en la esperada ópera Aida, con tres funciones para los días 21, 23 y 25 de noviembre. Finalmente, el cierre de diciembre, tendrá un concierto al aire libre con una suite de músicas de películas.



Grosso modo, es lo que tiene Siffert en su cuaderno y que posiblemente surjan otras propuestas para incorporar a lo largo del año, pese a ello, "la planificación no es cerrada. Como estamos en San Juan, nuestro plan está sujeto a modificaciones, porque aquí todo puede suceder", dijo el director y como todos los años, mantuvo su reclamo por la falta de cargos para la orquesta: "Es un problema eterno, no tenemos los cargos suficientes, lamentablemente, no podemos armar un repertorio con obras grandes y significativas, requiere mucho esfuerzo. La orquesta, hoy, necesita cumplir con el reglamento, sobre todo en las cuerdas, en los cornos, en los trombones y en las tubas. Esto inhibe poder desempeñarse a pleno. Lo ideal, por ejemplo, es contar con 14 primeros violines y tan solo tenemos nueve", expresó el maestro y consideró que la situación "debe resolverse en el Consejo Superior de la Universidad. Pero mientras tanto continuaremos como siempre, trabajando mucho", concluyó.





DATO



La Orquesta Sinfónica de la UNSJ abre la temporada 2018 esta noche a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria (Urquiza y 25 de Mayo). Entrada general $70, estudiantes y jubilados $50.





RECUADRO



Una sinfonía particular



La Sinfonía nº 10 de Beethoven, en mi bemol mayor, que interpretará esta noche la Orquesta de la UNSJ, resulta una obra hipotética, porque el autor jamás pudo completar dicha pieza. El musicólogo Barry Cooper la reconstruyó a partir de esbozos y fragmentos, lanzando dos grabaciones en 1988, una de ellas dirigida por Wyn Morris y la otra por Walter Weller. Más tarde el compositor alemán Gerd Prengel realizó un intento para desarrollar estos esbozos del Scherzo para lograr un movimiento sinfónico completo; pero no se ha realizado ninguna interpretación en público de esta pieza hasta el momento.