Chernobyl

La miniserie estrenada en HBO en paralelo con el final de Game of Thrones llegó sin mucha promoción. Considerada la serie mejor puntuada y valorada en la historia de IMDB (Internet Movie Data Base) y creada por Craig mazin-autor de películas como Scary Movie o ¿Qué pasó ayer?), Chernobyl se convirtió en un fenómeno y uno de los mejores estrenos de este año. El repaso de lo que fue la explosión de la planta nuclear en Ucrania en 1986 más el rol de los miembros del partido comunista en la ex- URSS, generaron un interés mundial comparable con otras grandes producciones.

After Life

Ricky Gervais es el alma creadora de esta joyita que se estrenó en Netflix este año. El cómico inglés-fue el protagonista de la versión british de The Office y conductor de las galas de los Globos de Oro-se pone en la piel de un periodista que acaba de enviudar y no le encuentra sentido a su vida. Las situaciones manejadas con ironía y un humor negro lejano a un viudo triste melancólico, hizo de After Life uno de los mejores estrenos de 2019.

Years and Years

La serie Years and Years, una mezcla entre la lacrimógena This is Us (conflictos y vínculos familiares) y Black Mirror (el uso de la tecnología), es otro de los grandes tanques que estrenó HBO este año. Una familia inglesa que intenta resolver sus propias miserias a lo largo de 15 años-la serie comienza con la ambientación de 2019-y una política un tanto polémica-interpretada magistralmente por Emma Thompson-por sus métodos para manejar a la masa, componen este combo perfecto para una historia súper innovadora.

Muertos para mí

Una mujer que acaba de perder su marido en un accidente de auto es el puntapié inicial para esta serie de Netflix. Christina Applegate interpreta a esta viuda madre de dos varones que tiene que lidiar con seguir adelante y encontrar a la persona que dejó abandonado a su esposo en la acera hasta encontrar la muerte. Esta dramcomedy atraviesa todas las etapas de un duelo y encuentra su punto más álgido en el vínculo de esta mujer con el que interpreta Linda Cardellini, una mujer misteriosa que se convertirá en su íntima amiga.

When They See Us

El caso real de cinco chicos menores de edad-4 afroamericanos y 1 latino-acusados injustamente de violar y golpear a una mujer blanca en el Central Park de Nueva York, es el disparador para contar esta historia. La serie disponible en Netflix, habla sobre las injusticias, los prejuicios de una sociedad ciega por ideas equivocadas provoca indignación en los espectadores. Un imperdible para los tiempos que corren.

Leaving Neverland

Aunque fue una idea que siempre supimos y como sociedad intentamos descartar, los abusos hacia menores por parte de Michael Jackson se convirtieron nuevamente en noticia en el documental Leaving Neverland. Con el testimonio de dos chicos-ahora ya adultos-que sufrieron los abusos por parte del cantante, la serie trajo de nuevo a la opinión pública el debate sobre seguir escuchando o no la música de un hombre acusado de pedofilia. Interesante y triste relato de abusos. La vimos en HBO.

Euphoria

Una adolescente adicta a las drogas-interpretada por Zendaya-nos acerca todo el mundo de las adicciones. Cómo se consiguen los estupefacientes, cómo se engaña a los padres y los caminos sinuosos del consumo y sus efectos son algunas de las escenas que nos muestra de manera cruda y directa Euphoria (estrenada en HBO). Difícil para ver y digerir por algunos momentos pero necesaria para entender qué hacen los chicos nacidos después del 11S.