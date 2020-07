La construcción del Auditorio sin dudas representó un antes y un después para la cultura de San Juan, y de sus alrededores. No cayó en saco roto: el terreno ya estaba abonado por una sustanciosa actividad artística en constante ascenso. Sin embargo, la enorme repercusión en todos los sectores de la sociedad que agitó su creación transitó entre las más efusivas celebraciones y las más cerradas oposiciones, con debates incluidos que llegaron a los medios de la época. Desde entonces ¿Cuál es el impacto que el Auditorio ha producido en la provincia? ¿Y logró aquella proyección que imaginó su mentor? Figuras del ambiente musical sanjuanino, académico y popular, responden a estos interrogantes.

Alicia Giuliani Nicoll

Docente e investigadora en música



Es una Sala cargada de significación histórica pues fue creada sobre antecedentes musicales y pensando en el futuro. Construida para que se interprete música sin amplificación de variados estilos, ha posibilitado que intérpretes locales e internacionales toquen e impartan cursos regulares y de especialización en convenio con Instituciones como la UNSJ y Mozarteum. La sala permite y exige performances impecables pues hasta el mínimo detalle se escucha gracias a su mentada acústica. Semanalmente disfrutamos de conjuntos vocales e instrumentales de diversa conformación y procedencia. Un orgullo nuestra sala, nos recuerda quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Por ella nos conocen fuera de nuestras fronteras.

Lucía Costanza

Pianista. Profesora de repertorio vocal



El Auditorio fue construido debido a que ya había en San Juan un público ávido y exigente de una sala adecuada para conciertos. Y fue sin dudas todo un acontecimiento: para los músicos, un sueño. Y un impacto sobre todo para el público, aunque costó hacer llegar a la gente, que creía que era algo elitista, si bien fue hecho para la comunidad toda. Quienes venían de afuera, incluidos solistas del Teatro Colón que sabían de qué se trataba, quedaban fascinados con la acústica de la sala y con el complejo en general. Esta sala de conciertos es magnífica y con el piano Steinway que se adquirió en la actual gestión del Maestro Rolando García Gómez, se llegó a la jerarquía que tiene que tener el Auditorio Juan Victoria.

Fátima Graciela Musri

Musicóloga



La aparición del Auditorio cristalizó expectativas de varios actores de la cultura, algunas anteriores al terremoto del '44. Inauguró un nuevo periodo en la historia socio-cultural cuyana que registra actividad artística de una densidad sin precedentes en la región. Es relevante su colaboración con la UNSJ en la tarea pedagógica destinada a todos los niveles educativos, desde conciertos didácticos a la formación de intérpretes de alta performance. Su excelencia acústica atrae a músicos de los más prestigiosos circuitos internacionales, a través de la gestión movilizadora de Amigos de la Música, Orquesta y Coros universitarios, Mozarteum, festival "San Juan Coral", Camerata San Juan, entre otras instituciones y patrocinadores.

Irene Kowalski

Violista, fundadora de la Orquesta Sinfónica



El Auditorio Ingeniero Juan Victoria fue realizado exclusivamente para sala de conciertos. Cuando fue construido, era la única sala con órgano de Latinoamérica. ¡Posee una acústica fantástica que no necesita ningún tipo de amplificación sonora! ¡Una sala de conciertos admirada por grandes celebridades internacionales! Considero que el orgullo de tener nuestra mejor sala de conciertos debería ser difundido en todo nuestro país. Y creo que debería tener aún más proyección nacional. Vi gestar y nacer a nuestro querido Auditorio Juan Victoria en la casa de mis padres. ¡Los sanjuaninos debemos estar orgullosos y agradecidos de tener este privilegio!

José Domingo Petracchini

Director del Coro Vocacional



Contar con el Auditorio Ingeniero Juan Victoria es tener el orgullo de poseer una de las salas de concierto más prestigiosas del mundo. Recuerdo que en el año 2005 nos visitó el famosísimo Coro de la Universidad de Oxford, dirigido por entonces por el Mº James Burton. Llegaron por la tarde y se había acordado que descansarían ese día y ensayarían recién al siguiente, antes del concierto. Cuando fuimos a recorrer la sala, el Director quedó tan impresionado con su acústica que de inmediato ordenó un cambio de planes. El coro descansaría solo un par de horas y a la noche debían hacer un ensayo que no estaba previsto. Creo que esa anécdota grafica la calidad y el respeto que se le tiene a nuestro querido Auditorio.

Tito Oliva

Pianista y compositor



La presencia del Auditorio en San Juan es una de las piezas fundamentales para evaluar el avance cultural que hemos experimentado desde su inauguración hasta la fecha. Creo también que su presencia ha motivado y alentado a innumerables artistas de San Juan a elevar el nivel en sus presentaciones, ya que este marco de buena acústica y como sala de mayor prestigio de nuestra ciudad, el Auditorio Juan Victoria exige un esfuerzo adicional. Además, cada artista que ha venido de otras provincias o del extranjero ha manifestado su admiración por la sala; y he sido testigo de eso. Así que brindemos por larga vida a nuestro querido Auditorio ¡y que sean muchos años de avance cultural y de muy buena música!

Oscar Rodríguez Castillo

Doctor en música. Organista



Fue creado para ser Escuela de Música y Auditorio, para la educación de la juventud y del público a través de conciertos de música clásica, con elevados repertorios, no demagógicos, lo que se ha ido relajando cada vez más. Ha cumplido a medias su objetivo desde el momento que empezaron a abrirlo a expresiones y modalidades ajenas, y hasta para cualquier cosa. Eso no quiere decir que no haya muchas funciones de valor. Incluso la ópera que hizo Ricardo Elizondo fue algo hermoso y lamento cómo fue alejada al igual que la cátedra de Arpa. El Auditorio fue hecho para ser templo de las artes superiores y hace varios años que no lo es. Tendría completa proyección si se hubieran hecho las cosas como debieron ser.

Juan José Olguín

Profesor universitario de Guitarra



El Auditorio representa para San Juan la posibilidad de desarrollo de la música en un nivel de excelencia. La calidad acústica de la sala principal permite una audición perfecta. El acceso gratuito o a bajo costo posibilita a los sanjuaninos asistir a los conciertos sin exclusiones. La programación que se hace desde hace 50 años ha impactado en la sociedad, por la capacidad de formar público y el gran interés en estudiar música en el Departamento de Música de la UNSJ. Se proyecta fuera de la provincia por ser una sala de características únicas y por la calidad de su programación, aunque sería necesario aprovechar los medios tecnológicos actuales para tener una mayor inserción en el mundo a través de las redes.

Raúl de la Torre

Autor, compositor, intérprete



El impacto del Auditorio en la provincia y fuera de ella se consolida cuando cede la prohibición de ejecutar en él música popular. Entonces todas las expresiones musicales trascendieron desde ese magnífico escenario. Tuvimos Los Hnos. de la Torre la fortuna de ser los primeros músicos populares que actuaron allí, solos y a sala repleta. A partir de entonces, fue el escenario por antonomasia de la música. Es un lugar de privilegio por su magnificencia, acústica y diseño especial. Estuve hace poco en Nueva York donde me preguntaron por el Colón y por nuestro Auditorio, uno de los 3 o 4 más importantes escenarios del mundo. El álbum Los Hnos. De La Torre, grabado allí en vivo y a editar, supera en calidad a producciones de estudio.

Ana Inés Aguirre

Pianista y docente



Es un ícono de la integración de las distintas expresiones artísticas con lo educativo. Tal vez dentro de San Juan, esta particularidad no se dimensione en su justa medida, pero a nivel nacional ha sido importante punto de referencia. Lo logrado a nivel cultural y social en estos 50 años ha sido significativo, ha marcado tendencia y ha permitido que la provincia se convierta en un polo cultural. Se ha abierto la puerta a nuevos espacios y manifestaciones que, de no ser por la existencia de este complejo, no hubieran tenido oportunidad de surgir y desarrollarse. Merced a esto, los que estamos en el quehacer artístico hemos podido desarrollar nuestras carreras en las mejores condiciones y realizar una fecunda transferencia al medio.

Aída del Cid

Directora del Coro Pre Universitario de la UNSJ



El Auditorio Juan Victoria es indiscutiblemente un icono de la cultura sanjuanina, que tiene proyección nacional e internacional. Numerosos artistas han realizado conciertos en su sala, reconocida por sus características acústicas. Las actividades no solo se circunscriben a lo musical, sus foyeres, aulas, teatro griego son escenario de numerosas y variadas manifestaciones artísticas. Tuve el privilegio de disfrutarlo desde que comencé a estudiar música, a los 9 años y conocer cada rincón como la sala de conciertos a la que miraba con gran respeto y admiración, soñando poder hacer música desde ahí, y se cumplió. Nuestro Auditorio contribuyó a hacer de San Juan un polo cultural. El Auditorio es de toda la comunidad.

Alberto Velasco

Arreglador y orquestador



El Auditorio Juan Victoria junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ generaron un polo cultural que superó todas las expectativas. La cultura musical de la provincia se vio potenciada al tener una sala de características únicas para la ejecución de la música y atrajo a infinidad de talentos dispuestos a ser parte de sus temporadas. Es imposible imaginar a la música de San Juan sin el Auditorio. Es la casa madre de la música de San Juan. La sala está considerada como una de las acústicas más importantes de América del Sur. En calidad, es probablemente la segunda sala, después del teatro Colón. Fue un proyecto concebido por un visionario que desde su punto de vista de músico, que también lo era, logró en síntesis una joya inigualable.

Jorge Romero

Director del Coro Universitario de la UNSJ



Desde su fundación en 1970, nuestro Auditorio marcó un hito cultural en la historia de nuestra Provincia. Los sanjuaninos tuvimos la dicha de contar con tal monumental obra, admirada hasta el presente por cuanto músico tiene el privilegio de expresarse en su sala; instrumentistas, cantantes, orquestas, coros, directores, etc. El majestuoso órgano montado en escenario lo convierte en una sala prácticamente única en el país, en América y una de las pocas en el mundo entero. El complejo acoge a todo aquel joven que decide estudiar música, inclusive de países vecinos. En fin, considero que merece una proyección mayor aún que la ganada a lo largo de estos años, acorde a las bondades que lo caracterizan.

Matías Inostroza

Músico



Considero que somos muy afortunados en contar con la majestuosidad de nuestro Auditorio Ingeniero Juan Victoria, de poder apreciar su arquitectura y las condiciones excepcionales de su sala, que es reconocida a nivel internacional. ¡El Auditorio es un lugar de encuentro con la música en todas sus expresiones, géneros y gustos! ¡Vuelvo a insistir en lo afortunados que somos en la provincia, porque todos tenemos la posibilidad de disfrutarlo! Y también creo que tiene proyección fuera de la provincia, ¡ya que genera y recibe a artistas de todo el país y del mundo! Me encantaría que todo el país lo conociera mucho más todavía y pudiera disfrutarlo como lo hacemos los sanjuaninos cada vez que podemos.

Luciano Gutiérrez

Músico



Es un lugar único, por su arquitectura, por su historia, por las celebridades que han pasado por su escenario y por el anecdotario de alumnos y profesores de música que han dejado gran parte de sus vidas en esos pasillos y salas. Es muy valioso para San Juan tener una sala de conciertos como ésta. Es una puerta abierta permanente para las músicas más diversas. Su proyección y trascendencia dependen de cada gestión de gobierno y de factores económicos que condicionan la variedad y calidad de las propuestas. Sin embargo, lo más importante es la valoración de los propios artistas que en definitiva son quienes lo viven desde adentro y es común que artistas de distintos países queden sorprendidos con su acústica.

Lucio Flores

Músico



El Auditorio Juan Victoria tiene suma importancia para San Juan, la región y el país. Su aporte a la cultura ha sido muy grande y ha atravesado a muchas generaciones. Su construcción y su imponente acústica, una riqueza sonora única que no necesita amplificación, fueron siempre admirados por todo artista que tuvo la oportunidad de pisar ese escenario. Por lo tanto, el cuidado respecto a la amplificación de instrumentos resulta fundamental cuando se monta un espectáculo. Tocar allí es sensación única, es un lugar místico. En resumidas cuentas es una perla, un gran patrimonio que debemos cuidar para que las próximas generaciones de músicos puedan vivir todo aquello que muchos de nosotros hemos podido experimentar en ese lugar.

Esteban Calderón

Bandoneonista, docente



Lo que puedo decir del Auditorio y su sala de conciertos es que cada vez que tengo la suerte de tocar ahí es un verdadero placer. Y siempre es como una prueba de fuego, a ver cómo suena en el Auditorio. A su vez me parece muy importante la parte del edificio destinada a Escuela de Música, ya que son aulas especialmente preparadas para ello. Destacar también el uso del anfiteatro y de los jardines en las épocas de verano. Creo que es de suma importancia la existencia del Auditorio y su anexo de escuela de música. Y entiendo que está a la altura de las mejores salas de concierto del país y del mundo. San Juan sería muy distinto culturalmente si no existiera en Auditorio.

Romina Pedrozo

Cantante lírica



No sé si nos merecemos una sala tan maravillosa. La colosal obra del Ing. Juan Victoria ha deslumbrado desde siempre con su diseño y acústica. Fue testigo de la historia de San Juan, del otorgamiento de títulos Honoris Causa, innumerables actos políticos y del paso de increíbles artistas del país y del exterior. Como músico y cantante me desvela la utilización de instrumentos electroacústicos, la colocación de monstruosos amplificadores o instalaciones de luces que deterioran silenciosamente la sala y desvirtúan la razón para la que fue construida. Quisiera que todos los sanjuaninos lo conocieran y supieran su valor más preciado: su acústica, equiparable a la de las mejores salas europeas. Deseo que se mantenga majestuoso y en pie.

Belén Ramet

Cantante



Desde la arquitectura, nuestro Auditorio es un privilegio, un verdadero tesoro, por su sensibilidad y calidez acústica, y por los materiales con los que está construido. Desde el punto de vista netamente artístico, creo sin dudas que podría proyectarse toda la actividad que se realiza en la sala a nivel nacional e internacional. Contamos con excelentes artistas, tanto en nuestra Orquesta como en la actividad Independiente. Es la "Gran Casa" que recibe a todos los músicos y cantantes, que encuentran allí una "piel", una "envolvente" acústica impecable que da el marco a la música como pocas salas. Solo faltaría un empujoncito más desde las autoridades para posicionarlo en la escena nacional e internacional. Talento y calidad, sobran.

Ricardo Elizondo

Director Ópera de San Juan



El Auditorio Juan Victoria ha sido la piedra angular del desarrollo artístico musical de la provincia, permitiendo el crecimiento de generaciones de músicos que han abordado géneros artísticos de gran complejidad a través de sus reconocidas prestaciones sonoras que lo han situado entre las tres mejores salas del país. Acústicamente superior a todas en nuestra provincia, posee una exigente temporada orquestal organizada por el Centro de Creación Artística de la Universidad Nacional casi en forma exclusiva. Tan valorado dentro y fuera del país, le queda por delante la nada sencilla tarea de tener una presencia y proyección artística más acorde a su prestigio, tanto en intercambio, desarrollo de producción y formación.

Actos oficiales 50º aniversario

> Martes 21 de julio, 21 hs: Proyección Videoclip del acto oficial. Proyección del video conmemorativo del 50mo. Aniversario. Transmisión vía streaming del Concierto Homenaje: Filas de la Sinfónica de la UNSJ, con dirección de Emmanuel Siffert, en vivo desde el Auditorio Juan Victoria (link: sisanjuan.gob.ar). Programa: Obras de Mozart, Kodály, Grieg, Falú y Dávalos, Tchaikovsky y Mozart.