¡Un tropezón no es caída! Luego del fuerte descargo que su mujer hizo en las redes sociales, hace apenas una semana, en donde reveló que su esposo había vuelto a consumir drogas, Rubén Castiñeiras, más conocido como El Pepo, rompió el silencio y reconoció haber tenido una recaída en ese oscuro mundo del que había salido hace cinco años.

"Lo que publicó Josefina fue un mensaje de amor desesperado ante un par de situaciones en las que cometí varios errores. No pude poner en palabras lo que me estaba pasando. Me confié", comenzó diciendo el cantante de cumbia que cumplió condenas por robo en tres ocasiones distintas como consecuencia de su adicción a la pasta base.

Y siguió: "Dejé un montón de puertas abiertas a cosas que no debería haber dejado. Yo que tanto recalcó decir 'No, gracias', en un par de situaciones no lo dije y creo que a ese entorno se refería ella cuando reclamaba bienestar para mí".



En medio de su entrevista con Lisandro Carret y Marcela Bañosen Pasión de Sábado (América) el ex líder de Los Gedes también negó haber armado todo esto para promocionar su película Pepo, la última oportunidad, recientemente estrenada.

"Nadie mintió, no se usó la salud de un adicto para hacer prensa. Hubo un problema de recaída de una persona adicta que está transitando la recuperación toda la vida. Hoy por hoy retomé el camino correcto gracias a lo que publicó mi mujer", se sinceró al respecto.

Rubén también contó que cuenta con el apoyo de toda su familia y no se rinde. "Mi voz es la de muchos que no se animan de decir que tuvieron una recaída. Nunca abandonaría esta lucha. La comencé hace cinco años y quizás por algo pasan las cosas, para reafirmar lo que uno viene haciendo, tomar conciencia de quién está al lado de uno, quién sirve y quién no, hacer un filtro y seguir acompañado de la gente que me hace bien", señaló.

"Cuando leí esa carta salí corriendo para mi casa a buscarla a ella para pedirle perdón y ayuda, como tiene que ser. Ella es mi mujer, mi compañera, la que sabe cuándo estoy bien o mal, cuándo le miento", agregó el músico en diálogo con Carret y Baños, quien escucharon con calma sus palabras.