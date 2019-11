“Fueron muchos años. Estamos en paz, no hay ningún conflicto. Tuvimos una relación hermosa de mucho respeto y cariño. Lo adoro, es un padrazo. Fue un novio espectacular”.

Luego de algunas semanas de rumores, la China Suárez confirmó que está separada de Benjamín Vicuña. La actriz rompió el silencio desde los Estados Unidos, a donde se fue de vacaciones junto a sus hijas y su madre. Además, estuvo acompañada por un equipo de productores de moda ya que durante unos días realizó una campaña fotográfica para una marca de ropa. Luego, le dedicó tiempo a su familia, descansó en las playas de Miami y disfrutó de los parques de Disney en Orlando.

Juntos y revueltos

En agosto pasado, cuando todavía no habían surgido las versiones de crisis y separación, Benjamín Vicuña brindó una entrevista a Teleshow en la cual advertía sobre los problemas de convivencia en la pareja.

—Si le pregunto a la China Suárez en qué momento de la convivencia sos insoportable, ¿qué me va a decir?

—¡Uy, no sé! (risas). Tenés que preguntarle a ella. Pero la convivencia de por sí es difícil. Es un arte, y a eso me dedico todos los fines de semana con el teatro: a hablar de eso mismo. Hablamos de alguna manera de la convivencia, por lo menos lo antinatural que es, ¿no?, lo difícil que es. Y no te extrañás que cada día más personas deciden vivir en cuartos separados o en casas separadas. Es algo difícil de sostener, es un plan muchas veces romántico pero difícil. Pero así y todo yo creo que mientras exista amor, exista la forma y el diálogo, la cosa avanza.

Las declaraciones del actor chileno -que fueron el título de la nota- no le cayeron nada bien a la China, y lo habría manifestado tanto que incluso Vicuña buscó explicar que no había dicho lo que sí había dicho.

Sin embargo, la propia actriz terminó confirmando -meses más tarde- que el principal motivo de la crisis fue la convivencia. “Hablamos, dijimos ‘¿qué está pasando? ¿qué hacemos con esto?’. Él tiene carácter, pero también es más grande y vivió muchas cosas y tiene más templanza”, dijo en Los ángeles de la mañana.

Además, destacó cómo debió adaptarse a ensamblar la familia con la llegada de Vicuña a su vida, y con él, claro, sus hijos: Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita. "Me enseñó a estar en familia, éramos Rufina y yo, y de golpe pasamos a ser un montón. Los hijos de él la aman a Rufi y Rufi a ellos. Hay que aprender a convivir, a ceder y a pactar muchas cosas y aprender el amor a los hijos ajenos, que me han hecho crecer mucho”.

Distancia laboral

Según sostuvo la actriz, este año fue “intenso” a nivel laboral para ambos, ya que hicieron una ficción diaria, lo que implicaba largas jornadas de grabación. Además, durante un tiempo el actor hacía una obra de teatro los fines de semana, que incluía giras por el interior y exterior.

Y en septiembre comenzó a filmar Inés del alma mía, la serie basada en el libro de Isabel Allende. Dicho proyecto lo hizo adelantar sus escenas de la ficción de El Trece para poder viajar y cumplir con el plan de rodaje: estuvo en España, Perú, Chile y actualmente está en La Patagonia, en donde se quedará hasta el 20 de diciembre.

“Benja trabaja mucho y si tiene la posibilidad de hacer cosas en muchos países está perfecto. También tiene muchos hijos que mantener”, indicó la ex Casi Ángeles al respecto.

Benjamín Vicuña publicó en sus redes sociales una foto del rodaje de "Inés del alma mía" (Instagram)

“Ahora, hay que volver a Buenos Aires y ver cómo sigue la vida", agregó la actriz que este fin de semana se reunirá con Vicuña, quien viaja especialmente a visitar a sus hijos y juntarse con ella a definir el futuro de su relación. Luego, retomará su actividad laboral en la Patagonia.

Tal como adelantó Teleshow, llegado el caso de que apuesten a la pareja y superen la crisis, pasarán algunas semanas de vacaciones en las playas de Chile, como habían previsto antes de su separación.

Celos dentro del set

Si bien sus personajes en Argentina, tierra de amor y venganza no tenían relación y ellos tuvieron solo algunas pocas escenas, compartían elenco y los encuentros en los pasillos de Polka eran inevitables. Según reveló Mariana Brey en Los ángeles de la mañana, la crisis de pareja comenzó cuando el chileno le manifestó a los guionistas de la ficción su descontento por las escenas de amor que tenían la China (Raquel) y Gonzalo Heredia (Aldo Moretti).

“La China se habría cansado de Vicuña”, aseguró la periodista y agregó: “Él es celoso, al punto tal de que un día habría levantado su teléfono, llamado a un guionista de la ficción y le habría sugerido amorosamente y con educación si podían cambiar parte del guión con Heredia. Porque ellos tenían escenas muy fuertes, como las que tenía él (en la piel de Torcuato Ferreyra)”.

Rumores con acento español

Mientras la China culminaba sus escenas de Argentina, tierra de amor y venganza en Buenos Aires, del otro lado de la Cordillera, la actriz española Elena Rivera alimentaba las versiones de crisis con un posteo en las redes sociales que generó revuelo en la propia pareja.

Los compañeros de elenco compartieron un evento en Santiago de Chile y la actriz subió una historia que le valió una charla con Vicuña, quien debió dar explicaciones al respecto.

“Pues me acabo de encontrar con @benjavicunamori”, escribió y le sumó la canción “Sex bomb” (“Bomba sexual”) de Tom Jones y varios corazones sobre la imagen del actor.

Si bien Rivera ya había salido a aclarar que sus intenciones no habían tenido malicia, la propia China Suárez explicó que se lo reprochó al padre de su hija. “Ella tiene razón, él es una bomba sexual. Lo hablé con él, me llamó la atención. Creo que fue una humorada. Quizá ella no sabe que en la Argentina se habla mucho de nosotros”, deslizó la China.