Con menos restricciones que las que tenía la edición pasada, llegó la hora de 'Conectrap 3. Festival de la nueva música'. La fiesta de los ritmos urbanos reunirá esta vez a 12 cantantes y bandas que, en total, ofrecerán cinco horas de show en el escenario de Mamadera.



La propuesta sanjuanina aborda a distintos géneros como trap, rap, boomtrap, reggaetón, RKT, dembow, punk rock y funk, y por eso apuntan a convocar a públicos de todas esas vertientes.



El festival nació en 2019 y en septiembre de este año tuvo su segunda edición en formato bar por los protocolos sanitarios, ahora, podrá disfrutar de mayor libertad de movimiento, según dijeron sus organizadores.



'La idea es unir a los artistas del género urbano y de otros, de la provincia y de Buenos Aires, en las primeras ediciones trajimos dos artistas nacionales muy reconocidos y ahora en la tercera , son artistas provinciales y menos de la Capital que tienen su trayectoria pero no son muy reconocido, la idea es esta y decirle al público que trate de ir, porque no tenemos este tipo de eventos y tratamos de que la gente vaya y vea otros tipos de géneros, es un festival de música variada' explicó el fundador del evento, el cantante sanjuanino John Bless, entusiasta de los géneros urbanos, que en esta oportunidad, contó, ofrecerá un show de trap, con temas propios. 'Me gusta incentivar a la gente con el trap, y también hará algunos temas de reggaetón', dijo John, quien produce sus propias pistas con computadora, aunque también toca en formato banda.



En el festival anterior, se sumaron como números estelares dos pioneros del trap, Mike Southside y Negro Santo, además de varios artistas de Mendoza y Córdoba. Esta vez, decidieron apostar a los músicos locales. 'Vimos que no aportaba mucho un artista nacional y era un presupuesto aparte, con lo que reducíamos la plata de los artistas locales, así que decidimos en todas las ediciones que vienen, no pagar eso y pagarle más a los sanjuaninos. Así que decidimos hacerlo de este modo' apuntó el trapero.



Buscando ampliar el encuentro, es que tienen pensando que el festival pueda hacerse todos los meses.



Están preparando la cuarta edición para enero, pero quieren hacer que sea mensual. 'la gente está saliendo, apostamos a agilizar los eventos y cambiar los artistas' dijo Bless, que destacó que San Juan una interesante producción de música urbana, incluso más que otras provincias del interior. 'Hay muchísimos artistas aquí, muchos muy buenos y que no tienen el apoyo suficiente para crear las producciones que se necesitan, por eso los incentivamos a que nos manden su material y si vemos que está bueno los incluimos en el festival. Hay muchos en San Juan , creería que más que Córdoba y Mendoza, en el género de trap y rap, son muchos los sanjuaninos muy buenos y a la alrtura de otras ciudades', comentó Bless, que nombró como otros espacios donde se despliega el género al Festival Animal Andino ( que tiene su fecha final el 18 de diciembre en Punta Tabasco) y al Fun Fest organizado por el gobierno, pero "ambos se hacen una vez al año, nosotros queremos mantenernos más activos', cerró.



Conectrap 3 será mañana en Mamadera Bar (Lat. De Circunvalación antes de Paula A. de Sarmiento) desde las 21.00, con entradas a $400 (en venta en Groove Store y a través del MD a @conec_trap)





La grilla



Entre los nombres más destacados del 'line up', están artistas locales, con trayectoria ya en ritmos urbanos, como algunos invitados desde Mendoza: Young Flay, John Bless, Canal 46,El Kani, Urio-Santa RS, Ranking Solo, Alexys Blake, Tokio Gang, Bomba Kill, The drugs, Ocho, Cech FT L-Flow, Benjja