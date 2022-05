Por Leonardo Muro

Algunos anticipaban a este nuevo trabajo solista del ex vocalista de Oasis como un disco experimental, conceptual, y aseguraban que se trataba del mejor disco de su carrera en solitario. El propio Liam Gallagher lo describió como un disco muy salvaje. Pues bien, “C’mon You Know” no tiene nada de experimental y mucho menos de conceptual, lo del salvaje quizás haya sido una percepción de Gallagher que muy lejos está de lo que en realidad hay en esta placa. Lo que no deja ninguna duda es que “C’mon You Know” es sin temor a equivocarme el mejor disco de Liam desde la separación de la banda.

Después de los años de agonía de Oasis y posterior separación el cantante daba la impresión de encontrarse sin rumbo alguno, muchos adjudicaban esto a que sin su hermano Noel, Liam se había quedado sin canciones. Lo cierto es que Noel Gallagher siempre fue el gran compositor de Oasis con éxitos indiscutidos como Rock ‘n’ Roll Star, Supersonic, Live Forever, Cigarettes & Alcohol, Roll With It, Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Some Might Say, Champagne Supernova y Stand By Me, por mencionar solo algunos de los icónicos. Las apuestas no eran favorables para el futuro de Liam porque después de todo él había sido el frontman de una banda que vendió millones de discos y llenó estadios con sold out alrededor de todo el mundo, pero ¿de qué servía una voz sin canciones que cantar? Todas las dudas fueron despejadas cuando en 2017 Liam publicó “As You Were”, su debut en solitario que significó algo mucho más que solo eso, ese disco era en sí mismo como si Liam saliera al mundo al grito de “Estoy vivo y no van a poder conmigo”, y digo “como si Liam saliera al mundo al grito de” porque nunca vamos a verlo hacer eso, el ego y la arrogancia que siempre lo caracterizaron no desaparecieron ni en su peor momento. En 2019 ratificó su apuesta individual con “Why Me? Why Not”, el disco del desafío en donde debía demostrar que detrás de ese puñado de canciones había una evolución. Luego llegó la pandemia de la que él no quiere hablar "No quiero volver a oír hablar de la pandemia nunca más", le dijo recientemente a la revista New Musical Express, a pesar de que ese 2020 lo terminó publicando “All You're Dreaming Of”, su primera canción navideña cuyas regalías fueron destinadas a la organización Action For Children. En referencia a la canción y ese 2020 pandémico, Liam dijo “Teniendo en cuenta el año que hemos tenido, espero que esto les devuelva el amor y la esperanza que tanto necesitamos”, una frase ciertamente conmovedora viniendo de un Gallagher. Ese 2020 ya había publicado “MTV Unplugged (Live At Hull City Hall)”, grabado en Inglaterra el año anterior.

“C’mon You Know” comienza con “More Power” y un coro de niños al mejor estilo “You Can't Always Get What You Want” de The Rolling Stones. Paso seguido la muy buena “Diamond In The Dark” y su onda Arctic Monkeys. “Don’t Go Halfway” es una típica canción gallagheriana después de haber escuchado “Revolution” de The Beatles.

La canción que da nombre al disco tiene destino de agite en su gira con las palmas machacosas y el sonido arrollador. Y ya que hablamos de los show en vivo, la balada “Too Good For Giving Up” será uno de esos momentos de encendedores y celulares en alto con movimientos pendulares. Los ecos beatlezcos vuelven a estar presentes, demasiado presentes con “It Was Not Meant To Be”.

La segunda mitad del álbum arranca con una canción co-escrita con Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), “Everything's Electric” ataca con un bajo percutido a puro pulgar y la batería bien el frente, aportando una buena dosis de fuerza a una de las pistas más crudas de la placa. A continuación llega la optimista “World’s In Need” que una vez más nos recuerda que una de sus influencias musicales fueron los Fab Four, y vuelve a mostrarlo en “Moscow Rules”. No en vano en los 90s era común escuchar que de no haber existido The Beatles los hermanos Gallagher no habrían tenido canciones.

Antes del final suena “Better Days”, uno de los puntos fuertes de esta producción que luego vuelve a la calma con “Oh Sweet Children”, una hermosa balada que va in crescendo para terminar en un fade out casi abrupto.

La edición de lujo incluye dos tracks más: “The Joker” y “Wave”.

El mismo día que salió a la venta “C’mon You Know”, Liam Gallagher publicó otro álbum, se trata del disco en vivo “Down By The River Thames” grabada el 5 de diciembre de 2020 a orillas del Río Támesis. Abajo te dejamos ambos discos para que puedas escucharlos.