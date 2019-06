El pasado 8 de junio, con el fallecimiento de Lucho Avilés, comenzó una seguidilla de muertes que enlutaron a la farándula argentina. El conductor tenía 81 años y sufrió un accidente cerebrovascular. Según se supo, el conocido "Pionero" del espectáculo estaba almorzando con su esposa cuando comenzó a sentirse mal y fue al baño donde se desvaneció. Tras la llegada de la ambulancia, los médicos constataron su deceso.

El conductor uruguayo marcó un hito en la pantalla chica con su programa Indiscreciones.

El 14 de junio, el periodista deportivo Sergio Gendler perdió la vida a los 53 años por un cáncer de intestino, tras haber sido internado de urgencia en la Clínica Fleming. Gendler era conocido por sus 21 años de trabajo en eltrece y Todo Noticias.

El periodista, que era parte del staff del programa Fox Sports Radio y columnista en las radios Mitre y La 100, había sido diagnosticado en el año 2000 con la enfermedad de Crohn que ocasiona la inflamación de las paredes del intestino y que tiene un alto impacto en la calidad de vida.

Un día después, una dura enfermedad terminó con la vida de la sanjuanina Beatriz Salomón. La artista y vedette falleció a los 65 años por un cáncer de colon en el Hospital Fernández, donde se encontraba internada desde el 4 de junio pasado.

Los problemas de salud de Salomón comenzaron en junio del año pasado, cuando se conoció la noticia que había sido internada por una hernia umbilical que, según ella, venía arrastrando desde hacía tiempo porque no contaba con una obra social para operarse. "Me he dejado estar mucho con mi salud, pero va a estar todo bien", dijo en aquella ocasión desde el centro médico.

La Turca, como se la conocía en el ambiente artístico, había nacido en el seno de una familia de origen sirio el 9 de octubre de 1953, en San Juan. En 1971 se convirtió en la reina de belleza de su provincia, lo que le permitió concursar en el certamen nacional de Miss Argentina y obtener el título de Miss Simpatía.

A partir de ese momento, dejó de lado su empleo en el Banco Agrario para dedicarse al modelaje publicitario. Pero su impronta no podía quedar ajena al mundo de la televisión. Así que, en la década del '80, comenzó a trabajar con el capocómico número uno de la época, Alberto Olmedo, en el legendario ciclo No toca botón.

Durante la madrugada de hoy, a los 81 años, murió Edgardo Mesa. Periodista, locutor, relator, actor cómico son algunos de los títulos que ensayó con mucho éxito a lo largo de su extensa trayectoria, que arrancó en la década del 60 y jamás paró. Era el hermano menor del recordado autor y director Juan Carlos Mesa.

Su presencia en el éter se mantuvo durante 40 años, en emisoras como Mitre, El Mundo, Rivadavia, Continental y estuvo a la par de otros importantes locutores y periodistas como Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Juan Carlos Mareco, José María Muñoz y Hugo Guerrero Marthineitz.

Esta mañana, a las 8.45, falleció Isabel "la Coca" Sarli. A principios de junio había sido internada en el Hospital de San Isdiro por un fractura en la cadera y una sepsis urinaria. Pero su salud ya había demostrado cierta fragilidad hace un par de meses cuando tuvo un accidente doméstico por el que debió ser operada.

Isabel Sarli fue todo un símbolo del cine erótico en nuestro país. Nació el 9 de julio de 1935 en Concordia, Entre Ríos. Creció junto a su madre, María Elena Sarli (inmigrante napolitana, que ejerció el rol de madre y padre de sus pequeños hijos tras ser abandonada por su pareja) y su hermano un año menor. En busca de mejores oportunidades, la familia se trasladó a Buenos Aires.

En 2008, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina la premió con el Cóndor de Plata en 2008 a la trayectoria. En octubre de 2012, la Coca fue reconocida como embajadora de la Cultura Popular Argentina. Ese mismo año, la actriz recibió en el Salón Dorado del Palacio Legislativo el diploma de Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires.