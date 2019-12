Luciano Castro (44) y Gonzalo Heredia dieron su primer móvil desde Mar del Plata con Intrusos (América, a las 13) para hablar de Desnudos, la comedia que los actores llevaron a la costa, más precisamente al teatro Neptuno, como protagonistas y productores.

Y en medio de la entrevista, Jorge Rial le preguntó a Luciano cómo se encontraba anímicamente a casi tres meses de la filtración de unas fotos íntimas que afectó la dinámica familiar del actor con Sabrina Rojas (39), la madre de dos de sus tres hijos, pero que también generó una fuerte polémica en los medios por la difusión del tema.

"¿Y vos cómo estás después de todo lo que te pasó, de verdad te pegó tanto o exageramos nosotros?", le preguntó Rial. "Un poco y un poco", respondió Luciano, quien primero se expresó con mesura y después terminó manifestando con énfasis sus sensaciones por lo vivido.

"No me pegó tanto, me puede pegar lo que le generó a la gente que me quiere de verdad y que me quiere bien. Y con los medios yo no tengo ningún problema, quizá no comparto cómo mediatizan algunas cosas que no se deberían hacer", arrancó diciendo Castro.

Y luego fue más directo en sus críticas, con exabrupto incluido: "El pelotudo soy yo, el que se equivoca y hace las cosas mal soy yo. Pero después, yo he visto mucha gente que se cagaba de risa de mí, se reía de mi verga y de mi foto, y después los ves llorar".

En ese momento, para distender la situación, fue Heredia quien interrumpió el relato de su amigo y compañero con una humorada: "Por si no se entendía de lo que estábamos hablando...", dijo sutilmente, con una sonrisa.

"Lo que más bronca me da es que me metas un chivo de una empresa de mudanza en el medio", reaccionó rápido Rial desde Buenos Aires, siguiendo la broma.

Carcajadas al margen, Luciano respiró profundo y siguió con su descargo, sin dar nombres; a pesar de que en el piso de Intrusos todos recordaron la manera en que Pampita Ardohain trató el tema.

"A mucha de esta gente la ves llorando y pidiendo piedad en cámara, que no los atosiguen ni a ellos ni a su gente. Entonces, ¿cuál es la equivalencia a la hora de hablar del prójimo y cuando te tocan un poquito el culo a vos cómo saltás?", reclamó.

Rial y su equipo esperaron el bache e hicieron la pregunta justa en el momento adecuado: "¿Estás hablando de Pampita?".

"No, no le caigo a nadie, por favor. No responsabilizaría a nadie de lo que hice yo. Lo que sí, yo veo todo y escucho todo. Yo no me abstraigo, no me encierro en un cuarto a deprimirme y llorar. Es mentira. Soy un hombre grande y soy responsable, me sobran capacidad y pelotas para fumarme en pipa lo que digan", aclaró Luciano.

Y siguió: "Eso no quiere decir que no te afecte cuando vos los veías decir 'por favor, tengo hijos' o 'tengo familia'. Yo también tengo familia, lo que pasa es que yo tengo la suerte de trabajar de esto hace nada más que 27 años, tengo la suerte de que me va muy bien y tengo la suerte de no ser mediático. Soy un actor popular únicamente. Cuando pasan estas cosas se hacen un festín todos, porque están los que te quieren y los que no".