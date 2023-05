Vuelve Eruca Sativa, el power trío cordobés integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera se encuentra en la gira por sus 15 años de trayectoria, siendo una de las más importantes bandas de rock nacional del momento. En este tour que los traerá al Teatro Sarmiento, habrá un recorrido por sus temas clásicos, sus recientes lanzamientos y lo nuevo de "Dopelganga", su último álbum de estudio. Y por si fuera poco, tendrá varias sorpresas para los fans este fin de semana (ver DATO). Para la previa, Brenda habló con DIARIO DE CUYO sobre el momento excepcional que tiene el grupo: "La historia que tenemos con San Juan es intensa y larga", dijo la bajista al recordar que fue una de las primeras ciudades en tocar cuando comenzaron este proyecto.



- ¿Cómo fue este trayecto de 15 años? ¿en qué aspectos crecieron?

- Fueron 15 años profundos. Nos enseñaron que está bueno soñar a largo plazo, pero también, es bueno tener acciones en el presente, disfrutar de lo que vivimos ahora. Es lo importante y valioso que alcanzamos, haber entendido en mantenernos juntos, trabajar para que los lazos se fortalezcan. Compartir los viajes, la convivencia, el experimentar, eso nos fue uniendo y el crecimiento fue dándose de manera natural. Hoy logramos un espíritu muy sólido, es algo que nos trasciende y nos da una identidad fuerte.



- ¿Qué es Eruca Sativa hoy?

- Creo que lo que nos define es la transformación constante. Es una fuerza natural que está marcada por el nombre de la banda, es la identidad. Tiene que ver con una metamorfosis, una mutación de un estado a otro, de compartir otros proyectos musicales y que a nivel estilístico vamos cambiando disco a disco, explorando lugares nuevos de la música. Porque nosotros somos inquietos, si nos quedamos en el mismo lugar, nos aburrimos. Nos gusta probar texturas, sonidos, maneras de componer. Es un experimento de años. Siento que no soy ya la misma persona, sino que soy otra, mutada como lo que le pasó a la banda.



- El Indio Solari los escucha y dijo que le agrada el sonido que hacen ¿cómo recibieron este elogio?

- Fue impactante. Que un artista de la talla de él tenga esa consideración de nosotros, nos llenó de felicidad. Es como una palmada al hombro y lo respetamos mucho. Pero también tiene que ver con nuestra historia. Antes de Eruca, con Lula tocábamos juntas en otra banda en 2005 y tengo el recuerdo grabado de la primera noche que la vi brillar cuando ella tocó "Queso ruso", de Los Redondos. La gente se paró de la ovación enloquecida sobre cómo la interpretó. Si el Indio nos dijo eso, estamos completos.



- ¿El vínculo afectivo entre las bandas y el público hace que el rock mantenga su buena salud?

- Creo que sí, mientras las bandas sigan tocando y tengan ganas de decir cosas, la escena se renueva. Como sucede con la movida del trap, Wos es un fenómeno que mezcla trap y hace rock, pero también dice muchas cosas en las letras. Banco a los artistas que dejan un mensaje y que le hacen bien a la gente. Quizás el rock no tenga hoy un momento de alta popularidad como años atrás, pero sí hay una movida rica y diversa. La gente sigue yendo a los festivales. Hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo. Hay generaciones nuevas que tienen ganas de decir cosas, agarrar los instrumentos y tocar. Eso hará que el rock argentino siga vivo.



- ¿El rockero no puede abstraerse fácilmente de lo que sucede en la sociedad?

- El centro de nuestras preocupaciones es la igualdad de derechos. No podemos mirar al costado. Como tenemos posibilidades de abrir un camino para otros, queremos que se expresen. Lo tenemos presente y colaboramos donde sea para los trabajadores que luchan por el acceso a la tierra por ejemplo y por todos los que sufran alguna vulnerabilidad. Me parece que es lo que hace diferente al rock de otros géneros. Qué sentido tiene hacer arte para que la gente no piense y sólo te llenás de plata para vos y los tuyos. Es cierto que hay artistas que hacen cosas individualistas, pero es posible hacer algo en conexión con la naturaleza y de la forma más bella posible, con honestidad. No todo tiene que convertirse en negocio y en un bien de mercancía. Es verdad que no podemos salir del capitalismo, pero tratemos de vivir de una forma responsable y humana.



- El cupo femenino está en vigencia, pero ¿se logró algún resultado? ¿qué está ocurriendo en realidad?

- Estamos en un momento bisagra pero con puertas cerradas todavía. Falta mucho todavía, conquistar espacios, pero se está prestando atención. Las personas que estamos en el medio tenemos que señalar estas desigualdades y que las leyes se cumplan. Así marcando todo el tiempo al Inamu que haga cumplir el cupo y también en hablar con los productores de eventos, que los lugares hay que ocuparlos. Porque si no, muchas mujeres se quedan fuera de los escenarios.



- ¿Demostraron que es posible ser mamá y rockera de tiempo completo a la vez?

- En ese sentido, no hay mucha diferencia con otras profesiones. Las mujeres gestantes deben tener su momento de trabajo, pero también de maternidad y ejercer sus derechos. En nuestro caso, somos artistas independientes que podemos tomar decisiones y elegir tiempos, cuándo tomar licencias, qué horario dar la teta al bebé y todo eso, pero hay muchas otras que no pueden ejercer ese derecho. Entonces entre todos tenemos que hacer que se cumplan las leyes y que haya una verdadera igualdad.



DATO

Eruca Sativa. Viernes 12 de mayo a las 22hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Gira 15 años. Entradas: $7.000; $6.000; $5.000; y $4.000. Anticipadas: www.tuentrada.com