Termina la Feria Internacional de Artesanías y a lo largo de 14 días, los sanjuaninos pudieron recorrer los stands de alrededor de 300 expositores locales, de otras provincias y de países de la región. Entre todas las ofertas de rubros (madera, metales, textiles, gastronómicos, vidrio, cerámica, cueros) hubo algunos puestos de artesanos que se diferenciaban de lo habitual en cuanto a productos y que además, debutaban en la feria, ya que se trata de la primera vez que participan. Ellos son Jorge Caminos, Marcelo Caminiti, María Amadeo y Mauricio Navarro. Los cuatro, dialogaron con DIARIO DE CUYO con el stand abierto y dieron a conocer su trabajo y su arte. Además, coinciden en volver el próximo año ya que se sintieron satisfechos con la experiencia en este evento provincial.





Jorge Caminos. Artesanía en metal (Stand 105)

Comenzó en el 2008 con una técnica moderna para trabajar metales, con la particularidad de reutilizar chatarra metálica para crear esculturas. 'Busco materiales en desarmaderos de motos y de autos, hago limpieza, pulido, zincado, laqueado, depende de lo que necesite. El laqueado protege a la pieza de la corrosión, para que no se oxide y le da un efecto más brillante. El zincado es un proceso electrolítico para proteger también de la corrosión y le da resistencia a los golpes', dijo Jorge que va recopilando pedidos de clientes y realiza colecciones de profesiones, como un dentista o un pintor, otras figuras y motivos como un juego de ajedrez, helicópteros y motocicletas de gran escala. Todo en base a piezas mecánicas, electrónicas y chapas de descarte. 'Soy un autodidacta que aprende a prueba y error. Esto me ha dado muchas satisfacciones', dijo.







Marcelo Caminiti. Orfebrería (Stand 092)

Trabaja esculturas, accesorios y utilitarios en alpaca con una estética marcada en reminiscencias del arte indígena andino y elementos de culturas antiguas de Oriente, como ornamentación de objetos, con diseños y formas orgánicas. 'Genero un planteo artístico con un concepto decorativo para piezas únicas y sin reproducción en serie. Tomo elementos de la naturaleza y de la arqueología y trabajo el cincelado a flor de agua y embutido de volumen en lacre, que me permite hacer esculturas en tres dimensiones', explicó el orfebre. Hace 22 años que está en el oficio y se dedica a crear piezas con contenido y a la vez, como él mismo define, 'con emociones': 'las piezas transmiten algo lúdico y permiten una fuerte unión con un pasado lejano de muchas culturas'. Entre los objetos más destacados tiene un escarabajo alado egipcio, jarrones, ánforas, mates, bombillas, aros y un tupo (prendedor antiguo que sujeta tejidos pesados o ponchos de origen andino).





María Amadeo y Videla. Pasta piedra (Stand 99)



Es la primera vez que tiene su stand propio en la feria. Ella está abocada hace 9 años a una técnica original que está en boga en estos momentos llamada Pasta piedra. 'Experimento y pruebo proporciones del material, que es un símil piedra, en base a una masa de cemento, arcilla blanca y vermiculita. Esta técnica fue creciendo y es novedosa para algunos', contó María, quien trabaja junto a Beltrán Pochettino en su Taller del Camino, de Córdoba. Sus objetos decorativos están orientados a temas simbólicos como los cuatro elementos naturales, impresiones de hojas naturales, soles y lunas, árboles de la vida y mandalas. 'Me parece que es una linda feria volveremos el año que viene. Aunque en ventas ha estado algo flojo y se ha movido menos de lo que esperaba pero la gente sí valora este trabajo. Sin embargo, la situación económica del país le limita a la gente a comprar lo que le guste', opinó.





Mauricio Navarro. Fileteado (Stand 197)

'Empecé con el fileteo porteño, hacía letreros comunes a mano y me perfeccioné en la pintura manual, fui a lo más tradicional. A partir de trabajos de grandes maestros fileteadores de Buenos Aires, aprendí mucho', contó Mauricio quien produce cuadros con ídolos populares como Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui, Evita, entre otros. Además, pinta carros, sulkys, colectivos, camiones y las clásicas chapas ovaladas de calles numeradas.

También se destaca un tríptico en tres dimensiones de un colectivo con la figura del Polaco Goyeneche, en una clásica escena porteña con efectos expresionistas. 'Me encanta San Juan, esta feria está muy buena, incluso tengo una alumna sanjuanina que trabaja en Córdoba. Durante diez años he tenido invitaciones a esta feria pero por chúcaro nunca vine, hasta que se me dio la oportunidad nuevamente y vine a conocerla', contó alegremente el artista.