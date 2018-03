En la historia, un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén a filmar un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a esa localidad bonaerense en los años ochenta. Pero se cruzarán con una serie de terribles personajes que les demostrarán que hay cosas peores que la muerte.

Título: Los olvidados

Título original: Los olvidados

Título alternativo: What the Waters Left Behind

Actores: Agustín Pardella, Victoria Maurette, Miguel Granados.

Actores secundarios: Mirta Busnelli, Gustavo Garzón, Paula Brasca, Germán Baudino.

Director: Luciano Onetti, Nicolás Onetti.

Género: Terror.

Origen: Argentina.

Duración: 98 Minutos

Calificación: Apta mayores de 18 años

Cinemacenter

2D Castellano: 20.00