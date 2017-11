Las primeras horas de ayer, el 7 se convirtió en el número de la suerte para Antonella Muñoz. Y en una bisagra. Es que, con las 43 veces que fue nombrado, se consagró Paisana Mayor de la Fiesta de la Tradición Jachallera 2017. La joven de 20 años acaparó las miradas en el escenario "Tito Capdevila", rodeado de cerros desbordados de espectadores. ¿Pero quién es Antonella? Nacida y criada en la zona centro de Jáchal, estudia el segundo año del profesorado de educación primaria y es profesora de danzas folklóricas del Ballet Folklórico de Jáchal, al que representó. Consumada su coronación, la joven dialogó con DIARIO DE CUYO.



- Ahora con la corona, ¿cómo sigue tu vida cotidiana?



- Lo que viene ahora es poder dar lo mejor de mí para representar a Jáchal. Es cierto, mi vida cambió totalmente. Todavía no caigo que soy la Paisana Mayor. Personalmente, retomar mis estudios y rendir mis materias. En dos años me recibiré y ejerceré la docencia. Me encantan los niños y mi mayor sueño es enseñar en escuelas de mi departamento.



- ¿Qué significa ser Paisana de la Tradición?



- Es una responsabilidad que me dieron para representar a mi pueblo y lo haré de la mejor manera. Aunque soy bailarina, siempre viví la fiesta desde afuera como espectadora. Pero ya no es lo mismo, ahora puedo contarlo de adentro. Al principio estuve indecisa en presentarme, porque no me sentía capaz de afrontar esto. Pero con la ayuda de mis padres y de mis amigos, lo decidí y me presenté.

Antonella, con 43 votos, resultó electa como Paisana Mayor. Mayra Núñez con 29 votos es la primera paisana y Mariana Aciar con 11, la segunda paisana.





- ¿Cómo reaccionaron tras las declaraciones de Mariana Otarola y su renuncia al certamen?



- Todo salió bien, tranquilo y sano. Entendimos su decisión de retirarse. La verdad que no hubo ningún problema entre nosotras. La fiesta es única, subir y participar en esto, es la máxima experiencia y orgullo que se siente en el corazón. Todo lo que pasamos fue hermoso. Más allá del resultado, entre las candidatas nos apoyamos y estamos una para la otra, que es lo más importante. La convivencia fue muy linda. Al principio no nos conocíamos muy bien, pero con el pasar del tiempo, terminamos siendo todas amigas.



- Se discute mucho la exposición de la mujer en los concursos de belleza. ¿Cuál es tu opinión?



- Lo veo totalmente sano. Será superficial en la medida en que no se vea más de un aspecto. Acá, como en ediciones anteriores, el jurado decidió no sólo fijarse en la belleza. Esto es representar a un pueblo, una identidad, un contenido.



- ¿Qué te pareció la iniciativa de traer a Moria Casán a la fiesta?



- En ese sentido, el pueblo debe ser unido con el criterio. La fiesta es de todos, todos decidimos qué camino puede tomar. Creo que debe seguir respetándose la tradición como tal. La decisión de que hubiera o no estado (Moria) es del pueblo.



- ¿Cómo entendés la idea de progreso para el departamento? ¿Jáchal da oportunidades a los jóvenes?



- Jáchal avanza y seguirá avanzando. Es un pueblo hermoso, los turistas que vienen acá, se van encantados y enamorados. Y gracias a Dios, los jóvenes tenemos varias cosas para progresar, tenemos universidades y empresas. Veo que los jóvenes jachalleros son muy sanos. En mi pueblo soy feliz, no me hará falta emigrar.

Su familia feliz. Carlos Iván (hermano), Carlos Muñoz (padre) y María Isabel (Madre).



- ¿Qué posición tenés respecto de la minería?



- Da mucho trabajo a la gente de acá. Obviamente haciendo las cosas bien y protegiendo al medio ambiente, pienso que es posible. Ayuda mucho económicamente, pero estoy a favor de la vida y a la salud de cada uno de nosotros.



- Hay sectores de tu comunidad que no están de acuerdo...



- Pienso que hay que apoyarlos también, para que Jáchal siga avanzando. Por supuesto, hay otras posibilidades económicas, como el turismo, la gastronomía y la agricultura. Estamos bien en todo sentido.

Nueva corona. El artesano local Mario Arevalo construyó una corona de metal con piedras de fantasía. En el centro aparece un algarrobo con palomas entrantes y salientes (simbolizan las paisana), espigas de trigo, un semicírculo de guitarras. Esta pieza será la definitiva para las futuras paisanas de la fiesta.



- Desde tu lugar como paisana, ¿qué propuestas vas aportar?



- Como Paisana electa quiero darle mucho hincapié a que los chicos aprendan nuestro folklore, que aprendan a bailar. Amo eso y trabajaré mucho en su difusión. A nuestro intendente, dejo todo en sus manos y siento orgullo por el trabajo que está haciendo. Creo que podré ayudarlo mucho.

Backstage de las Paisanas de la Tradición

Generación digital. Antes del brindis con autoridades municipales, las chicas aguardaban cada una con su celular en mano haciendo selfies y usando las redes sociales.

Make-Up. Mientras la paisana saliente Flavia Domínguez es maquillada, la candidata Micaela Espejo termina de ayudar a su compañera Yamila Pinto a arreglar el vestido de gala.

El brindis. Las paisanas salientes chocaron las copas en la última noche con todas las candidatas.

Como divas. En todo momento las candidatas a paisanas fueron asistidas por la comisión y transportadas en móviles municipales.

FOTOS MARCOS CARRIZO