Algunos la llaman la mujer de las mil caras. Quizás no sean mil, pero sí son decenas de personajes a los que Fátima Florez recrea haciendo gala de su gran talento para la imitación. La actriz, que se define como perfeccionista, va promediando un año en el que asegura que sumó popularidad de la mano de Susana Giménez. También fue noticia al trascender una serie de desencuentros con Antonio Gasalla por la participación de ambos en el programa de la diva de Telefe.



Este viernes Florez regresa a San Juan con la valija cargada para "un gran show", según contó a DIARIO DE CUYO, en el que no faltarán Cristina y María Eugenia, con el condimento extra de los resultados electorales, a una semana de votación. "Y van a estar todas, no faltará nadie en San Juan porque el público de allá se merece todo, siempre me han tratado de una manera increíble, shows llenos, afectuosos, cálidos, aplaudidores, reidores, un público muy participativo", dijo entusiasmada la artista que ya prepara su espectáculo para la temporada de verano en Mar del Plata y recién en febrero del año que viene evaluará los proyectos televisivos que le propusieron.





-¿Cómo evalúa su paso por el programa de Susana Giménez?



-Una evaluación más que positiva, transitar este año junto a Susana, en el 30mo aniversario de ella como conductora, en un canal también líder como Telefe, con una diva total. Más que positivo para mi carrera. Te ve tanta gente en todo el país, te da mucha popularidad.



-¿Cómo es preparar un personaje semanalmente?



-Se define muy sobre la fecha, los viernes se define qué voy a hacer, te obliga a ser más dúctil de lo que es, adquirís el training de la tele que es con lo inmediato, no hay tiempo de preparaciones, por lo cual uno tiene que estar siempre estudiando para ver por dónde salta la perdiz.



-¿Cuál fue el personaje que más te desafió?



-Creo que todas las participaciones fueron fuertes, desde el debut, haciendo a Cristina que fue muy fuerte marcando un rating realmente muy alto, sobre todo para el rating de hoy en día que sabemos que el encendido bajó. Estaba Susana, Antonio, Lanata y yo, ya fuerte desde las figuras. Y después debutar con un personaje como Mariana Nanni, que pegó mucho el personaje, lo volvimos a hacer. El otro día, dos Morias, con Susana, y Verónica Castro, cumbre de divas, el popurrí que a Susana le gustó muchísimo, que fue sin máscaras que eso la sorprendió a Susana, y que vayan apareciendo los diferentes temas de la semana. Y también cuando estuvimos con Carrió, Vidal y Ocaña que María Eugenia se divirtió mucho.



- Ahora que están los resultados electorales, ¿les agregás a tus personajes políticos ese plus, el triunfo y el fracaso?



-¡Sí! Sí, ya lo venimos incluyendo desde las PASO, todo lo que es actualidad a todos los personajes, no sólo en los políticos, que es lo que más le gusta a la gente, darle la noticia, lo que está pasando en el momento y no quedarse con el chiste viejo, la gente lo disfruta mucho.





-¿Te sumó o restó la pelea con Gasalla?



-La verdad no estoy acostumbrada a peleas... en realidad no fue una pelea, porque para eso tiene que haber dos que estén enojados y de mi parte en absoluto lo fue; pase lo que pase, siempre estará mi admiración hacia el artista.



Cuando hablamos él me dijo que lo único que le había molestado fue que en el primer programa hablé mucho, avasallé mucho, y en definitiva fue lo que él me pidió que haga, porque cuando nos encontramos antes de ese programa le dije "qué hago, dirigime, es tu sketch, qué te parece", y él me dijo "vos haces Cristina, así que avasallá, dale para adelante", y eso hice. Y si no le gustó es ajeno a mí. De todas maneras ya pasó. Esas cosas suelen pasar en este ambiente, los egos de los artistas son muy altos; algunas veces trascienden y otras veces no. Esta vez se armó todo esto.





-Pero además en Intrusos lloraste, estabas afectada.



-Sí, sí, es que era muy pronto, recién había pasado, y yo venía feliz con ese primer programa, que había medido tanto y de que la repercusión y que de pronto llegue esta noticia. Me sacudió y yo soy una persona sensible, por ahí debería aprender a manejar mis sentimientos en la tele, y en la vida seguir siendo como soy. Pero como yo digo, cuando algo sale del corazón no hay que censurarlo.



-¿Te hubieras imaginado que Gasalla podría tener celos de vos?



No, no. Nunca. Yo no sé si es así la verdad. Prefiero quedarme con lo lindo que es este año en Susana, y no empezar a pensar qué pasó.

El dato

Fátima Show. Fátima Florez trae sus mejores imitaciones a Renatto el viernes 27 a las 21,30. Entrada $450 en venta en Tarjeta Data, Farmacia Echegaray y boletería de la sala.

-Pero desde su partida estás más tranquila.



-La verdad es que siempre me sentí tranquila, me encantó siempre que él esté. Seguro volverá porque es un pilar importante del programa.



-Cuando Susana se ríe, ¿qué te pasa?



-¡Ah! A mí me encanta cuando se ríe, que la agarro como desprevenida, se ríe y se tienta de verdad. Es muy lindo cuando la gente disfruta del trabajo de uno, porque hay muchas horas detrás de estos trabajos, y hacerla reír está buenísimo porque es como con Tinelli, que se ríen ellos y el público se contagia. Se crea un clima muy lindo.



-Trabajaste con dos grandes, Susana y Tinelli, ¿con cuál estuviste más cómoda?



-Yo no puedo elegir a uno sobre otro. No, los dos son ídolos de la tele, son divos, y yo la pasé muy bien en los dos lugares. Me han dado mucha popularidad los dos lugares y también Lanata los tres años que estuve con él. Así que no me puedo quedar con uno.





-Hacés muchísimos personajes, ¿hay alguno que trabajaste más, o que decís "no me sale todavía"?



-El que me ha costado mucho que estreno en el verano es el de Mirtha. Ella para mí ha sido muy difícil, por el hecho de que la gente la conoce tanto tiene que ser perfecta la imitación porque sino la gente se da cuenta enseguida, además por el respeto que le tengo, me tomé mi tiempo. Le encantó cuando le dije, ella sabe y siempre lo dice que soy una perfeccionista así que está tranquila en ese sentido.