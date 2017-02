Hay una canción para cada momento de la vida, dicen. El 14, el tan implementado San Valentín que en Argentina se adoptó como si fuera propio, no es la excepción. Letras sensibles, voces compenetradas, acordes que apuntan al corazón.

"Que vuelvan los lentos", se insistía hace pocos años cuando la canción romántica, la composición pensada para bailar en pareja, parecía haber quedado enterrada en el pasado. Spotify dio a conocer los temas más escuchados en Argentina en el contexto de una cena romántica por el Día de los Enamoradas. Como se ve, los lentos volvieron.

10. Chayanne – Y Tú Te Vas

9. Coldplay – Fix You

8. Cristian Castro – Por Amarte Así



7. Ed Sheeran – Thinking Out Loud

6. Enrique Iglesias – Héroe

5. Eros Ramazzotti – La Cosa Más Bella (Più bella cosa)

4. Marvin Gaye – Let's Get It On

3. Elvis Presley – Can't Help Falling in Love

2. Ricky Martin – Vuelve

1. Sergio Dalma – Bailar Pegados