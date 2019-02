Los ganadores del certamen de talentos musicales promovido por la Fiesta Nacional del Sol disfrutan con alegría del logro obtenido en la "Noche de las Revelaciones". Laila Nefa (en representación de Capital); Maira Juárez (por Rivadavia) y el grupo Kyrios Folk (Caucete) recibieron los aplausos y felicitaciones de los espectadores, de sus familiares y amigos más cercanos; además, fueron los acreedores de los premios correspondientes en dinero (de 20 mil pesos cada uno) por los tres primeros puestos; y sus nombres figuran en los medios y las redes sociales. Todo eso sucedió en pocas horas y, todavía, no logran creer que sea realidad. Pero a la hora de hacer un apresurado balance, las nuevas "revelaciones" dieron una charla a fondo con DIARIO DE CUYO sobre el presente y también sobre las proyecciones que pueden hacer para un futuro próximo. Porque, aunque tengan su presencia asegurada para el escenario mayor de la FNS, sueñan con emprender sus respectivos trayectos como músicos profesionales y creen que esta instancia será un buen punto de partida. Laila es la más joven de todos, con 17 años, tiene muchas ilusiones de estar entre las grandes intérpretes del canto lírico. Fue quien cerró el espectáculo con el aria Nessum Dorma, inspirada en Luciano Pavarotti. Por su parte, Maira, que tuvo desde pequeña fuertes influencias del rock nacional en su núcleo familiar, también descubrió profundas raíces que la conectan con el canto folklórico, tanto del norte, como del sur del país. Esto le ayudó a poner en escena la interpretación de una clásica obra de Fito Páez, pero con arreglos más autóctonos. Mientras que la banda Kyrios -integrada por Adrián Gatica, David Córtez, Osmán Figueroa, Nicolás Olivieri, Fabricio Juárez y Gonzalo Colón- quieren imponer un estilo original, fusionando sonidos modernos y tradicionales, pero sin dejar de lado su esencia primaria, la cuyanía.

Laila Nefa

"Quiero llegar bien lejos"





- ¿Qué tiene de especial cantar el Nessum Dorma para vos?



- La decisión de presentarla no fue fácil. Había muchas canciones que me gustaban, pero me enfoqué en mi gran fuente de inspiración, Luciano Pavarotti. Es la obra que me llena el alma. Esta pieza es la máxima estrella. La hice y resultó algo hermoso para mí. Ahora viene la Fiesta del Sol, todavía no sé qué voy a preparar, pero pienso en algo especial porque estaré en el escenario mayor, será único cantar ante toda una ciudad. Así que haré mi mejor esfuerzo.



- ¿Creés que impondrás algo distintivo a la fiesta con el canto lírico?



- Bueno, es un género especial que abre otras cosas, no se vio antes en la historia de la Fiesta del Sol, pero a mi edad, siento que puedo romper varias estructuras, soy consciente de que mi participación será algo grande y haré lo mejor que pueda para que resulte especial.



- ¿Que pensás sobre la exposición que tenés a partir de este momento?



- ¡Claro! Me veo en los medios, en las redes sociales, en Youtube. Mi nombre empieza a sonar por todos lados. Tengo mucha emoción porque me siento importante al ser declarada Revelación Provincial, es ya otra cosa. Por supuesto, el miedo de equivocarme siempre está. Al momento de cantar, siempre pienso que me puedo olvidar la letra o que desafine, pero somos humanos, todos podemos tener errores. Aprendo de las experiencias. Me fortalezco cada vez más y sueño con hacer mi carrera en Nueva York, quiero llegar bien lejos porque la ópera me encanta. Pongo todas mis fichas en esto.



Maira Juárez

"Estoy en mi mejor momento"



- ¿Cómo viviste la experiencia de participar en el certamen?



- Todo fue muy nuevo para mí. Un amigo mío, Maxi Aguilera, me anotó sin permiso para participar. Me presenté y pasé muchos nervios en el selectivo. La calidad humana de todo el grupo fue hermosa. Espero mantener el contacto con ellos y quedó pendiente compartir un asado con todos. Me habría gustado que las capacitaciones duraran más días. En la clase de composición con Daniel Giovenco me ayudó mucho, porque aprendí cuestiones interesantes sobre la tonada. Eso nos inspiró a todos y me surgieron muchas ganas de escribir canciones.



- ¿Qué ilusiones se van despertando a partir de ahora?



- Tengo muchas ganas de dedicarme a un proyecto propio, con una impronta auténtica, este es mi mejor momento para empezar. Soy profesora de matemáticas y hago varias horas en escuelas de zonas rurales, pero esa estabilidad laboral me permitirá hacer una carrera profesional en la música.



- ¿Por el lado de la interpretación o por el lado de la composición?



- Por ahora, interpretar lo mejor que pueda. Cuando elegí "Yo vengo a ofrecer mi corazón", de Fito Páez, tuve un proceso un poco conflictivo. Todos me aconsejaban que no lo hiciera, no estaban de acuerdo. Para mí fue un riesgo, no quise caer en lo tradicional, porque no soy tradicional. Pero para mí la música es mi cable a tierra, mi escape y elegí esa canción porque quería transmitir lo que sentía en ese momento. La música es historia y quise dejar todo de mí, ofrecer mi corazón. Esa fue mi intención. El folklore tiene eso que nos hace argentinos, nos da pertenencia, la música transmite nuestros mejores y peores sentimientos, eso que nos puede unir. Hay historias, caminos recorridos, todo lo que nos hace ser nosotros. Si sabemos de dónde venimos, creo que tendremos más futuro.

Kyrios Folk

"Tratamos de innovar sonidos"



- ¿Qué puertas se abren al haber ganado el certamen?



- Creo que nos servirá para mejorar en lo profesional y además, cumplir un gran deseo para muchos artistas locales, que es estar en la Fiesta del Sol. Vamos cumpliendo sueños de a poquito. Tuvimos nervios y ansiedad hasta el minuto final, pero fue muy linda experiencia.



- ¿Qué quieren transmitir a la hora de brindar un show?



- Nos enfocamos mucho en el público de acuerdo al lugar a donde vamos a tocar. En una peña, disfrutamos mucho más porque hay una interacción espontánea. Pero en certámenes como éste, la cosa es diferente. Hay que mostrar mucho profesionalismo, cómo pararse, cómo mirar, cómo hacer que la gente se contagie con lo que uno cante. Es más placentero en la peña, porque podemos entregar lo genuino, pero en un concurso, no hay margen de error. Pese a todo, lo que nos caracteriza es hacer fluir nuestra fuerza musical, los juegos de voces, tratamos de innovar sonidos, pero manteniendo lo cuyano, que es nuestra esencia y a partir de ahí, volamos donde nos dirija el viento.



- ¿Qué fue para ustedes convivir con otros colegas de diferentes estilos y lugares?



- En San Juan tenemos un buen nivel de músicos en todos los departamentos. Los que saben, dicen que es una de las provincias más ricas en cuanto a talentos musicales. Cada vez que sucede lo de Revelaciones, conocemos nuevos valores, no solo del folklore, también del rap, del cuarteto, la chica del canto lírico fue muy hermoso lo que hizo. Sin dudas tenemos a los mejores guitarristas de Cuyo y en eso, tiene que ver la tonada.