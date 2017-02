Tiene una personalidad, compromiso y frescura que le ha valido no sólo un prestigio dentro de su país, sino que también, afianza su carrera por Argentina, por Europa y otros países.



Ella es Ana Prada, la cantautora del litoral uruguayo que viene pisando fuerte con sus canciones y que inicia su gira por Argentina con sus recitales en formato 'portátil'. Es la oportunidad perfecta para conocerla en persona, con un show en vivo que dará por primera vez en San Juan, en el espacio cultural Primera Estrella (ver Dato) este fin de semana.



La artista de 45 años presentará su repertorio de los tres discos solistas: 'Soy Sola', 'Soy Pecadora' y 'Soy Otra', junto a Ariel Polenta en el piano y a Julián Semprini en la batería. Con sus canciones, ritmos y melodías que transita una mixtura especial por varios sonidos del folklore latinoamericano, eso hace que su propuesta transmita vitalidad y un clima íntimo y potente que se verá reflejado en el primer encuentro que haga con los espectadores que quieran conocerla actuar.



Ana tiene una definida voz propia, no sólo para el canto, sino también para cantar lo que siente y lo que piensa. 'Es difícil hablar de mis canciones, pero lo que puedo decir es que tienen un sentido poético, que se visten con influencias en la milonga, la zamba y el vals criollo, con un tratamiento sonoro más cercano al pop.



Estoy viviendo de mi música, conociendo lugares y mucha gente en Argentina. Ahora se viene el turno de San Juan, me hablaron mucho de esa tierra y tengo muchas ganas de ir allá', dijo la cantautora quien mantuvo un diálogo directo con DIARIO DE CUYO desde Uruguay.



La trilogía de su producción, es autorreferencial: 'Quiero mostrar mi parte compositora y femenina. Mis canciones muestran lo que soy.



Desde mi lugar como mujer canto naturalmente los problemas de género, la lucha femenina, los espacios de disfrute de la mujer, hablo del amor universal y que hasta los niños logro entusiasmar y resulta inesperado'. Inspirada por los trayectos de Amparo Ochoa, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Ramona Galarza y muchas otras mujeres latinoamericanas en el que le dejaron un sendero que ella está dispuesta a recorrer en la música. Y además, no mira para otro lado con lo que sucede a su alrededor: "Veo a diario 8 mujeres muertas en Uruguay en este año por violencia doméstica.



Entonces como mujer cantora digo cosas arriba del escenario y tomo el espacio para hacer pensar, discutir y polemizar al espectador. Como mujer no escapo a mi realidad y a mis congéneres.



Entre todos, hombres y mujeres debemos trabajar estos problemas, ocuparnos de la situación y denunciarlo. Es arduo, pero se empieza por ponerlo en el tapete y prevenir. Faltan políticas sociales y de contención adecuada para que tomemos conciencia de esto; y un cambio cultural a la sociedad.



Vivimos un tiempo bisagra en nuestra historia, en los que conquistamos derechos a la independencia económica, al goce de nuestros cuerpos sin que nos sintamos pecaminosas, a ganar espacios laborales y de poder.



Pero hay realidades que todavía subsisten y chocan con esto. Por eso desde la canción, hago que se tome cartas en el asunto', opinó.

DATO

Mañana sábado 18 a las 22 se presenta Ana Prada en Primera Estrella (Calle 12 s/n entre Ruta 40 y Mendoza). Junto a Ariel Polenta (piano) y Julián Semprini (batería). Entradas anticipadas con descuentos $150. En Desnivel Comics (Salta 27 sur).