Anoche se entregaron los Martín Fierro 2019 en el Hotel Hilton y gran parte de los famosos del país se reunieron para celebrar. En medio del evento, se vivieron diversas situaciones llamativas y disparatas que fueron expuestas por los medios.

* El incómodo momento de Martín Lousteau:

“Carla ya está adentro, pero yo no puedo entrar porque me olvidé la entrada”, comentó desde la puerta del hotel el ex Ministro de Economía de la Nación. El esposo de Carla Peterson llegó tarde a la premiación y se quedó un buen rato en la puerta.

“Yo siempre soy el marido de Peterson. Mi mujer es una grande”, afirmó antes de que, personal de seguridad del evento finalmente le abriera la puerta.

* Leticia Brédice quiso robarse una toalla del hotel:

La actual participante del "Súper Bailando" fue invitada a la gala y sorprendió con su actitud. Leticia Brédice ganó el premio a mejor "Actriz protagonista en unitario o miniserie" por su papel en "El lobista", pero antes, alocada como suele mostrarse, la artista aceptó darle una entrevista a Lizy Tagliani que terminó con la ¿confesión de un delito?

"¿No llevamos esto? ¿Queda mal llevarse esto de un hotel?", preguntó en broma Leticia con un toallón del Hilton en la mano.

* El blooper de los actores de “100 días para enamorarse”:

Los protagonistas de la tira que arrasó con los premios y ganó el Martín Fierro de Oro vivieron un momento complicado sobre el escenario, cuando les tocó presentar una terna.

Luciano Castro, Nancy Dupláa, Juan MInujin y Carla Peterson fueron los elegidos para decir unas palabras con respecto a las nominadas como "Mejor conducción femenina". Todos se hicieron los cancheros y no subieron con anteojos al escenario y se les complicó leer los papeles.

Entre risas, Minujín pidió con una voz graciosa: "¡¡¡Traeme los anteojos, Marley!!!".

* Maite Lanata y su fallido vivo:

Ella y Malena Narvay fueron las elegidas para dar un mensaje contra la violencia de género en la transmisión de los Martín Fierro 2019, y vivieron un blooper inesperado.

Ambas se acercaron al Monumento a Juana Azurduy, emplazado en la Plaza del Correo, para hacer la conmemoración. Pero en vivo, Maite cometió un blooper. La presentación la hacía Marley, el conductor del evento, y luego venía un video, pero la actriz pensó que inmediatamente al terminar de hablar él hablaban ellas y lo dejó evidenciado al aire. "Yo pensé que terminaba Marley y hablábamos", dijo Lanata ante las cámaras a quienes estaban detrás, antes de comenzar a leer sus líneas.