El Teatro Sarmiento reunirá, por primera vez, a los mejores rockeros del mundo. El próximo 3 de octubre, Jennifer Batten; Vernon Neilly y Marcelo Roascio darán una clase magistral y un show en la provincia para los amantes de las cuerdas y también para el público en general. El show será con entrada gratuita y está previsto para las 21 hs con la participación y músicos sanjuaninos.

Seguramente los rockeros recuerdan cuando Batten, en 1987, fue seleccionada de una lista de 100 candidatos para ser la guitarrista del grupo de Michael Jackson. Y aunque reconoce que su música no tiene nada que ver con la del rey del pop ya que escribió su propio método, no puede negar que es conocida a nivel mundial como “la guitarrista de Michael Jackson”, con quien giró durante 10 años desde 1987.

Entre 1998 y 2001 se unió al guitarrista Jeff Beck y en en 2016 fue parte de la gira “The Ultimate Guitar Experience” junto al ex Scorpions, Uli Jon Roth y al guitarrista Andy Timmons. Entre medio, Batten desarrolló su carrera como solista, registrando distintos discos como “Above, Below and Beyond”, “Momentum” y “Whatever”.

La virtuosa de las cuerdas estará acompañada por dos guitarristas. Por un lado, uno de los músicos será el también productor y actor norteamericano nacido en Bahamas, Vernon Neilly, dueño de producciones que estuvieron en el Top 10 de los charts Billboard. Entre sus últimos trabajos se destacan “A Tribute to Steve Wonder y “Outta Time”. Como productor, se enfatiza el trabajo hecho para Seymour Duncan Pickups “United by Tones” con Slash, Alien Ant Farm y Jennifer Batten entre otros.

Por su parte, Marcelo Roascio, guitarrista y docente argentino, quien además de haber integrado el trío “Manal Javier Martínez”, lidera el grupo de rock instrumental Roascio RCM, habiendo editados 4 CDs. Sus últimos trabajos “Todo en un día” y “En el lugar justo” fueron editados a nivel internacional e incluyen como invitados al bajista Stuart Hamm (Joe Satriani y Steve Vai), a Walter Giardino (Rata Blanca) y a Vernon Neilly (USA). El músico que estuvo en San Juan en junio pasado, gira habitualmente por el exterior, habiendo tocado en reiteradas oportunidades en Los Angeles (EE.UU.) También participó en cuatro ediciones de” Music China” en la ciudad de Shanghai, siendo el único guitarrista de rock argentino en participar en este evento.