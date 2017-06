Horarios en San Juan



Cinemacenter



2D Castellano: 16.50 - 19.50 - 22.50



3D Castellano: 17.50 - 20.50 - 23.50



Play Cinema



2D Castellano: 15.00 - 18.30



3D Castellano: 17.10



3D Subtitulado: 20.45 - 23.00 trasnoche viernes y sábado 01.15



Mujer Maravilla (Wonder Woman) es el nuevo film súper-heroico del Universo de DC Comics y que -después de El Caballero de la Noche, El Hombre de Acero y el Escuadrón Suicida- todo el protagonismo recaerá esta vez en la amazona Diana, protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins.



Mujer Maravilla no es la primera heroína en tener pantalla pero plantea una perspectiva inédita en el género, la cámara de la directora Jenkins muestra a una mujer con poder y no como un objeto: una fuerza femenina que enfrenta a una sociedad conservadora y patriarcal; y que entiende que no todo se soluciona a los golpes. Claro que para aquellos nostalgiosos, cuesta ver a Gadot tras la clásica serie de encabezada por Linda Carter en los "70. Y si hay razones más allá de lo físico, porque si bien ambas versiones conservan ciertas similitudes -en algunas características de mujer aguerrida y valiente-, son muy diferentes en detalles icónicos. Afortunadamente, "la grieta' no se interpuso entre ellas. Por el contrario, ambas actrices promocionan juntas la nueva película en Hollywood, recibiendo ovaciones en cada presentación. Tanto Gadot como Carter iniciaron su carrera artística a partir del modelaje. Lynda logró destacarse como Miss Mundo y Gadot fue Miss Israel 2004. Con antecedentes actorales en común, llegaron a tener un papel lleno de posibilidades. La serie contó también el origen de la superheroína, respetando la línea dramática de los cómics. Con la diferencia que en aquella época, los villanos a vencer eran los nazis y el Tercer Reich. Carter deleitó a miles de televidentes durante tres temporadas, con su famoso giro para transformarse de una simple secretaria a una poderosa amazona de la mitología griega.



La serie fue antológica y con potencial para ser mejor una saga de exitosas películas como lo fue, en su momento, Superman. Pero era muy cara de producir, a diferencia de una serie ambientada en la actualidad.

Ahora, aquel anhelo se hizo realidad y la princesa, con diferente uniforme, pero con la misma semblanza y habilidades, irrumpe en el cine para luchar por la justicia.