El festival Lollapalooza Argentina, que tendrá su 7º edición el próximo 18, 19 y 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, sumó a Airbag, Lola Indigo y Reydel a su grilla de más de cien artistas, entre los que destacan Miley Cyrus, Foo Fighters y The Strokes, y confirmó los horarios y escenarios de cada show.



Las presentaciones se repartirán en cinco escenarios que arrancarán desde el mediodía y se extenderán hasta poco después de la medianoche.



A excepción del Kidzapalooza, el espacio destinado a los más chicos, el siguiente es el detalle de los escenarios y horarios de cada show:



VIERNES 18:



-Escenario Flow



Rosario Ortega: 12.45 a 13.15



Bruses: 13.45 a 14.15



Tai Verdes: 14:45 a 15.30



Emilia: 16.15 a 17.00



Wos: 18.00 a 19.00



C. Tangana 20.00 a 21.00



Miley Cyrus 22.15 a 23.45



-Escenario Samsung



Limón: 12.15 a 12.45



Zenón Pereyra: 13.15 a 13.45



Chita: 14.15 a 14.45



Louta: 15.30 a 16.15



A Day To Remember: 17.00 a 18.00



Duki: 19.00 a 20.00



A$ap Rocky: 21.00 a 22.15



Bizarrap: 23.45 a 01.00



-Escenario Alternative



Ainda: 12.15 a 12.45



Axel Fiks: 13.15 a 13.45



Natalie Pérez: 14.15 a 14.45



Seven Kayne: 15.15 a 16.00



070 Shake: 16.30 a 17.15



Marina: 18.00 a 19.00



Airbag: 20.00 a 21.00



Turnstile: 22.15 a 23.15



-Escenario Perry´s



Bianca Lif: 12.30 a 13.00



Falke 912: 13.30 a 14.00



FMS: 14.15 a 15.00



La Joaqui: 15.30 a 16.00



Sael: 16.30 a 17.00



Dillom: 17.30 a 18.15



Boombox Cartel: 18.30 a 19.30



Alok: 19.45 a 20.45



Deorro: 21.00 a 22.15



Alesso: 22.30 a 23.45



SÁBADO 19:



-Escenario Flow



Chiara Parravicini: 12.15 a 12.45



Clara Cava: 13.15 a 13.45



JXDN: 14.30 a 15.15



Él Mató a un Policía Motorizado: 16.00 a 17.00



Nicki NIcole: 18.00 a 19.00



Machine Gun Kelly: 20.00 a 21.00



The Strokes: 22.00 a 23.30



-Escenario Samsung



Miranda Johansen:12.45 a 13.15



Derby Motoneta´s Burrito Kachimba: 13.45 a 14.30



King Gizzard & The Lizard Wizard: 15.15 h a 16.00



Litto Nebbia: 17.00 a 18.00



Khea: 19.00 a 20.00



Doja Cat: 21.00 a 22.00



Alan Walker: 23.30 a 00.45



-Escenario Alternative



Moloko: 12.30 a 13



Girl Ultra: 13.30 a 14.15



Marc Seguí: 14.45 a 15.30



Lola Indigo: 16.00 a 17.00



LP: 18.00 a 19.00



Kehlani: 20.00 a 21.00



Jack Harlow: 22.00 a 23.00



-Escenario Perry´s



Lucía Tacchetti: 12.15 a 12.45



Ghetto Kids: 13.00 a 13.45



D3FAI: 14.00 a 14.30



Kiddo Toto: 14.50 a 15.30



Taichu: 16.00 a 16.30



FMS: 16.45 a 17.30



Dani Ribba: 18.00 a 18.45



Pabllo Vittar: 19.00 a 19.45



Ashnikko: 20.00 a 21.00



Chris Lake: 21.15 a 22.15



Justin Quiles: 22.45 a 23.45



DOMINGO 20



-Escenario Flow:



Malena Villa: 12.45 a 13.15



Las Ligas Menores: 13.45 a 14.30



The Wombats: 15.15 a 16.15



Idles: 17.15 a 18.15



Jane´s Addiction: 19.15 a 20.15



Foo Fighters: 21.30 a 11.30



-Escenario Samsung:



BB Asul: 12.15 a 12.45



Celli: 13.15 a 13.45



Sen Senra: 14.30 a 15.15



Alessia Cara: 16.15 a 17.15



Tiago Pzk: 8.15 a 19.15



Babasónicos: 20.15 a 21.30



Martin Garrix: 23.30 a 00.45



-Escenario Alternative:



Simona: 12.45 a 13.15



Paula Cendejas: 13.45 a 14.30



Remi Wolf: 15.15 a 16.15



Emmanuel Horvilleur: 17.15 a 18.15



L-Gante: 19.15 a 20.15



Jhay Cortez: 21.30 a 22.45



-Escenario Perry´s:



Reydel: 12 a 12.30



Ronpe 99´: 12.45 a 13.15



Six Sex: 13.45 a 14.15



Saramalacara: 14.45 a 15.15



Luck Ra: 15.45 a 16.15



FMS: 16.30 a 17.15



Acru: 17.45 a 18.30



Goldfish: 18.45 a 19.45



Alan Gómez, DJ TAO & Kaleb Di Masi: 20.15 a 21.30



Channel 3: 21.45 a 22.45



Kaytranada: 23.00 a 00.00