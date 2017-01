Hoy todo el mundo habla de los Premios Oscar, principal galardón de la industria cinematográfica. Quien más, quien menos, cualquiera sabe de qué se tratan. Sin embargo, no todos conocen la frondosa y curiosa historia que hay detrás de la dorada y codiciada estatuilla que entrega "la Academia"; como se conoce a la poderosa institución que hoy celebra 90 años, tiempo que transcurrió desde que un grupo de visionarios popes del rubro se reunió y acordó su creación, con nombre y todo: "Academia Internacional de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood", organización a la que luego le sacaron el "Internacional", que inauguró oficialmente cuatro meses después, que entregó su primera estatuilla dos años más tarde; y que actualmente no sólo se ocupa de organizar esta gala de repercusión mundial, sino también de preservar tesoros, mantener una vasta cinemateca y fomentar la actividad a través de becas y publicaciones, entre otras actividades.

Perlitas

* La persona que más nominaciones obtuvo por distintos trabajos fue Walt Disney: 59. Y fue la persona que más premios ganó por diferentes trabajos: 26.



* Anthony Hopkins es Mejor Actor con la participación más corta en un film: 16 minutos en El Silencio de los Inocentes (1992).



* Las dos películas más nominadas son All About Eve (1950) y Titanic (1997), con 14 nominaciones cada una. El renacido -del mexicano Alejandro González Iñárritu- tuvo 12 nominaciones el año pasado.



* El director más premiado es John Ford, con 4 premios.



* Jack Nicholson y Meryl Streep son los actores más nominados, con 12 él y 19 ella. Ambos ganaron tres veces. Él en la cima del podio de los que más estatuillas ganaron, junto a Walter Brennan y Daniel Day-Louis. Ella uno abajo de la triunfadora Katherine Hepburn, con la misma cantidad que Ingrid Bergman.



* The turning point (1977) y The color purple (1985) son las películas más nominadas -11 candidaturas- que se fueron con las manos vacías.



* Recién en 1930 la gala se transmitió por radio. Y en 1953 fue transmitida por primera vez por televisión, a EEUU y Canadá.



* Sólo tres veces en su historia, la Academia postergó las galas. Una fue en 1938, por unas fuertes inundaciones. La segunda en 1968 por el asesinato de Martin Luther King Jr. Y la tercera en 1981, por el intento de homicidio a Ronald Reagan.



* La saga más premiada en total es El Señor de los Anillos (tres películas entre 2001 y 2003) con 17.



Los pioneros



Todo comenzó en la casa de Louis Mayer (cofundador de Metro-Goldwyn-Mayer), en una comida junto al actor Conrad Nagel, el director Fred Niblo y el productor Fred Beetson donde estos popes hablaban de cómo mejorar la industria. Y ahí decidieron convocar a otros colegas, para presentar su inquietud. El 11 de enero de 1927, una treintena de influyentes personajes -George Cohen, Cecil B. DeMille, Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Thalberg Irving, entre otros- se reunieron en el Hotel Ambassador en California y acordaron crear una organización afín, sin fines de lucro. Había nacido la Academia, que en marzo ya tuvo su primer director: el actor, director, guionista y productor Douglas Fairbanks; y en mayo dio comienzo formal a sus actividades, donde también se conoció su primer miembro de honor: Thomas A. Edison.





Imbatibles



Las películas más ganadoras del Oscar son, con 11 premios cada una: Ben Hur (1959), Titanic (1997) y El señor de los anillos: el retorno del Rey (2003). Le siguen con 10 galardones: Lo que el viento se llevó (1939) y West Side Story (1961). Y con 9: Gigi (1958), El paciente inglés (1996) y El último emperador (1987).





Los primeros ganadores



La primera mejor película fue Wings (Alas), de Lucien Hubbard, para Paramount Pictures. El primer mejor actor fue Emil Jannings (por La última orden y El destino de la carne). La primera mejor actriz fue la musa del cine mudo Janet Gaynor (por El séptimo cielo, El Ángel de la calle y Amanecer). Charles Chaplin y Warner Brothers recibieron los primeros premios honorarios.



La estatuilla



Es un hombre que empuña una espada sobre un rollo de película con cinco círculos, los cinco rubros originales de la Academia: directores, actores, escritores, productores y técnicos. Primero de bronce, luego de britanio, fue diseñada en 1928 entre el director artístico de MGM, Cedric Gibbons, y el escultor George Stanley, que usó como modelo a Emilio "el Indio" Fernández, director de cine mexicano que posó desnudo para Stanley. Se llamó "Premio de la Academia al Mérito". ¿Y el Oscar? Hay varias versiones, aunque la más "avalada" es que así la llamaban en la Academia desde que Margaret Herrick -bibliotecaria que luego sería directora ejecutiva- al verla por primera vez dijo que se parecía a su tío Oscar. En 1934 un periodista se refirió a Oscar por primera vez en un artículo. Y ya vox populi, la Academia lo oficializó en 1939.





La primera gala



Fue en 1929, con una cena privada en el Hotel Roosevelt de Hollywood. Hubo 12 categorías para producciones 1927-1928 y fue la ceremonia más corta de los Oscar: duró 15 minutos y no fue televisada. Los ganadores se supieron tres meses antes. De 1930 a 1940 se usó una lista que se difundía esa misma noche a los medios; pero debido a que en 1940 "Los Angeles Times" consiguió y publicó los ganadores la tarde previa a la fiesta; desde 1941 se usa el sistema de sobres sellados, abiertos en la gala.