Exactamente a las 22.13 del jueves por la noche se desató un escándalo en el aire de Radio Rivadavia. Luis Ventura renunció en vivo a la conducción del programa Iluminados, en el que lo acompañaba Adriana Salgueiro, quien está en Mar del Plata haciendo temporada de teatro.

Con un discurso en el que explicaba los motivos, el presidente de Aptra le contó a sus oyentes los motivos que los llevaban a terminar el ciclo en forma abrupta. Hizo un fuerte descargo contra las autoridades de la radio y se despidió.

"Me voy llorando porque esta prestigiosa casa fue arrasada por un tsunami de delincuentes. Me voy con un puñal en el pecho y la garganta hecha un nudo, porque no puedo explicar la indignación que me embarga", dijo entre otras cosas en su editorial.

Horas más tarde, y consultado por Clarín, Ventura se explayó aún más: "El tema es así: la gestión anterior me contrató junto con Adriana Salgueiro como productora independiente para hacer el programa Iluminados, que lo hicimos durante dos años".

"Cuando se cumplían diez meses de contrato nos llamaron para decirnos que ellos se iban de la radio porque se había presentado un pedido de quiebra y había un grupo que se iba a hacer cargo".

"A todo esto los empleados de la radio no cobraban y nosotros a veces les aportábamos algo de dinero con lo que recaudábamos para darles una manito".

"Un día me llamó la Síndico diciéndome que quería que me quedara y que no pagáramos el espacio y cobráramos nuestros haberes de lo que recaudábamos. Así sobrevivimos un año y dos meses".

"Siempre me decía que aguantáramos, que cualquier cosa nos llamaban y así pasaba el tiempo. En el medio se nos fueron productores, locutores y otros compañeros, que llegaron a estar un año y medio sin cobrar".

"Hasta que ayer a través de un audio de WhatsApp a uno de nuestros productores, le comunican que nos daban un mes de gracia pero que a partir de 2019 teníamos que pagar el espacio. Y nos cobraban un valor alto, gracias al lugar en el que nosotros pusimos esa franja con mucho esfuerzo y sacrificio de trabajo".

"No me parece mal que nos quieran cobrar el espacio, pero sí la manera en la que me lo comunican. ¡Como si fuera una rata! Tenían miedo de la devolución porque sabían que conmigo se habían comprometido a otra cosa. No me notificaron nunca más nada ¿y lo hacen por un audio de WhatsApp a un productor?"

"Frente a esa indignación la llamé a Salgueiro (está en Mar del Plata haciendo temporada de teatro) y le comuniqué lo que iba a hacer. Tomé el envión, me abracé y me reuní con los muchachos que quedaban y los mandé a la m.....".

"La síndico se comprometió conmigo a informarme de lo que iba pasando y me agradeció por quedarme y aguantar la parada para difundir y prestigiar a la emisora. Me decía que era el nombre fuerte de la radio pero me comunica por WhatsApp que nos cambia las reglas del juego. ¡Se portó com una sinvergüenza!Y nunca más nos atendió el teléfono. Nos dejó huérfanos a la vera de la vida".

"En mi franja yo tenía muy bien vendido lo que era el contenido de mi programa. Y otros muchachos que pagaban por el espacio también. Pero esa publicidad y pauta de la radio no sé quién la facturaba ni para adónde iba".

"Yo me quiero ir por la puerta grande porque soy un agradecido de la radio, del emblema y del lugar. El edificio está desvencijado. Lo arrasaron, se afanaron todo: hasta los desinfectantes y el papel higiénico de los baños".