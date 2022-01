Todos para uno... De izq. a der. Daniel Páez, Juan Peletier, el actual campeón Sergio "El Colo" Zalazar y Sergio González, el equipo que trajo la copa 2022 del Festival Nacional de Malambo a San Juan.

Foto Marcos Urisa



Hay grandes bailarines y maestros de malambo en la provincia, que han puesto a San Juan en un lugar destacado del mapa nacional. Y ellos saben muy bien de esto, ya que conforman el equipo que logró el fin de semana pasado, la última gran hazaña: traer a casa la copa de Campeón Nacional de Malambo de Laborde, donde se miden los mejores malambistas del país. Sergio "El Colo" Zalazar es el flamante Campeón, título que corona su medallero. Sus preparadores son Sergio González y Juan Peletier: el primero fue Campeón de Laborde 2005; y Peletier, ganador como solista en Cosquín 2001, ha cosechado varios galardones a la cabeza de varios combinados sanjuaninos y mendocinos. Junto a ellos, Daniel Paez, bailarín, director del ballet Sur de la comuna rawsina, que ha acompañado como músico "a estas tres bestias" -como les llama- en momentos claves. "Equipazo" es la palabra que se repitió en las redes para definir a este súper combo, cuyos integrantes se conocen desde que eran niños.

"Yo no podría haber logrado esto solo, cada uno pone su granito de arena y atrás hay mucha gente que hace el aguante" "El Colo" Zalazar

"Con Juan nos conocemos desde los 11 años, cuando íbamos a la Tulum, de Tito Ávila. Luego empezamos con el malambo y hemos ido varias veces juntos a Cosquín: yo llegué a finalista con norteño, aunque no se me dio; y Juan con sureño", hace punta González, quien en 2002 ganó en Tandil y en 2003 comenzó a transitar Laborde -festival del que es delegado provincial- hasta que obtuvo el subcampeonato en 2004 y el título mayor al año siguiente. "Somos compañeros y amigos de la vida, hay hasta un vínculo familiar", señaló Peletier, que preparó a otros triunfadores de Cosquín, como Javier Farías, El Malón, Estilo Federal y La Huella, entre otros.



Ya pisaban fuerte cuando se cruzaron con "el Colo", era un niño y prometía. Zalazar comenzó a los 8 años en La Cautiva y su primer profe de malambo fue Paolo Moreno, con quien también aprendieron González y Peletier, que reconocen esa etapa en la Amancio Moreno como su despegue con el malambo, a los 18 años. Junto a Moreno "El Colo" llegó a Laborde en 1999 y ganó la categoría Infantil. Ese mundo lo deslumbró y ahí comenzó a amasarse el sueño del campeón. "Con 11 años más o menos conocí a Juan y a Sergio. Con Sergio fuimos en 2007 a Laborde y gané en Juvenil y volvimos en 2009, cuando quedé tercero en Juvenil Especial. No continuamente, pero los tres trabajamos para algunos festivales. Desde 2012 estuvimos trabajando para Pre Cosquín y desde 2017 para Malambo Mayor de Laborde", reseñó Zalazar, quien hizo reír a sus compañeros cuando contó que antes, sin posibilidad de internet, los referentes que tenía eran los de acá, como Juan y Sergio. "Éramos nosotros porque no te quedaba otra", bromeó Peletier.

"Era como que teníamos que estar juntos y creo que por eso se hizo fuerte el grupo y tiramos todos para el mismo lado" Sergio González

"Por la amistad y los años que nos conocemos, se fue dando esta unión, era como que teníamos que estar juntos y creo que por eso se hizo fuerte el grupo y tiramos para el mismo lado. Al principio no sabés adónde vas a llegar, después se van dando las cosas y vas viendo caminos", resumió el Campeón 2005 la génesis de este trío de ganadores que tiene a Paez como par y "amuleto de la suerte", como le dicen, ya que los acompañó musicalmente cuando González fue Subcampeón de Laborde, cuando Juan ganó en Cosquín y ahora al "Colo". "Es una dicha poder haber estado en momentos importantes de cada uno", valoró el bailarín y coreógrafo.



Además de amistad, entre ellos hay respeto y admiración profesional, y se percibe hasta en los silencios que hacen para escuchar lo que el otro tiene para decir. Son un todo comprometido, laburante, sin lugar para veleidades.

"Hemos aprendido a complementarnos para que funcione. Como hay un vínculo, nos conocemos bien y confiamos en el otro" Juan Peletier

"Me preguntaban qué sentía porque ya no iba a ser el único campeón en San Juan", contó entre risas González, para quien el fuerte del grupo es "la humildad, la sinceridad y tener un objetivo claro". "Hemos aprendido a complementarnos para que funcione. Nos conocemos bien y confiamos en el otro, porque cada uno reconoce también sus limitaciones", acotó Juan. "Yo no podría haber logrado esto solo, cada uno pone su granito de arena y atrás hay mucha gente que hace el aguante", tomó el hilo Zalazar, que no pudo evitar quebrarse al pensar en todo lo transitado y en la gente que estuvo y está. "Por eso esta copa es de todos ellos también", subrayó agradecido el Campeón, todavía conmovido por la caravana lo esperó a su regreso de Córdoba, con familia, colegas, amigos, ex profesores y hasta la modista.

"Ayudan la amistad y el compañerismo que hay entre nosotros, eso potencia el equipo, creo que es el eje fundamental" Daniel Páez

Con metas cumplidas pero con ganas de más; y con mucho para dar, el súper equipo no detiene su marcha. "La idea es sacar más campeones", largó sin titubeos González, dispuesto como el resto a seguir transmitiendo experiencias y pasión, palabra con la que al unísono resumen lo que sienten por el malambo. Y sobre todo teniendo en cuenta que, como dice Peletier, "hoy por hoy el malambo de competencia está en un nivel elite", por eso también la gratitud de todos por el apoyo oficial recibido.



"Este título sirve para incentivar al semillero y a otros malambistas, para demostrar que no es sencillo, que cuesta tiempo y mucho trabajo, pero se puede. Y para visibilizar un poco más todo lo que se hace en San Juan", concluyó el Campeón.