Si bien cualquier película que no cumpla con las expectativas de taquilla suele catalogarse como un fracaso, algunos films resultaron verdaderos desastres financieros para los estudios que invirtieron cifras millonarias en su realización y recibieron migajas en la venta de tickets.

Aquí están los 12 mayores fracasos de taquilla de todos los tiempos:

12. Jupiter Ascending (El destino de Júpiter, 2015) – pérdidas estimadas: USD 80 millones

La película de ciencia ficción escrita, producida y dirigida por las hermanas Wachowski tuvo un presupuesto de USD 176 millones, y ganó tan sólo USD $ 47 millones en los cines de EEUU. Si se le suma la recudación en el extranjero y los ingresos por marketing, las pérdidas rondaron los USD 80 millones.

11. Heaven's Gate (Especialistas en el crimen, 1980) – pérdidas estimadas: USD 121 millones

Estrenada en 1980, Heaven's Gate fue un completo desastre para todos los involucrados, incluido el estudio United Artists, que casi colapsó como resultado de gran fracaso, y el director Michael Cimino, cuya carrera nunca se recuperó. ¿Qué tan desastroso fue Heaven's Gate? Con un presupuesto de USD 44 millones, la película ganó USD 3,5 millones en la taquilla. Ajustado por inflación, el déficit que dejó este western fue de unos USD 121 millones.

10. Sahara (2005) – pérdidas estimadas: USD 121 millones

Según Film Site, la película de aventura Sahara costó más de USD 160 millones para producirse. Basada en la novela homónima del autor norteamericano Clive Cussler, estaba protagonizada por Matthew McConaughey, Penélope Cruz y Steve Zahn.

9. The Lone Ranger (El llanero solitario, 2013) – pérdidas estimadas: USD 96-121 millones

Walt Disney Pictures pudo haber esperado replicar el éxito que tuvo con la saga de Piratas del Caribe que también presenta a Johnny Depp, pero en cambio terminó siendo un fracaso crítico y comercial.

Con un presupuesto de producción que oscila entre USD 225 y USD 250 millones, The Lone Ranger se estima que perdió entre USD 96 y USD 121 millones. Las críticas mordaces no ayudaron a las posibilidades de éxito de la película, así como al polémico papel de Depp como nativo americano.

8. John Carter (John Carter, entre dos mundos, 2012) – pérdidas estimadas: USD 125 millones

John Carter fue el intento de Disney de crear una franquicia de películas basada en una serie de novelas de ciencia y fantasía de Edgar Rice Burroughs. Desafortunadamente para Disney, fue un desastre financiero, y Film Site estima que perdió aproximadamente USD 125 millones después de tener en cuenta los costos de producción y comercialización. El abultado presupuesto fue de USD 264 millones.

7. Final Fantasy: The Spirits Within (Final Fantasy, el espíritu en nosotros, 2001) – pérdidas estimadas: USD 126 millones

Inspirada en la serie de videojuegos del mismo nombre, Final Fantasy: The Spirits Withinfue considerada una maravilla técnica cuando debutó. Desafortunadamente, la animación innovadora también ayudó a impulsar el presupuesto de producción de la película a USD 137 millones.

Y a pesar de tener las voces de estrellas de Hollywood como Alec Baldwin, Steve Buscemi y Ving Rhames, los personajes animados no fueron atractivos.

La producción terminó siendo uno de los mayores fracasos de taquilla de todos los tiempos, con pérdidas estimadas en USD 126 millones.

6. The fall of the Roman Empire (La caída del Imperio Romano, 1964) – pérdidas estimadas: USD 126 millones

Demostrando que no todos los fracasos financieros son necesariamente malas películas, The Fall of the Roman Empire cuenta con leyendas de Hollywood como Sophia Loren, Alec Guinness y Christopher Plummer.

Sin embargo, su modesto desempeño en taquilla de USD 4,75 millones no fue suficiente para recuperar sus lujosos costos de producción de alrededor de USD 126 millones.

5. The adventures of Pluto Nash (Las aventuras de Plutón Nash, 2002) – pérdidas estimadas: USD 126 millones

El actor Eddie Murphy experimentó un largo período de gran éxito financiero en la taquilla durante los años ochenta y noventa, pero fueron Las aventuras of Plutón Nash en 2002 las que señalaron que su destreza en la taquilla estaba llegando a su fin.

Con un presupuesto de producción de aproximadamente USD 100 millones y costos de comercialización de USD 20 millones, The Adventures of Plutón Nash ganó solo USD 7, 1 millones en taquilla. Con un costo total de USD 120 millones, las pérdidas de la película fueron un poco más de USD 113 millones.

4. Mars Needs Moms (Martes necesita mamás, 2011) — pérdidas estimadas: USD 137 millones

Mars Needs Moms-coescrita y dirigida por Simon Wells, y basada en el libro homónimo de Berkeley Breathed– tuvo un presupuesto de producción de USD 150 millones y costos de comercialización de más de USD 25 millones. El rendimiento de la película finalmente llevó a Disney a perder USD 137 millones en 2011.



3. Cutthroat Island (La pirata, 1995) — pérdidas estimadas: USD 137 millones

Antes de Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl se estrenó en 2003, las películas de temática pirata se consideraban un fracaso absoluto principalmente debido al fracaso de taquilla de Cutthroat Island. Estrenada en 1995, los datos reales de taquilla de la película todavía son bastante alarmantes.

Antes de que el Guinness Book of World Records retirara el récord de "mayor pérdida de taquilla", Cutthroat Island de MGM estaba firmemente atrincherada en el lugar con USD 10 millones ganados en la taquilla con un presupuesto de USD 98 millones junto con USD 17 millones en gastos de mercadotecnia. Hoy, Cutthroat Island hizo perder al estudio un total deUSD 137 millones y sigue siendo uno de los peores desastres financieros en la historia del cine.



2. 47 Ronin (2013) — pérdidas estimadas: USD 151 millones

Ronin es una aventura épica de fantasía en 3D, basada en una de las leyendas más antiguas de Japón. Está dirigida por Carl Rinsch y protagonizada por Keanu Reeves y Hiroyuki Sanada. Tuvo varios problemas que ayudaron a condenarlo desde el principio. En primer lugar, aunque comparte el mismo nombre que una famosa epopeya japonesa, casi no tiene nada que ver con esa historia. Como resultado, la decisión de nombrar la película 47 Roninprobablemente solo ayudó a confundir a los fanáticos de las películas anteriores con ese título, en lugar de dar legitimidad a esta versión.

Segundo, aunque la decisión del estudio de utilizar actores japoneses desconocidos en su mayoría en los papeles protagónicos de la película fue admirable, probablemente no ayudó a vender la película en los Estados Unidos. Finalmente, según lo detallado por The Wrap, el presupuesto inicial ya es grande de USD 175 millones pronto se disparó a USD 225 millones, en parte debido a los costosos reinicios que el estudio realizó después de tomar el control del proyecto Rinsch.

Con una historia que Rotten Tomatoes describe como "una aventura de fantasía sorprendentemente aburrida", 47 Ronin no logró atraer a los cinéfilos tanto en el mercado japonés como en el estadounidense, y terminó perdiendo aproximadamente USD 151 millones.

1. The 13th Warrior (13 guerreros, 1999) — pérdidas estimadas: USD 98–USD 183 millones

Basado en Eaters of the Dead, de Michael Crichton, Buena Vista confiaba en The 13th Warrior basándose en el enorme éxito de la adaptación de Crichton's Jurassic Park de unos años antes. Pero la decisión del estudio de gastar grandes cantidades de dinero en la película, incluso para los estándares de 2013, finalmente resultó contraproducente.

El costo total de The 13th Warrior fue de alrededor de USD 160 millones, un número asombroso en 1999. Aunque su recaudación no fue tan mala, los USD 61, 7 millones quedaron muy lejos de cubrir el espectacular presupuesto.