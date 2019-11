A tres años de su última presentación, Andrés Calamaro retorna a la provincia en un mes que concluirá con grandes satisfacciones internacionales para él. Con nuevo material y un baúl de canciones con las que recorrerá parte de su discografía, El Salmón hará su aterrizaje en el Estadio Aldo Cantoni (ver aparte) bajo las sensaciones disparadas de su paso triunfal en la 20ma. entrega de los Grammy Latinos, realizada en Las Vegas el jueves pasado, donde ganó en los rubros Mejor álbum pop rock por su disco Cargar la suerte y en Mejor canción de Rock por Verdades Afiladas.



Celebrando sus cuatro décadas en el planeta musical, el veterano astro se presentará al público sanjuanino rodeado de ese halo de versatilidad y polémica que lo sigue a todas partes. En la entrevista vía mail a DIARIO DE CUYO, debido a sus compromisos, el cantante se refirió a su postura frente al movimiento feminista; a Charly García y Luis A. Spinetta, su carrera como productor y la escritura, entre otras cosas.



- ¿Qué opinás sobre la ley de cupo femenino en los escenarios? ¿Como ves este momento en el que las mujeres reclaman por sus derechos ? ¿Ahora creés que hay más sensibilidad dentro del ambiente artístico?



-NdR: El año pasado generó revuelo al referirse al proyecto de ley y afirmar "no me consta que las prostitutas califiquen para este 50/50' en una nota para Zadar libros, aunque negó en sus redes que su postura fuera contraria-.

- Dentro de la escena musical nos tratamos todos con aprecio y con respeto. En América latina, hombres y mujeres están reclamando por una vida mejor. Las mujeres merecen la mejor de las vidas, por supuesto. La rama femenina es sagrada.



- Justamente con 40 años en esta escena ¿Qué representa para vos ganar dos nuevos Grammy?



- No me premian a mí, distinguen al disco y la grabación; lo hicimos con Germán, con Gustavo, con mi manager y con un plantel extraordinario de músicos, un disco necesita respaldo y tenacidad. El rock -dentro de la música latina- tiene importancia y empieza a ser reconocido en el ámbito de la academia.



- Y la gala fue especial, además, por otras razones...



- Me gusta ir a los Grammy Awards y encontrarme con los compañeros, no soy una persona demasiado sociable pero me gusta saludar a gente que aprecio de verdad y recibir el respeto del gran gremio.



- ¿Por qué hace tiempo querías darle un abrazo a Ricky Martin y lo saludaste en la alfombra roja?



- Los músicos somos una fraternidad. Los dos estamos en órbita desde hace muchos años. También vamos a los Grammy Awards para eso, para encontrarnos y darnos un fraternal abrazo sincero.



- ¿Creías que Ricky no te conocería? ¿Por qué sentiste la necesidad de presentarte?



- Presentarme me parece de buena educación. En Las Vegas, hay miles de personas.



- Después de esto, se viene algún proyecto junto a él?



- No lo sé, pero sabe que me tiene para lo que haga falta.



- Algunos medios resaltaron tu español neutro en la alfombra roja ¿Lo trabajaste especialmente para la circunstancia?



- No noto nada extraño en mi forma de hablar, tampoco sé como hablan los demás. Creo que hablo buen castellano, no quiero hacer una caricatura de los porteños.



- También ganaste a mejor canción con Verdades afiladas ¿En qué se inspira? ¿En un viejo amor?



- Sinceramente, la escribí pensando en una ranchera mexicana, una letra mariachi. La grabamos con sonidos californianos de rock.



- ¿Cómo es el encuentro con tus musas? ¿Las letras siguen teniendo la magia de tus inicios?



- Estoy mejorando mucho como autor de letras. La letra de una canción no siempre es el eje, escribir todos los días es importante.



- Hablando de otros aspectos de tu carrera ¿Cómo fue producir a Los Fabulosos Cadillacs y a Los Enanitos Verdes?



- Muy buena, distintas experiencias. No tengo un método rígido para grabar. Fueron diferentes maneras, pero resultaron muy bien y fueron de éxito y de importancia.



- ¿Qué destacás de tu trabajo con Charly y el fallecido Luis A. Spinetta? ¿Para qué te sirvió?



- Luis y Charly son mis héroes. Para mi generación, estos dos artistas fueron muy importantes. Los amamos y admiramos. Con Charly hicimos más cosas, ensayos y giras, es un músico insólito y exigente. Tuve que tocar música que no sabía que existía. Luis Alberto era una dulce persona que siempre admiré y quise mucho. No es algo que "me haya servido", conocer a mis héroes en persona es grande, escapa del servicio o la conveniencia.



- Con Ariel Rot grabaste, además de Por mirarte, el trabajo Nadie sale vivo de aquí en 1989 que fue considerado el más independiente de tu trayectoria. ¿Qué recordás de aquella hazaña?



- La hazaña era salir de gira hace 30 años. Viajábamos en condiciones infames pero siempre con ganas y alegría. En aquella época, Soda y Redondos estaban en el auge, aquellas fueron hazañas épicas. Las nuestras eran modestas.



- ¿El reconocimiento público y el éxito, que lugar ocupa entre tus prioridades?



- Para salir de gira es una prioridad, se esperan expectativas y que no queden vacíos los teatros. Para nosotros, el éxito es ofrecer recitales muy buenos, pero si los sitios están llenos se agradece. El éxito de un disco es un enigma, cambiaron mucho las cosas para los discos.



- ¿Hay algo que te haría dejar de escribir y de actuar?



- Que se me acabe la yerba para el mate!!



- ¿Hay Calamaro para rato?



- Esperemos.





Dato

Sábado 23 a las 21.30 en Estadio Aldo Cantoni. Entradas: Platea Oeste $2.500, Campo $1.800, Platea Este $1.500, General Norte $1.000.