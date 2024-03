Autor de títulos como Más respeto, que soy tu madre, consagrado por su adaptación al teatro para la obra protagonizada por el querido Antonio Gasalla y también para cine con el rol central a cargo de Flor Peña; es el creador del documental Muchachos que llegó a las salas argentinas en 2023 y, ahora, está disponible en la plataforma de Star Plus. Él es Hernán Casciari, quien arribará por primera vez a San Juan con Puro cuento, un show de relatos, en especial pertenecientes a su más reciente libro Cuentos contra reloj, con el que subirá al Teatro Sarmiento este domingo a las 21.

El también columnista en radio Urbana Play y líder de Orsai, una comunidad cultural en castellano que lleva adelante sus proyectos con el apoyo de sus socios; dialogó con DIARIO DE CUYO, previo a su arribo a suelo sanjuanino.

"Nunca fui a San Juan. Estoy muy contento, voy a relatar cuentos de mi libro Cuentos contra reloj pero también van otros más", dijo Casciari en relación al repertorio con el que se estrenará.

- ¿Qué verá el público local en Puro cuento?

- Yo me subo al escenario y cuento historias que dependen de mi estado de ánimo, voy cambiando, tengo mucho para contar. Pero en San Juan, puntualmente, quiero contar historias que tengan muchas malas palabras e hice extensiva la invitación a menores de 18 años de edad para que puedan escuchar groserías absolutamente gratis, por lo que pasó con el profesor que apartaron de su cargo al leer uno de mis cuentos en un colegio.

- ¿Te referís a la suspensión del docente de la Escuela Normal Sarmiento en 2022, cuando tuviste que intervenir y hablar con la Ministra de Educación de ese entonces?

- Sí, exacto. Esta será como mi devolución a los chicos. El profesor finalmente renunció, se cansó de esperar que lo repusieran y fue bastante triste no tanto para mí, porque yo no perdí nada pero sí para el docente.

- ¿Para escribir tenés una rutina de trabajo o las narraciones te surgen de manera inesperada?

- Trabajo mucho. Me divierte contar historias.

- ¿Cuándo descubriste esta pasión?

- Yo nací y me crié en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Allí, fueron mis comienzos cuando era muy chico, a los 13 años empecé a trabajar en Diario del Oeste de Mercedes. Me gusta contar lo que uno piensa o ve o siente, la literatura tiene muchas aristas, pero no seguí la carrera de Literatura, no terminé el secundario todavía.

- Pero hiciste una carrera que te llevó a diferentes países...

- ¡Tampoco tanto! Escribir es una cosa que me vino de arriba. Lo único que hice fue ejercitarme para hacerlo un poco bien pero soy bastante torpe en casi todas las otras cosas soy bastante limitado.

- ¿Por qué regresaste a Argentina después de radicarte en España?

- Estuve 15 años en Barcelona y, ahora, vivo en San Antonio de Areco, por una mujer en ambos casos. Me fui para allá porque me enamoré de una catalana y me volví porque me enamoré de una porteña.

- ¿Te pensabas en este aquí y ahora, sobre todo, después de la repercusión del film Muchachos?

- Cuando era chico fantaseaba con triunfar y con que mis historias llegaran al cine. Tuve una vida con mucha suerte, la verdad. Nací en un hogar feliz con una familia de clase media feliz, una hermana, mis abuelos y un campo donde pescar. Tengo amigos que me duran hasta hoy, con los que trabajo; y 2 hijas a las que amo, una catalana que va a cumplir 20 años que estudia Literatura Inglesa en Londres y una chiquita que está cerca de los 7 y me parece que se va a inclinar por otro lado, más por el dibujo, aunque quizás termina siendo abogada o política y ahí me mata (risas).

- ¿Sos consciente de su trascendencia?

- ¡Claro! Fue la película más vista del 2023 con más de un millón de espectadores, se convirtió en el documental más taquillero del cine nacional y, ahora, tiene un éxito muy grande en Latinoamérica a través de Star Plus. Es una cinta que habla de lo que pasó de la gente, más que de la gesta de Qatar 2022, con guion mío que no es de ningún cuento anterior, la producción de Pampa Films y la voz de Francella.

- ¿Cómo surgió el nombre de Francella para el relato en off?

- Con Jesús lo pensamos antes de empezar. Guillermo tiene una relación muy cercana con el fútbol y, al mismo tiempo, creo que es una voz que el argentino acepta muy bien.

- ¿Qué sensaciones te provoca al ver esta obra?

- Me emociona mucho. Pero no por nuestro trabajo, sino por lo que pasó. Cuando la veo me olvido que es una película nuestra, me convierto en un espectador más. Me dejo llevar por la imágenes. Hay un gran trabajo de edición, de sonido y de dirección a cargo de Jesús Brasceras, director de las series Barrabrava y Monzón. Todo el tiempo recibo las reacciones de la gente que fue a verla. Es muy grato cuando un proyecto como Muchachos tiene tanta repercusión y es tan bien recibido.

- ¿Te conmovió alguna escena en particular?

- Es un momento específico cuando, en el final de la final, Francia hace el tercer gol y nos derrumbamos todos. Hay una serie de escenas de patios, departamentos, casas... que muestran como la gente se desmorona. Me angustia mucho, pero me hace ver como todo un país estaba en la misma. Estamos desacostumbrados a estar todos en la misma y cuando todos lloramos o gritamos de alegría al mismo tiempo, me emociona porque descubro que no es imposible estar todos en la misma. Es una lástima que fue sólo por el fútbol y que no nos unimos por cosas más importantes.

- ¿Sentiste que metiste un gol de media cancha con este producto?

- La película Muchachos fue un lindo proyecto, pero mis goles de media cancha tienen que ver con lo personal, con ser padre, vivir donde quiero y con mi mujer.

- ¿En un espejo como te ves hoy?

- El sábado cumplo 53 años y estoy contento con el lugar que elegí para vivir y la gente que me rodea; y en lo laboral estoy contento con levantarme en las mañanas y ver que lo que más me gustaba hacer de chico es, además de mi hobbie, la forma en la que me gano la vida.



Dato

Para la función, la entrada gral será de $12 mil en www.entradaweb.com.ar y el día de la función en boletería de la sala (promos 2x1 y 3x1), menores de 18 años gratis.