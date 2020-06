Como la mayoría de los sectores, buscan reactivar su actividad menguada por la cuarentena. Con urgencia y ante las nuevas medidas de flexibilización y la reapertura de los comercios, los artesanos quieren volver a la peatonal para vender sus productos. Sin embargo parece que aún no será posible, porque aseguran que el comité provincial Covid 19 no aprueba el protocolo que presentaron. Tienen como interlocutora directa a la secretaria de Cultura de la municipalidad de Capital, Sandra Barceló quien les ha ofrecido que puedan instalarse todos juntos en un lugar cerrado en el centro, cumpliendo las medidas sanitarias como todos los comercios.



"Nos solicitaron que les hiciéramos un protocolo Covid, lo redactamos, les hemos ofrecido buscarles un lugar para que puedan estar mientras dure esta situación, para que puedan ejercer su oficio y ofrecer sus productos. Quedaron en acercarnos quiénes serían, porque algunos no quieren salir a otros les está yendo muy bien vendiendo por catálogo o por Internet' apuntó la funcionaria.



La propuesta cayó bien en algunos, porque lo ven como una solución temporal, pero otros preferirían poder estar en la peatonal, que sienten como su lugar de pertenencia.



"El comercio fue abriendo paulatinamente, ellos presentaron hace mucho un protocolo, nosotros tardamos un poco pero lo presentamos a Cultura del municipio, desde gabinete Covid nos niegan que estemos en peatonal. Lo que Cultura municipal, intenta es darnos una solución momentánea con un lugar', dijo a DIARIO DE CUYO Marcos uno de los artesanos.



"Dicen que por ahora es imposible volver a la peatonal. La razón es que no podemos estar al aire libre, cosa que no se entiende mucho porque tampoco es que somos un negocio gigante que tenemos cola para atender. En la peatonal hay espacio suficiente para cada uno. Tenemos todo lo necesario: mesas, protocolo y sentido común. Liberándose todo no vemos la razón por la cual no podamos hace una prueba para el día del padre. Venimos aguantando muchos meses, las ventas online no alcanzan, estamos realmente en una situación desesperante' admitió la artesana en títeres, Luciana Strasnoy.



Verónica Astorga, artesana de telar, consideró que sí los afecta "el no poder tener una exposición y venta, aunque comprendemos, porque yo me hice la idea de no ir hasta agosto a ver que pasa con esta situación y más que vivo en Albardón, no he tomado más colectivo para cuidarme. Estoy tratando de manejarme por estos lados, hacer estados de Whatsapp, vender online, pero al no tener el público, coincidimos algunos, nos cuesta estar motivados a trabajar, porque no sabemos a quién se lo vamos a vender. Pero básicamente sí necesitamos retornar al espacio de trabajo de Peatonal, como artesanos urbanos, que nos tengan en cuenta en ese sentido'.



Uno de los impedimentos para aceptar el lugar que propone el municipio parece ser un requisito que podría llegar a tener. "Muchos no estamos de acuerdo porque además exigen un horario de comercio lunes a sábado que tengamos que estar presentes y para un artesano es imposible. No nos parece una solución a nada' apuntó Luciana Strasnoy. En este sentido, otro artesano, Daniel Oliva fue categórico: "No estamos de acuerdo y no vamos a aceptar cualquier otra propuesta provisoria que no sea la de volver a la peatonal. Somos artistas Urbanos, hacedores de cultura de identidad. Queremos volver a nuestro lugar de trabajo lo más antes posible, por supuesto cumpliendo con un protocolo de salud, nuestros clientes es la gente de paso, que se acerca, mira y compra. No sabemos porque aún no nos permiten estar en la peatonal, si ya hay bares, cafés, pochocleros y vendedores ambulantes trabajando; por eso pedimos a las autoridades la habilitación para poder ejercer nuestro derecho a trabajar en peatonal'.



Más conciliadora, Mariela, también artesana de títeres, aseguró el grupo es diverso, y por eso no hay aún una respuesta a la propuesta municipal. "No hay animosidad contra ninguna gestión, aceptaríamos pero con el compromiso de volver a peatonal, porque la mayoría considera que es el lugar de trabajo, que nos lo hemos ganado, que la sociedad nos valora mucho. Comprendemos que no es fácil la situación sanitaria, si el comité Covid sugiere un lugar cerrado, podemos seguir hablándolo, pero con el compromiso de volver a peatonal'.

"Les ofrecimos buscarles un lugar para que puedan estar mientras dure esta situación, para que puedan ejercer su oficio y ofrecer sus productos", Sandra Barceló.

¿Y los músicos?

Respecto a los artistas callejeros, Sandra Barceló aseguró que el municipio no tiene "injerencia en la habilitación de la actividad' y por eso una vez que el comité Covid habilite, comenzarán a dar los permisos, revisando los protocolos.

Por su parte, el cantante Grillo Malbrán (foto) transmitió su urgencia por regresar a trabajar. "Espero que pueda volver, ya no hay plata y tengo cuatro hijos. Si desde el lunes puede ir todo el mundo al centro, no veo impedimento para que podamos estar ahí" apuntó el músico. "Mi protocolo sería barbijo, alcohol en gel y el estuche a un metro y medio y siempre limpio; sacarme el barbijo sólo para cantar y que la gente mantenga su distancia".