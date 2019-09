Luciana Salazar comenzó a mostrar un perfil muy diferente en las redes sociales. Desde antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias comenzó a analizar el panorama político del país y hacer impactantes anticipaciones de lo que sucedería. En ese contexto, la mediática decidió apuntar contra el Gobierno y ¡sin filtros!

Aprovechando el clima antes del famoso Superclásico argentino, la participante del Súper Bailando 2019 disparó en Twitter: “Disfrutemos de este superclásico como nos merecemos en paz y tranquilidad!!! Que para desgracias ya tenemos a quienes nos gobiernan. Vamos River!!!! (sic)”. ¡La blonda soltó un filoso palito para Mauricio Macri!

Es necesario señalar que la expareja de Martín Redrado anticipó la vuelta al control cambiario que autorizó el presidente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este domingo en una edición especial del Boletín Oficial. “Volvemos al cepo?? Pero lo podríamos definir acorde al Pro ‘el cepo cheto’ (sic)”, tuiteó Luli el viernes pasado.

Tras el anuncio, la mamá de Matilda apuntó contra quienes la criticaron y cuestionaron por sus tuits. “A todos los que me insultaron o me ningunearon por haber puesto que se venía el ‘cepo (cheto)’ el otro día. Les dedico la canción que cantamos con mi hija. ‘La lechuza la lechuza hace shshsh hace shshsh todos calladitos como la lechuza que hace shshshsh’ (sic)”, lanzó la top.

Otro increíble dato adelantada que soltó fue luego de las PASO, antes de que se dieran los datos oficiales, la bellísima conductora de Chismoses los primeros resultados ¡y acertó! “47 sobre 32 a favor de la fórmula Fernández-Fernández y 49 sobre 33 se imponía Kicillof a Vidal”, señaló, sorprendiendo a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

Por su nueva actitud, Luciana se enfrentó a numerosas críticas no sólo de sus seguidores sino de otros famosos como Juanita Viale. “Luli Salazar, comentarista y periodista de economía y política de Argentina. Gracias a Dios que tenemos este material. Somos un triunfo total”, comentó la nieta de Mirtha Legrand en una de las frases de la rubia. Más tarde agregó: “Pero ni una tilde pone…”.

“A mí no me mencionó, me llegó porque le contestaron y me constaban a mí. Pero no voy a contestar, está todo bien, fuimos compañeras en el Bailando. No me voy a poner a discutir por un tema así. Y, la verdad tiene razón, cuando estoy muy apurada no le pongo tildes a las cosas. Cuando quiero pensar realmente un tuit y tengo el tiempo necesario, sí (le pongo tilde)”, le respondió Salazar en diálogo con Hay que Ver. “Pero más allá de que está todo bien con Juana, me llamó la atención que le preste más atención a eso que a la envergadura del problema”, cerró filosa.

