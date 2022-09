Jayden James Federline, uno de los hijos de Britney Spears, contó detalles sobre cómo se lleva con su madre en una entrevista televisiva que se emitirá en un medio británico.

Según adelantó el diario Daily Mail, el joven de 15 años reveló cuál fue el motivo por el cual él y su hermano, Sean Preston, decidieron no ir al casamiento de Britney y Sam Asghari.

“A la boda no fuimos porque no era un momento bueno para ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo hubiéramos ido Preston y yo, no sabemos cómo habría terminado todo”, dijo Jayden y aseguró que él y Sean no se hablan con su mamá.

El adolescente expresó que el vínculo con Britney puede mejorar. “Creo al 100% que esto se puede arreglar, solo que va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Quiero que ella mejore mentalmente, cuando esté mejor, tengo muchas ganas de volver a verla", confesó.

Jayden habló directamente a cámara dejando un mensaje para su mamá: “te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

Además, reveló que mantiene una buena relación con su abuelo, Jamie Spears, con quien Britney enfrentó una batalla legal por abusos de poder. “Solo estaba tratando de ser como cualquier padre dejándola perseguir el sueño de su hija de convertirse en una superestrella”, explicó.

Sobre su abuelo también expresó que no merece tanto odio. “No se merece todo el odio que está recibiendo en los medios”, dijo y continuó: “lo amo con todo mi corazón, solo estaba tratando de ser padre”.

Jayden contó que tiene una relación muy unida con su hermano Sean. “Él siempre está pendiente de mí y yo cuido de él. Nos aseguramos de que ambos estemos mentalmente saludables”, expresó.

La respuesta de Britney a sus hijos

La estrella del pop respondió a los dichos de sus hijos mediante un mensaje en las historias de Instagram. “Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión”, comenzó.

Britney explicó cómo sus problemas de tutela influyeron en su maternidad: “a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me ha sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre”.

Finalmente, la cantante dejó un mensaje para sus hijos. “Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente”. (NA)