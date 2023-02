Janna Santero.

La enorme grilla de artistas locales distribuidos en los cuatro escenarios erigidos en el Costanera Complejo Ferial, donde hasta el sábado se desarrolla la Fiesta Nacional del Sol, tiene algunos nombres que se destacan también por su juventud. Artistas que son "sub-20", niños y adolescentes que hacen música y tienen todo lo necesario para las grandes ligas. Para algunos de ellos no es la primera vez en esta edición de la Fiesta Nacional del Sol, pero antes de la pandemia y para ellos dos años, en esta etapa, implica un cambio abismal. Para otros proyectos es un debut completo y lo viven con más emoción. Son algunos de los chicos y chicas más jóvenes de los artistas contratados para cantar esta semana en el Costanera Complejo Ferial.



DIARIO DE CUYO conversó con Welcome Heredia, Dúo Sierra Maestra, Gipsy M. y Janna Santero.



Con edades variadas, que van desde los 7 a los 16, son cuatro de las 180 bandas y solistas locales presentes en los escenarios de la FNS. Tienen en común también que los ubican en la grilla antes de las 22, por ser menores de edad.



La más pequeña es Janna. Tiene 7 y está encantada por subirse a un escenario en este contexto. Canta con su mamá, la conocida artista Mikaela Salinas



"Siento que será un día especial y tengo que dar lo mejor de mí, me va a dar orgullo y a mi mamá también. Me gusta mucho cantar, me gusta el pop. Me voy a poner ropa urbana y me voy a hacer unos rulos" adelantó Janna, quien dijo que no tiene vergüenza. Entre los temas que cantará está "Coronados de gloria", que Janna le dedica a la Scaloneta, que le dio bastante visibilidad a nivel nacional el año pasado.



"Se me va a piantar un lagrimón, cuando la vea, venimos desde hace rato ensayando, trabajando en vocalizar. Pero no hace falta mucho, porque por suerte tiene grandes cualidades" comentó con orgullo la campeona de Cantando por un sueño (2007) sobre su pequeña, que por primera vez la acompañará en un contexto de concierto más grande, como este, que será el sábado en el Conectados a las 20.30

Gipsy M.



También será la primera vez cantando para Valentina Echegaray Mareca. Ella cumple 15 el mes que viene y apostó de lleno a un proyecto de música urbana. El año pasado actuó en el espectáculo final por lo que es su primera vez cantando. Con un look bien producido, con extensiones, Valentina llevó su proyecto musical como Gipsy M. Acaba de sacar su primera composición, "Alucinaciones", que está en Spotify y lanzará su video clip mañana desde el espacio de Speed en el predio. Ella actuó anoche en el escenario central, donde cerró Bizarrap y sus famosas sesiones en San Juan.



"Es la primera vez en la FNS, fue un sueño desde siempre, dije hace mucho que esperaba cantar alguna vez ahí, desde que estuve la otra vez en ese escenario y ahora lo estaré haciendo", dijo Valentina antes del concierto en el que mostraría su música acompañada de bailarines también. "Elegí el género porque se escucha mucho, hace un montón que canto, desde los tres, profesionalmente comencé a los 10. Siempre hice urbano, pero también me gustaba la Sole, la música del anime, el K-pop... ahora, es totalmente otro estilo" resumió la joven.



Dúo Sierra Maestra iba a subir el martes y finalmente irá el sábado a las 20.30 en el escenario La Peña. Ellos son Alejandro (16), Leonardo (13) y Carolina (8) Pasten, que acaba de incorporarse hace unos meses.

Dúo Sierra Maestra.



"Es la segunda que vez que nos convocan, es algo que es hermoso, que lo tenemos como objetivo cada año, nos esforzamos al máximo para lograrlo" comentó Leonardo. Mientras que Alejandro sumó que lo sienten como un reconocimiento. "La venimos peleando hace bastante, haciendo fiestas privadas, en los eventos de las municipalidades, algunas peñas también. Tratamos de ir a todos lados, para poder dar ese empujó que permita que nos tengan en cuenta" describió.



Sobre el debut de Carolina, Alejandro destacó que "es un logro, ella todavía no va a profesor, así que nosotros trabajamos los arreglos, enseñarle a vocalizar, a pronunciar, a memorizar las letras. Nosotros venimos de muy chicos con profes y eso da fruto y ahora podemos transmitirlo. Aprendió rápido también, tiene muchas ganas" contó el cantor que comenzó a salir a escena a los 4 años.



Welcome Heredia es también una banda familiar. Hace rock clásico y rock pesado, dicen. A ellos les tocaba actuar anoche en el escenario Conectados y sobre su tercera vez en la FNS decían: "Estamos muy contentos, no son muchas canciones, pero es una oportunidad linda para volver", comenzó diciendo Lisandro, el mayor.

Welcome Heredia.



Ivo actuaba desde que tenía 8 años. Ahora con 11, "más que nunca hay que disfrutar, es una fiesta especial, siempre haciéndolo con alegría, es lo que nos gusta, así que siempre lo vamos a hacer bien". "Siempre estamos tranquilos, mientras tocamos, hay nervios, pero los controlo bien. Me da seguridad estar con mi familia", confiesa el pequeño que es el baterista de la banda (que aprendió de su hermano Lisandro, porque recién este año irá a un profe) y además es el autor de la letra de "Te busco", el primer tema propio que presentaron juntos en esta ocasión. Carlos Heredia, padre de los niños, los acompaña con el bajo, mientras que Lisandro (16) es la voz principal y Nacho (14), el guitarrista. "Me presento con un poco más de experiencia en el escenario, me siento más suelto, sé más sobre el instrumento, porque antes si le pifiaba no sabía cómo arreglarlo, ahora sí, gracias a la experiencia" dijo.



Hacen diferentes géneros, llegaron a la música por caminos distintos, pero transpiran pasión y compromiso con su carrera, con los ensayos, las presentaciones y todo lo que implica el mundo artístico. Este vez en el Costanera Complejo Ferial sus voces sonarán y cosecharán cálidos aplausos.