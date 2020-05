Cada mes, los usuarios de Netflix ven como su catálogo cambia. Se actualizan las películas y los títulos disponibles para que puedan ver en la comodidad de su hogar. A su vez, se suman nuevas propuestas y producciones propias.

Muchas veces, estas despedidas no duran para siempre y vuelven poco tiempo después. Aqui va la lista de series y películas que no verán a partir este mes, y que muchas, por más que se las busque, no forman parte del listado de Netflix.

Películas que no estarán disponibles desde este mes

Abby Sen

Abzurdah

Bombay Talkies

El Avispón Verde

En el Bosque

El Cristal Encantado

El Llanero Solitario

La Enviada del Mal

Leyendas de Oz: El Regreso de Dorothy

La Lotería del Amor

Nitro Circus la película

El Gran Truco

El Poder y la Pasión

Dulce Venganza 2

Detective por Error

Desviación: Valkenvania

El Amor no Cuesta Nada

Oh My God

Pacto Infernal

Loca Academia de Policía 5: Operación Miami Beach

Loca Academia de Policía 7: Misión en Moscú

Los Pitufos

Ghostbusters

Grandes Amigos

Inocencia Interrumpida

No te Metas con Zohan

Red Social

Red de Corrupción

Regresión

Sin Límites

4th Man Out

Rápidos y Furiosos 8

Satanic La Cabaña del Terror

Special 26

Soy Leyenda

El Sorprendente Hombre-Araña 2: La Amenaza de Electro

La Inspiradora Historia de Vinny Pazienza

I.T.

Zodiaco

El Club de los Malditos 27: Gone Too Soon

30 Días de Noche

Ratchet & Clank

Hangman

Series que desaparecerán al finalizar mayo de 2020

The Adventure Club

Soy Luna

Crossing Lines

Mad Men

Documentales que dejarán de estar en Netflix

El Caso Benzema

Defying the Nazis: The Sharp’s War

Einsatzgruppen: Los Escuadrones Nazis de la Muerte

Terra

Love True

Take Every Wave: The Life of Laird Hamilton

Smash: Motirized Mayhem

American Experience: El Circo

Fire in the Blood

Secrets of Scotland Yard

American Experience: Asesinato en la Isla

Harry Benson: Shoot First

Burden

The War

Losing Sight of Shore

Prohibition: A Film by Ken Burns and Lynn Novick