Respeto. "De los viajes uno se nutre y hace mucho quería hacer algo conceptual, bien hecho, tanto en lo lírico, como en lo sonoro y en lo melódico. Este disco viene a cerrar un ciclo", dijo el cantautor. (Foto Marcos Carrizo)

Sonidos y melodías que marcan la pauta para reencontrarse con las raíces del reggae en castellano y del dancehall de los años 80 y 90. Es lo que propone el tercer álbum de estudio de Mama Ordán titulado "Volver a la base". Es una vuelta a los principios que le dieron la solidez para posicionarse como uno de los exponentes de este género en la provincia y en el país. Marcos Ordán, quien inició un largo camino por el reggae desde 2004 con Mamá Perfecta y a partir de 2013 como solista, prepara el lanzamiento oficial vía streaming y en formato físico (ver Dato).



Después de haber trabajado "Yes, yes, yes!" y "Respeto", esta vez, la nueva producción comandada por Randall Castro cuenta con tres artistas invitados: Israel Montenegro, Érica Alonso y Balaguero de Chile. Y además, fue procesado en el estudio El Hornito de Sergio Manganelli, con la colaboración de Jah Fabio y el respaldo de VPAL MUSIC (Jamaica), que lo distingue al músico sanjuanino como el primer artista de habla hispana que edita un disco con este sello, uno de los más reconocidos en el género a nivel internacional.



La experiencia de iniciación que tuvo en Jamaica por el 2013 al estar en contacto con la fuente originaria del reggae, le permitió dar ese salto cualitativo hacia el dancehall (una de las vertientes de la cultura musical jamaiquina) y llevar al ritmo como su estandarte. El cantautor habló con DIARIO DE CUYO sobre los fundamentos de esta producción: "Este trabajo respeta los comienzos del reggae en español y la explosión del dancehall en Jamaica que se dio a principios de los años 80. Voy a lo retro, con letras simples y directas, más introspectivas y personales. Diría que 'Volver a la base' es una precuela a los otros dos discos anteriores". Y agregó: "Los nueve tracks de esta placa buscan jugar con la ironía, el desamor, el mundo del artista que hace su carrera sin billetera, con un toque ácido y tragicómico, pero sin abandonar el mensaje de compromiso social que siempre acompaña el dancehall".



En el dancehall, el músico explicó, "hay dos corrientes: una sobre el amor y la sexualidad y otro con los problemas sociales. En mi caso, personalizo las experiencias, pero no es casualidad que vivamos una época similar a los '90 en muchos sentidos. Como artista siento una responsabilidad muy grande con el micrófono. Si sólo cantara acerca de cómo mueve la patita e ignoro las cosas terribles que suceden en el barrio, desentonaría totalmente y sería muy irresponsable. Me involucro de manera pasional y vibro todo el día sobre lo que sucede. El reggae, al igual que el rap o la cumbia, son ritmos muy similares porque vienen del gueto, de los sectores más oprimidos y le pone voz a los invisibles, a los que no son escuchados. Por eso la misión nunca deja de tener ese sentido", concluyó.





DATO



Mama Ordán lanzará el 1 de junio por Spotify, Youtube y redes sociales el álbum "Volver a la base". El 15 de junio se realizará la presentación en vivo del disco en formato físico en Ladran Sancho, junto a Assap Crew y Estado (Ex Estado Vegetativo).