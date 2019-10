Hace días que Cinthia Fernández y Luciana Salazar no se llevan bien. Todo inició porque el empresario Martín Baclini, actual novio de la bailarina, es amigo de la modelo. Allí comenzó un ida y vuelta a partir de "celos" y comentarios en Showmatch, programa donde los tres participan.

Otro conflicto enfrentó a la actriz y con la panelista. La semana pasada, Cinthia sostuvo que Luciana "copia, pega y cobra" los tweets que publica analizando la coyuntura política y realizando proyecciones futuras.

Tras oir sus palabras, Luciana comentó que iniciará acciones legales por "Injurias", y hasta le avisó a Baclini para que esté prevenido. Además, la bloqueó de su cuenta de Twitter.

A todo esto se sumó que la noche de este lunes 21 de octubre, Luciana, Cinthia y Baclini se enfrentarán en un duelo del Súper Bailando, ya que ambas parejas quedaron sentenciadas. Una podría abandonar el certamen.

El llanto de Cinthia Fernández

Esta mañana, Cinthia Fernández se quebró frente a las cámaras de Los Ángeles de la Mañana. "Me está haciendo mal, me está trayendo muchos problemas. Yo quiero dejar en claro que sé quién es la persona que tengo al lado, sé lo que hizo por mí pero basta de esta saña. Esta mina ya me está destruyendo".