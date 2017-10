"No solamente está el resurgir del tango en las milongas, sino también que la gente joven se acercó al tango", dice Dante Sánchez, bailarín de tango, campeón mundial de tango pista en el Festival Internacional de Tango 2007, quien junto a Greta Heiker (foto) serán parte de San Juan respira tango, el encuentro organizado por la asociación civil Milongueros de San Juan, que comienza esta noche hasta el lunes.



Con 30 años recién cumplidos, el tanguero porteño destaca como una realidad de un tiempo a esta parte que los jóvenes se acercaron al 2x4.



"Antes se consideraba el tango como una cuestión de gente grande, y ahora hay un montón de gente joven que organiza milongas, que es DJ de milongas o da clases. Creo que se están dando cuenta del valor que tiene el tango. Cuando hablo de gente joven no hablo de 18 años, sino de 30 años, que para el tango es gente muy joven. Sí, hay chicos de 18, de 19, 20, que bailan y que se dedican más a la parte escénica", apuntó a DIARIO DE CUYO Sánchez, quien como la otra pareja invitada, Alfredo y Silvia Alonso, brindarán seminarios y tendrán dos presentaciones en las milongas programadas para mañana y el domingo (ver aparte).



San Juan respira tango, además de traer el aire de arrabal, tiene un costado solidario porque es a beneficio de la Fundación María Echenique (Fundame), que asiste al niño oncológico y a su familia.



Sánchez destacó que se hagan en el interior eventos como el que comienza hoy aquí. "Están buenísimos porque por lo general nosotros viajamos al exterior y lo que más queremos es viajar por el país. Llevar el tango a la Argentina, si bien el tango es porteño, se está generando una movida más grande también fuera de Buenos Aires y eso nos alegra un montón", aseguró Dante, que baila desde los 9 años, cuando fue elegido campeón tenía 19 años y el título le abrió muchas puertas, desde la posibilidad de actuar en el exterior, en distintos lugares, algunos tan lejanos pero tradicional para el tango como es Japón.



En la descripción de la nueva realidad milonguera, Sánchez destaca que el encuentro entre jóvenes y los más experimentados es altamente positivo. "Los más viejos se ponen contentos de que la gente joven baile. Siempre somos bien recibidos en la milonga; se alegran cuando ven que un joven va a la pista o les pide algún consejo. Siempre los jóvenes estamos pendientes de cuál será la palabra que tienen para darnos".



Entrar en la milonga no es cosa fácil, reconoce el bailarín, aunque las cosas se flexibilizaron un poco.



"Hay algunos códigos que se perdieron, a veces para bien, a veces para mal. Antes había mucho más respeto en el roce en la pista. Ahora tener un roce en la pista con alguien es como una cosa normal, es sin querer, pero también forma parte del cuidado del baile. Ese código se perdió para mal. Lo que sí está bien, es que se flexibilizó la vestimenta. Antes no te dejaban entrar a la milonga si no tenías pantalón y saco, ahora hay muchas milongas que podes ir de jean o remera. Esto sí me parece bien", destacó Sánchez, quien adelantó que sus presentaciones en San Juan serán para "mostrar lo más tradicional del tango".



"El tango pista prueba el talento del bailarín. Por ahí para bailar en escenario si sos bailarín de Contemporáneo o acrobático, podés sacar una coreografía; pero para el de pista tenés que tener un par de años bailando", puntualizó el profesional, que resaltó que el Festival Internacional de Tango de Buenos Aires "ayudó mucho a que otros jóvenes vean que hay gente joven bailando tango" y además a que los bailarines "se preparen. Estaban muy estancados antes", sostuvo el campeón.

La agenda del encuentro



Hoy: Apertura. Gran milonga con la actuación de Claudio Rojas, Melodía Leiva y Patricia Vizcaíno junto al grupo Jonatan Vera Trío y Ballet San Juan Nuestro Tiempo. Musicalización de Avelino Espósito de Bs. As. y Daniel Ulbaldegaray de La Pampa. En Plaza del Bicentenario (ingreso por Ignacio de la Roza) a las 20. Gratis.





Sábado 14

Seminario con "Los Alonso' De 14.15 a 15.45 en Centro Conte Grand.



Seminario con Dante Sánchez y Greta De 16.00 a 17.30 en Centro Conte Grand.



Milonga con show de tango. Actuarán Dante Sánchez y Greta Heiker y Los Alonso. Luego la orquesta La Romántica milonguera. Todo, desde las 22 en la Quinta Nazareno (Calle Chacabuco y Calle 8, Pocito).



Domingo 15

Seminario con Dante y Greta a las 11.00 en el Conte Grand.



Seminario Los Alonso a las 12.45 en el Conte Grand.



Milonga con show de tango. Dante Sánchez y Greta Heiker y Los Alonso. Con la presentación de la Típica Tanturi. Desde las 22 en Quinta Nazareno.



Lunes 16

Milonga despedida. En Milonga La Fulana en el Club Sirio Libanés. $60.

Aranceles: Cada seminario $150; por dos, $260; tres: 330 y todos los seminarios $400. En cuanto a las milongas, por una sola noche es $250 y las dos $400. Festival completo, con seminarios y galas es $700.