Hay una foto de cuando era niña posteada en su cuenta oficial de Instagram. Aparece tomando un micrófono de juguete y la imagen refleja el recuerdo de una infancia en la que siendo tan pequeña, de alguna manera mostraba lo que la definiría en el futuro. Junto a esta imagen casi premonitoria para una década atrás, la descripción publicada por Ana Milagros que dice: "Soy muy consciente de mi voz y mi mensaje, como motor una misión que me trajo a transitar este mundo con compromiso y responsabilidad, el canal siempre fue y será el amor, que hace todo más simple por el hecho de ser. Gracias al Hip Hop por darme la fuerza, por cruzarme con personas igual de comprometidas con esta intención" y más adelante cierra "el amor traspasa la imagen". Esa postal expone lo que es hoy la cantante de rap, quien será la figura central en la última etapa de la ronda de provincias de "El Ritmo de mi Calle", el encuentro de hip hop federal que organiza el Ministerio de Cultura de la Nación, que se desarrollará en San Juan. Junto a otras y otros exponentes de los ritmos urbanos. Ana será jurado y oficializará el show principal esta tarde en la Biblioteca Popular Sur de Rawson. En pleno viaje hacia la provincia, la rapera santafesina -una de las precursoras de "Invasión Rapper", el célebre circuito nacional- habló para DIARIO DE CUYO sobre el presente femenino en el circuito del freestyle y el hip hop nacional.



- ¿Qué esperás que suceda en este encuentro que se gestará en San Juan?

- Es la primera vez que vengo a cantar y es la última ciudad que nos queda por recorrer. Vamos a rapear en un hermoso show al que fui invitada y tengo lindas expectativas encima, con ganas de celebrar y compartir con todos.



- Tolerancia, amor y respeto: ¿qué significado le das a estos conceptos y cómo los ponés en práctica?

- Son valores que tienen un origen, que predominan en la cultura y que son enseñanzas que vienen de las personas que me trajeron a la vida. La música también nace de esa búsqueda personal y espiritual. El amor es el canal principal de lo que yo hago. Creo que es una fuerza vital que nos mantiene vivos y hace que el hip hop, como cultura artística, nazca de esa fuente también. Me parece que los otros valores como el respeto y tolerancia, hacen entender que los demás también puedan transitar una experiencia similar. Básicamente son mi origen y mi búsqueda personal, que comparto para que llegue también a otros.



- ¿Qué tiene el rap desde su filosofía y su raíz, para conectarte con él?

- En particular, el rap logró ocupar un espacio en el cual una puede decir lo que quiera, cuando quiera y en la forma que quiera.

Nadie puede decirme qué tengo que cantar o qué no debo cantar. El rap me llamó la atención como a muchos jóvenes y hoy justamente las juventudes tienen muchas cosas que decir.



- ¿El freestyle fue el lenguaje más adecuado para disputar la hegemonía de varones en el circuito?

- Al comienzo cuando me introduje en el freestyle, no lo hice para ganar una voz femenina solamente dentro de una cultura dominada mayormente por varones. Fue una necesidad interna que tenía y que surgió al tiempo que empezaba a atravesar otros procesos sociales. El freestyle es un lenguaje que me permitió poner en palabra una lucha y mi lucha, es sostener el feminismo y mantener en alto la voz; de empujar para que las mujeres puedan expresarse al igual que los varones, ni por arriba de ellos ni por abajo. Creo que se puede convivir en igualdad y llega un tiempo donde los varones, que sólo estaban acostumbrados a comunicarse sólo entre ellos, empiecen a cambiar.

- Al componer tus canciones, ¿la palabra escrita tiene un rol importante en el mensaje que transmitís?

- La palabra es mi herramienta fundamental para expresarme y para desenvolverme como ser humano. Es lo más explícito y directo que hay. Es vital y determinante. También puede ser sanadora. Pero usar la palabra conlleva una gran responsabilidad sobre qué estamos diciendo y a quiénes estamos diciendo. En cada una de mis canciones soy consciente y responsable con las palabras que transmito. La palabra en la música ejerce un poder sanador para muchas personas.



- ¿Puede coexistir un espíritu underground con el artista profesional, en un circuito comercial, sin que haya tensiones?

- Sí, por supuesto. Desde el lugar que me tocó a mí, vengo de la cultura underground y sigo considerándome una rapera underground. Pero también, al ensayar, al rapear cada día, hay que vivir, hay que cobrar por el trabajo de cada uno. Es un arte que hay que dedicarle tiempo, dinero y mucha energía. Pero en definitiva, lo importante de todo esto es que estos valores que hablaba antes (tolerancia, amor y respeto) no sólo tienen que existir en la plaza, tienen que estar en todos los lugares a donde llevo el rap y lograr eso es una bendición.



- ¿Querés que tus canciones lleguen a otras pibas y les ayude a superar las injusticias que puedan vivir?

- Sí, por supuesto, siempre he sostenido esta bandera, por un montón de cosas que me pasaron. Cuando empecé en esto, me hubiera encantado encontrarme con chicas como yo rapeando. Pero no fue así, era la única voz en la ciudad y ahora veo que hay muchas otras rapeando en otras provincias, es fabuloso. La realidad puede transformarse por el arte y esa es la idea que trato de inculcar. Creo que nosotras seremos las encargadas del cambio y estamos haciendo lo necesario para que ocurra.

El Ritmo de mi Calle

El programa de culturas urbanas consiste en un ciclo de espacios de formación, exhibiciones y competencia federal en ritmos urbanos. Hoy concluirá la instancia provincial. El evento organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, tendrá lugar la Biblioteca Popular Sur (Mendoza Sur 1475), y comenzará a las 10hs. para inscriptos y público en general. Habrá talleres, charlas, exhibiciones, shows y se desarrollarán las batallas de las cuatro disciplinas protagonistas del programa: Breaking, Hip Hop, Freestyle y AllStyle.

Todas las actividades son gratuitas. Las acreditaciones son de 10hs. a 12hs. Las figuras invitadas son Bgirl Magui, Kid Nachito, Facundo Fack Nieto, Tesla, Ana Milagros, Vid Urbana, Fakur, Sofi Jofré y Wilmon. Como Host estará Anfeta y los DJ's Subliminal Caz y Cut Clan. Las batallas de las cuatro disciplinas se realizarán en simultáneo desde las 14hs. Los ganadores de la competencia, representarán a San Juan en la ronda regional y esta definirá los representantes de la final federal que se desarrollará el 23 y 24 de septiembre en Tecnópolis.