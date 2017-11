La "fantochada", según describió el propio Ángel de Brito (41), en referencia a la actitud que Vicky Xipolitakis (31) tomó este miércoles en el lugar donde se produjo el atentado terrorista en Nueva York en el que murieron cinco argentinos, sigue siendo tema de debate en los medios de comunicación.

Ahora quien habló de la polémica presencia de la mediática en el bajo Manhattan, donde un uzbeko de 29 años atropelló a peatones y ciclistas dejando un saldo de 8 muertos y 12 heridos, entre ellos varios argentinos, fue Nicolás Magaldi (30).

En detalle, el sanjuanino expresó su repudio hacia Xipolitakis por haber ido a buscar prensa "a un lugar lleno de dolor". "Es vergonzoso. Lamentable. Bochornoso", tuiteó en primera instancia el conductor de Todos Arriba (FM 105.5, lunes a viernes de 6 a 9).

En tanto, en su programa de radio, el presentador radial y televisivo agregó: "Casi sin palabras. No puedo juzgar que haya dado una nota, pero que vaya a buscar prensa a un lugar lleno de dolor... si vos están conmovido sinceramente no das notas y no vas con un tapado para llamar la atención".

Luego de repetir al aire que el gesto de la rubia "no le gustó nada" y apoyar el comentario de uno de sus compañeros de radio, que dijo: "A Xipolitakis los cinco pibes que murieron le importan tres carajos"; el periodista y sus colegas mencionaron el insólito video que la Griega compartió en su cuenta de Instagram.

La platinada habló de la tragedia en un inglés poco convencional que mucho tomaron como si fuera una burla. Y si bien pocas horas después ella terminó borrando esa grabación y sus correspondientes imágenes, el escándalo ya se había desatado.

"Es como si ella ganara su cometido porque ahora todo el mundo la va a buscar para hacerle una nota. Entonces uno dice '¿cuál es la razón para que esté ahí?' porque estamos hablando de una noticia que es una mierda...", precisó Magaldi, quien hace pocos días se convirtió en padre primerizo.

