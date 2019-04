La canción comenzó a sonar y Thalía suspiró antes de contarle a sus fans qué inspiró uno de sus temas más conocidos "Sangre".

A través de un video en Instagram, publicado hace un par de días, la intérprete habló de la canción, que formó parte de su disco "Love", de 1992.

"Hay canciones que se quedan para siempre. Esta canción la escribí en el momento en que entendí de qué se trataba el amor. Un amor por siempre que ni la materia ni el tiempo pueden destrozar".

Aunque no mencionó el nombre de la persona a la que está dedicada, es sabido que Thalía sostenía un romance a principios de los años 90 con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del ex presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz.

Pese a los 20 años de diferencia entre ambos, la pareja tenía planes de casarse.

"Nos llevamos muy bien, compartimos muchos sentimientos, tanto musicales y pues no sé, tiempo al tiempo", dijo Thalía en una entrevista de 1991 cuando le preguntaron si habría boda con él.

En una entrevista con Verónica Castro, Thalía recordó el momento en que se enteró de la muerte de su novio, durante un descanso en las grabaciones de la telenovela "Marimar".

"Fue terrible. Estábamos comiendo y de repente mi mamá me pasa un teléfono con la cara toda desencajada… entonces me dan la noticia de que acababa de fallecer. Lo primero que hice fue echarme a correr… me senté en un árbol y me puse a llorar, y recuerdo que le dije 'espero que estés bien, donde quiera que estés'".

Thalía recordó que en ese momento el árbol comenzó a moverse por el viento y cayeron unas pequeñas flores, lo que ella interpretó como una señal de respuesta.

"Eso fue como un alivio, como él diciendo 'estoy bien, sigue adelante, sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas, estoy bien', me regresó el alma al cuerpo".

Hay canciones que se quedan para siempre en el gusto de la gente y SANGRE es una de ellas. Cuando la compuse, supe que era especial y que pondría en palabras alivio a tantos corazones rotos.

Este #TBT es para mis #sangre fans. ❤ ➡️ https://t.co/gUHvp5GRad#TRetro #TRetroThursday pic.twitter.com/ihaqwpexap — Thalia (@thalia) 4 de abril de 2019

La intérprete mexicana volcó su dolor en una composición que más de dos décadas después sigue siendo celebrada por sus fans.

"¿Sabes?, tus cartas siempre están junto a mí/ooh, ¿sabes?, mi héroe abrió la salas, voló/dejó trozos del alma, dejó brillos de magia/de este eterno amor", dice una parte en la canción.

En su reciente publicación en Instagram, Thalía escribió:

"Hay canciones que se quedan para siempre en el gusto de la gente y SANGRE es una de ellas. Cuando la compuse, supe que era especial y que pondría en palabras alivio a tantos corazones rotos, pero en un lenguaje liberador y tranquilizante para el alma".