La escritora mexicana, Claudia de Icaza, autora de la biografía no autorizada del cantante Luis Miguel aseguró que "El Sol" padece un mal del oído que no sólo le ocasiona problemas en el escenario sino que también lo hace tener mala afinación.

"Desgraciadamente le queda poco tiempo de carrera, porque tiene un problema muy severo en el oído, se está volviendo loco sobre el escenario porque tiene un zumbido de por vida. Tiene una voz extraordinaria, pero ha comenzado a tener mala afinación… Él se ocupó siempre de esos detalles porque ha sido muy perfeccionista, pero hoy ya está perdido en un escenario por la cuestión de su oído", señaló la escritora a la edición mexicana de la revista TvNovelas.

La declaración surje después que el cantante ha protagonizado incidentes en el escenariocomo gritarles a un técnico de sonido durante un show.

En enero pasado el diario mexicano El Universal publicó que el cantante padecería Tinnitus o acúfeno.

La enfermedad del ruido

Profesiones que trabajan en ambientes ruidosos como pueden ser obreros, maquinistas o inclusive músicos son propensos a sufrir tinnitus.

Según con información del National Institute on Deafnees and Other Communication Disorders, el tinnitus se define como un zumbido en los oídos que puede ser de intensidad suave o fuerte. Puede ir en aumento si no se le da la atención adecuada.

Este ruido se puede escuchar sin la necesidad de tener algún daño psiquiátrico, y puede llegar a convertirse en algo persistente hasta llegar a ser permanente, alterando así la calidad de vida de quien lo padece.

¿Cuáles son las causas?

El tinnitus es una falla en el sistema auditivo- oído, yunque, nervio auditivo- que lo conecta al cerebro para poder procesar el sonido. Entre las principales causas se encuentran: la exposición a ruidos fuertes, problemas cardiacos o vasculares, algunos medicamentos, tumores cerebrales, entre otros.

Aunque no se conoce una cura específica para este mal, expertos señalan que es esencial combinar el medicamento con el uso de audífonos, implantes cocleares (un injerto dentro del oído), o bien, estimulación acústico neuronal.

Este daño ocurre con mayor frecuencia en hombres que mujeres. Realizar tareas cotidianas como estar expuesto al volumen alto en centros nocturnos, escuchar la música o la televisión muy fuerte, genera riesgo de sordera a personas entre los 15 y 24 años.