JUANA SONORA. Paradas, de izquierda a derecha, Cecilia Tejada, Alba Sánchez y Lucía Sánchez. Adelante, abajo, Nadia Pignataro.

Unas más, otras menos, todas llevan sus buenos años en la música, pasaron por distintos proyectos e incluso hoy tienen algunos funcionando muy bien de forma paralela. Pero no sólo coincidían en esto, sino también en una inquietud: la necesidad de cantar y contar desde su "ser mujeres" y de que sus voces -y otras como las suyas- sean escuchadas. A fines del año pasado Nadia Pignataro en voz y teclado, Lucía Sánchez en bajo y coros, Alba Sánchez en batería; y Cecilia Tejada en guitarra y coros, le dieron cuerpo (y alma) a Juana Sonora, una de las pocas bandas locales integradas sólo por mujeres -cantantes, músicas y compositoras- que transitan por la vereda del rock pero sin encasillarse. Cuarteto que, luego de meses de trabajo hombro a hombro, finalmente hará su presentación en sociedad la próxima semana (ver aparte).



"El año pasado, una amiga en común nos invitó a Lucía y a mí a hacer un video y ahí surgió la idea de formar una banda de mujeres. La convocamos a Nadia, que nos la habían recomendado; y también a Cecilia, a quien habíamos visto tocar varias veces y sabíamos que era muy buena guitarrista", contó a DIARIO DE CUYO Alba. "Primero nos juntamos a hacer covers -de Eruca Sativa, Soda Stereo, Madonna y No doubt, entre otros- para conocernos, básicamente, y después empezamos a armar nuestros temas. Lo distintivo es que somos todas mujeres y no significa que no queremos tocar con chicos ni nada de eso, porque de hecho tenemos grupos con chicos y está todo perfecto; sino que teníamos la necesidad de crear otro proyecto con esta impronta", agregó.



Canciones van, ensayos vienen, redondearon el concepto de banda que buscaban y, de la mano, este debut que esperan entusiasmadas.



"Este show lo hemos armado entre todas, porque todo lo que tiene que ver con la banda lo decidimos en conjunto. También nos permitimos jugar mucho con el sonido, experimentar e integrar ideas que nos gusten a todas, para que todas podamos sentirnos cómodas y plenas en el ejercicio de la música. Así es como funciona la banda y hemos armado un show al que le pusimos mucha cabeza y muchísimo amor, para que la gente lo disfrute" se explayó Nadia, describiendo al grupo que tira pistas desde su mismo nombre.



Es que "Juana", explicaron, alude a mujeres destacadas en la historia por sus luchas y que ellas toman como estandartes: Juana Azurduy, Juana de Arco y Sor Juana Inés de la Cruz, citan. Y el "sonora" es un juego entre la sonoridad de la música y la sororidad entre mujeres. "Ese es el mensaje que queremos transmitir", subrayó Nadia, aludiendo al compromiso que asumieron de "darle más visibilidad a las mujeres en el ámbito musical", una meta a la que -consideran- la ley de cupo hizo un gran aporte. Y también a la idea de que, tomándolas como referentes, otras mujeres se animen a saltar al ruedo musical sanjuanino.



"No debe haber rivalidad entre mujeres, ni dentro y fuera del ámbito musical. Las mujeres podemos ayudarnos y potenciarnos unas a otras. Queremos que vean que se puede tener una banda de mujeres, que podemos tocar el bajo o la batería, que desde la autogestión y el trabajo podemos generar espacios. Queremos darles confianza a esas pibas que por ahí se quedan en la habitación porque no se animan a mostrarse... Hay que luchar por los espacios que nos corresponden a las mujeres en la música y en los escenarios", instó Nadia, segura de que ya están haciendo su aporte a la escena local.



"Creo que aportamos otra mirada, distinta a la tradicional, una forma diferente de hacer rock. Desde las letras somos muy conscientes de lo que queremos transmitir, queremos dar un mensaje y que perdure en el tiempo. Ya que tenemos la posibilidad de subir a un escenario y de que la gente nos escuche, decir lo que hay que decir", opinó. "En San Juan hay una cantidad de bandas y solistas impresionantes, hay muchas mujeres músicas buenísimas y muchísimas propuestas musicales de todo tipo; y creo que nosotras vamos a aportar un nuevo color a este cuadro, que seguro tiene que ver con esta fuerza femenina en la música", sumó Alba.



Concientes de que las plataformas y redes sociales son hoy valiosas herramientas para su proyección; y agradecidas del aliento que ya reciben del público, la próxima semana saldrán al escenario. Pero los que quieran pueden amenizar la espera con algunos videos que Juana Sonora ha compartido en su página de Facebook... una suerte de tentempié antes del banquete musical.



