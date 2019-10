Después de seis años sin tocar aquí con formación completa, Bajofondo actuará en el Estadio Aldo Cantoni trayendo las canciones de Aura, un disco que sus hacedores destacan como la síntesis del lenguaje bajofondero, de su propia música. El colectivo que lidera Gustavo Santaolalla sólo tendrá cinco conciertos este año para presentar el álbum: ya dieron dos en el Auditorio del SODRE en Montevideo y esta noche aquí, el 22 en Santiago de Chile y el 25 en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Así como están dadas las cosas, el público que vaya al estadio esta noche será el primero en Argentina en escuchar en vivo Aura, con el plus de que el show tiene mucha de presencia sanjuanina. Y es que además del bandoneonista local Martín Ferres, músico de Bajofondo desde sus inicios, actuará Julio Domínguez, también sanjuanino, primer violinista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y además convocaron a un cuarteto de cuerdas formado para esta participación que integran Laura Lanzi, Alex Zuzuk, María Eugenia Trigo y Elisa Montenegro, todos músicos de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.



"Vamos a presentar algunos temas del disco Aura, pero también muchos de los clásicos de Bajofondo junto a un octeto de cuerdas en todas las canciones, eso le da otra dimensión sónica nos pareció muy importante, aunque no sea algo fácil en este momento de la música poder brindar un show así y por eso me siento tan orgulloso de poder ir a presentar este show a San Juan, un show que pocas veces se hace con este octeto de cuerdas', comentó Ferres a DIARIO DE CUYO, quien admite que está noche será especial.



"Siempre tiene una parte emocional importante tocar en San Juan y en este caso más todavía porque vamos con la formación completa con Gustavo (Santaolalla) y encima yendo a presentarles esta música, con un show muy lindo, con Alejandro Terán y nos pareció interesante sumar un cuarteto de cuerdas de San Juan'.



Para Ferres volver a los escenarios con Bajofondo para mostrar Aura es un momento de "felicidad, orgullo y entusiasmo'. "Estamos muy contentos por cómo quedó el disco y la postura que tomamos nosotros para hacerlo; tocar eso en vivo termina de completar el ciclo cuando la gente lo recibe y ves su reacción. Así que lo vivo con mucha felicidad', sostuvo el músico que para el nuevo material dedicó mucho tiempo a la experimentación. "Fue un proceso muy lindo que abordamos, nos juntamos sobre unas ideas básicas presentadas por cada uno, en Montevideo, en el estudio de Juan Campodónico durante una semana a trabajar, a improvisar música. Y de ahí surgió el carozo de lo que fue el disco, en esa etapa grabé mucho bandoneón procesado, bandoneón con pedales, siempre he tratado de poner el bandoneón en otro contexto para seguir dándole vida. También grabamos bandoneón limpio... es un disco que tiene muchísimos trabajo. Me pone super feliz. Hay un tema que en el disco trabaje en colaboración con Leandro Vega, que es de San Juan, es Aura, el que trabaja con programación electrónica, yo trabaje en la Fiesta del Sol con él', apuntó sobre el proceso de grabación, admitiendo entre risas que Santaolalla les leía las profecías de Benjamín Solaris Parravicini, "el Nostradamus argentino', cada vez que empezaban a trabajar un tema.



"En una época donde se hacen mas canciones, Aura es un disco que tiene vuelo de principio a fin', definió el sanjuanino, para quien Bajofondo hace tiempo salió el casillero de tango electrónico al que había ingresado al principio. Cuando se termina de formar la banda para el vivo y empezamos a tocar tanto, por Europa, por Asia, por Estados Unidos, fueron muchísimos conciertos... ahí, en vivo, se empezó a gestar ese sonido Bajofondo, esto de que éramos "nosotros', que de alguna manera todo lo que pasara por la banda se iba "bajofondear', porque ya habíamos s desarrollado un estilo; eso se fue afianzando con los discos pero sí creo que ahora queda mucho más de manifiesto porque justamente nos alejamos de lo convencional. Poder salir con un disco así en esta época, donde la música que más se escucha no tiene que ver con esto, me parece una actitud de rebeldía, y es lo que sigue manteniendo a Bajofondo vivo', concluyó Ferres, que a la hora de definir la relación con sus colegas a los que siente sus hermanos. "Hemos logrado una banda atípica, no ensayamos tres veces por semana todo el año... quizás eso le da ese aire necesario para que sea siempre una fiesta vernos' resumió Martín Ferres. Y si Bajofondo está de fiesta, seguramente contagiará a sus seguidores esta noche en el Aldo Cantoni.



EL DATO

Bajofondo. Hoy a las 21.30 hs en el Estadio Aldo Cantoni. Entradas Hoffman instrumentos, boletería y www.masticket.com.ar a $600, $700, $800, $1.200, $1.400, $1.600.

Con su lugar ganado en el Teatro Colón



Julio Domínguez es un sanjuanino que ha sabido forjar su carrera como violinista en Buenos Aires, nada menos que en el Teatro Colón, a donde llegó a los 17 años después de un ganar un concurso. A los 40, desde hace varios años es miembro estable de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, una de las formaciones que tiene sede en el prestigioso teatro porteño, donde tiene un buen lugar dentro del grupo de los primeros violines. Esta noche, el instrumentista tocará con Bajofondo, grupo con el que ya tocó anteriormente en Boston, a donde pudo conocer a Santaolalla y comenzó a tener contacto con otros de los músicos, su colega Javier Casalla y su comprovinciano Martín Ferres. Para el show en San Juan, fue convocado por Alejandro Terán y además le encargaron que buscara al cuarteto local que sumarían para el espectáculo de hoy.



Domínguez eligió que sería violinista a los 5 años, cuando en un templo al que iba con su mamá lo escuchó sonar. Apenas tuvo edad entró a la Escuela de Música y después de hacer pie en Buenos Aires, consiguió becas de perfeccionamiento en Europa. Además de su rol en la Filarmónica, Domínguez formó Ginneo, su cuarteto de cuerdas.

Las cuerdas locales para el concierto



Bajofondo tocará casi todo el concierto acompañado por un octeto de cuerdas, de los cuales cuatro son sanjuaninos. Fue el violinista sanjuanino Julio Domínguez quien contactó a la cellista Laura Lanzi (centro en la imagen), miembro de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan para que coordinara aquí quiénes serían los otros músicos. Así se sumaron a la lista Alex Zuzuk, María Eugenia Trigo y Elisa Montenegro (ausente para la foto), también de la Sinfónica. El octeto será dirigido por el premiado Alejandro Terán, con quien se encontrarán hoy terminar de armar lo que comenzaron a ensayar a distancia, luego de que Terán les mandara algo de la música y algunas indicaciones.