El músico y compositor Iván Noble, recordado por ser la cara visible de Caballeros de la Quema, recorre el país con la gira "Al fin solos" y mañana será el turno para la ciudad de San Juan, más precisamente en el Cine Teatro Municipal, donde brindará un show intimista y de encuadre acústico, para tener más proximidad con los espectadores. Pondrá su guitarra y su voz para repartir grandes clásicos rockeros como "Fulanos de nadie", "Jueves", "Un minuto" y "Olivia", por citar algunos éxitos musicales.



Más consolidado y más cómodo en su trayecto solista -como dice sentirse-, Iván charló con DIARIO DE CUYO sobre su presente, su veta como autor y su intento de romper con la mítica imagen del rockero cuando va de gira, al sostener que como artista, es una "persona de carne y hueso".



- ¿En qué consiste este encuadre acústico para estar más cerca del espectador?



- Es un formato de show muy minimalista. Estoy absolutamente solo con mi guitarra y con mi garganta. La idea es dar canciones reducidas a su versión más pequeña, pero más emotiva. Será un reencuentro con la gente de aquellas canciones cuando estaban recién nacidas. Claramente, habrá una mayor intimidad, un tipo que canta, la guitarra y la gente. Las distancias se acortan mucho y el show suena con un tono como más compinche.



- ¿Te sentís desnudo en el escenario de esta manera?



- Exactamente, porque no hay chance de no estar a la intemperie, lo que funciona en ese momento es la emoción de la canción si uno la consigue. Si hay algo más difícil es cantar o tocar solo para el público que rodeado de varios músicos.



- ¿Paralelamente es para vos una gira introspectiva?



- Cada vez me hago más reflexivo e introspectivo personalmente. No es casual que me den ganas de hacer este tipo de espectáculo a esta altura de la vida. Me gusta además estar tranquilo y sin demasiado ruido. Así que es un reflejo un poco de este momento esta gira que hago.



- ¿Cómo vas en el balance en esta etapa solista?



- En estos momentos mi camino como solista ya es un camino más consolidado y más firme que como cantante de Caballeros de la Quema. Estoy absolutamente cómodo, contento y son casi 14 años que llevó más de solista. Estoy definitivamente instalado en esta situación que me gusta, agradezco también, por otro lado, esa etapa que tuve con caballeros, incluso fue muy hermoso el reencuentro con la banda el año pasado, con dos recitales, pero mi momento es éste, que lo disfruto mucho.



- Con la música se ve que no alcanza y te ponés a escribir...



- Sí, por suerte hace unos meses publiqué un libro de relatos "Como el cangrejo", es una bitácora de viaje, una bitácora emocional de gira. Son relatos breves basados en las giras que hago. Hay personajes, lugares, situaciones, la música da mucha materia prima para escribir. Como hacía mucho tiempo que tenía ganas de escribir cosas que no sólo fueran canciones, y ahora resultó, este es un primer paso.

DATO La cita junto a Iván será el jueves 5 de abril en el Cine Teatro Municipal desde las 21. Las entradas anticipadas están a la venta en Data a $400, 450 y 500.

- En el libro has dicho que no sos un héroe de gira, ¿qué significa?



- La gente puede tener una mirada romántica de la música y los tipos que salen a tocar arriba de un escenario, eso es lo que realmente consumen. El lado "B" de las giras, es más rústico y más común de lo que parece. Los artistas no somos héroes, me parece que somos laburantes y hacemos lo que podemos con ese oficio. Estamos alejados de las cosas rutilantes.



- En la música como en otros ámbitos, ¿ves que hay mucha cáscara y poco contenido?



- Consumo lo que escuché, lo que vi y lo que leí hace 30 años atrás. Tanto en literatura, música o cine, soy muy clásico, no estoy al tanto de nuevas corrientes y tendencias. Me parece que estoy tranquilo así, hay libros y películas con las cuales me crié y siguen gustándome. Soy un tipo educado por Los Beatles, Julio Sosa, el cine de Martin Scorsese, los libros de Charles Bukowski, de Mario Vargas Llosa, por suerte me hacen bien.



- ¿Qué disfrutás de venir a San Juan?



- Lo paso muy bien, recuerdo que es muy amable e interesada en las canciones, en general pasa en todos los lugares adonde voy, así que espero con ganas de pasarla muy bien; porque este show es especial para un lugar especial.



- ¿Sentís que como artista estás maduro?



- No lo sé. Me siento con más rodaje, con más horas de vuelo, pero eso no significa igual a más sabiduría. Me siento más asentado en el oficio y contento por todo lo que ha pasado. Veremos lo que viene...



- ¿Te quedan ambiciones por satisfacer?



- Sí, morirme de viejo.