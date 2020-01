Los últimos presentes. Arriba, los bailarines de La Huella Malambo, ganadores del PreCosquin en 2019



El 60mo Festival Nacional de Folclore, que arranca hoy y se desarrollará hasta el 2 de febrero en la tradicional Plaza Próspero Molina, tendrá representación sanjuanina únicamente en el marco de las Postales de Provincia, el sábado 1 de febrero. A diferencia de otros años, el resto de la grilla no contempla artistas locales contratados; o bien, ganadores del 49no Certamen para nuevos valores PreCosquín 2020.



Haciendo un repaso de las últimas 5 ediciones; en 2015, el canto y la música del terruño se hizo sentir con fuerza en el escenario Atahualpa Yupanqui con la voz de Claudia Pirán que puso al público de pie desde que subió como Revelación Espectáculos Callejeros en 2000, consagración de Cosquín 2005 y artista contratada, de ahí en más. En 2016, además de Pirán, los Labriegos presentaron su propuesta como triunfadores en los Espectáculos Callejeros; en 2017, fue el turno de Duende Fusión Folk, como ganador del PreCosquín en conjunto vocal, y de Pirán, nuevamente. En 2018, Daniel "Lechuga" García fue acompañando a Sergio Galleguillo y los Labriegos como invitados por la Comisión del Festival para rendir homenaje a Felix Dardo Palorma junto a Los Chimeno y Algarroba.com, con la conducción de otro coterráneo como Jorge Pascual Recabarren. Y, en 2019, San Juan contó con el dúo Mínguez-Barboza, que hizo su recital en compañía de Rony Vargas; y La Huella Malambo, el octeto mendocino comandado por el bailarín sanjuanino Juan Peletier que ganó su pase por la sede San Juan.



Pero, esta vez, la provincia no figurará en el espacio destinado a los campeones, ya que la Compañía Riveros Luna en conjunto folclórico -recibió mención por su puesta- y los mendocinos del grupo El Puñal y Pablo Benites, en conjunto de malambo y solista de malambo, respectivamente; no pudieron sortear la instancia definitiva.



Frente a este panorama, la baja de artistas de la escena local a lo largo de las 9 lunas del acontecimiento, no pasó desapercibida para el gobierno local.



Lucas Pringles, coordinador de Producciones Artísticas del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia, manifestó que, ya el año pasado, fue "un tema" que le consultó al intendente de la localidad cordobesa y presidente del festival, Gabriel Musso, a quien le sugirió que contratara a quien "cumpliera con lo que se necesita" pero que convocara a sanjuaninos.



"Él me resaltó la presencia de Minguez Barboza, pero le respondí que, en ese caso, iban con Rony Vargas. Si bien, lo consideré porque después de todo, tenía razón. También me dijo que teníamos las postales de provincia, pero eso no luce como un artista en particular. Quedamos que, para este año, harían lo posible", explicó.



Debido a que no sucedió lo que se esperaba en 2020, al tiempo de instar a los intérpretes a presentar sus proyectos en las convocatorias como otra alternativa posible; Pringles subrayó que, reiteró su pedido a Musso y habló con "el programador", aunque no pudo "hacer otra cosa" más que "sugerir".



"Les dije que no habían sanjuaninos en la grilla de ahora. Se lo repetí porque nos interesa, trabajamos tanto con Cosquín que está bueno estar ahí, tenemos muchos artistas de nivel para ese escenario", recalcó.



Y, así delineado el tablero, la única chance que quedaría es que, alguno de los cantantes y grupos que formarán parte del circuito de Espectáculos Callejeros logre el titulo de Revelación, el 2 de febrero; entre ellos están: Los Videla, Adrián Cuevas, Mara Díaz, Oscar Figueroa, Nicolás Olivieri, Florencia Burela y Tayte.



De esta manera, como una forma de remediar la ausencia, el seleccionado para la recreación de las "Postales...", incluirá nombres fuertes como Díaz Heredia y Eduardo Troncoso. Una apuesta que del 31 de enero -fecha que se prevée como una de las principales con Abel Pintos y Jorge Rojas-, pasó al 1 de febrero, cuando lo central será el homenaje por los 100 años de Chabuca Granda y los recitales de Raúl Barboza y el Dúo Coplanacu.

Mínguez-Barboza que actuó el mismo año con Rony Vargas.

Otra vidriera para lucirse

Además del PreCosquín, los Espectáculos Callejeros y los shows en las diferentes peñas coscoínas; este año, también estará el escenario de Postales de Provincia en la Plaza San Martín, una plataforma para la exhibición de la cultura y el arte de todas las ciudades del país que confluirán en la localidad, en la cual, la organización también podrá tomar referencias de los artistas para el festival. El Ballet Sonko y Alma desde Valle Fértil que actuará hoy y Oscar Figueroa el lunes 27, pasarán por este espacio al igual que Florencia Burela y Mara Díaz, aún sin fecha confirmada.



Lo más destacado de la grilla

La luna inaugural del Festival de Cosquín comenzará hoy y contará con figuras como Lucio Rojas, Los Manseros Santiagueños en sus 60 años, coincidiendo con el aniversario del encuentro, y Yamila Cafrune, además de la delegación de Tucumán. Pero, la frutilla de la torta, será el "Chaqueño" Palavecino.



Entre los destacados de la grilla, el 26 actuarán Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Nahuel Pennisi, Leandro Lovato y Destino San Javier. El 27, tendrá a Los Carabajal, Antonio Tarragós Ros y Sergio Galleguillo; y el 28, a Fito Páez debutante en este festival, Los Tipitos, Luis Salinas y Omar Mollo. El 29, Víctor Heredia y Teresa Parodi, Opus Cuatro con Ala Par dúo, Riendas Libres, Homenaje al Chango Nieto (con Chaqueño Palavecino, Lucio Rojas, Por siempre Tucu y otros). El 30, Soledad y Los Tekis; el 31, Abel Pintos y Jorge Rojas; el 1 de febrero, el homenaje por los 100 años de Chabuca Granda, Dúo Coplanacu y San Juan; el 2, Jairo, Sureras, Por Siempre Tucu, Los 4 de Córdoba, Los Nocheros y Chubut; y en la noche extra del 3, La Mona Jiménez y Los del Suquía, entre otros.

Claudia Pirán, la sanjuanina que estuvo entre 2002 y 2017 de manera ininterrumpida.

> Entrevista



Claudia Pirán

"Hace falta formación"



- ¿Por qué no hay sanjuaninos contratados en Cosquín?

- Tengo mi teoría. No sólo fui contratada, fui mención especial PreCosquín (1998), Revelación Espectáculos Callejeros (2000), Consagración de Cosquín (2005) y madrina de Cosquín de Peñas. No es ser contratado por derecho, si la gente te elige, los festivales te contratan. Si no estoy hoy, es por elección, no porque no pudiera.



- ¿Qué debe hacerse?

- Muchas veces cuesta que se entienda. Siempre me he ofrecido a ayudar y de hecho lo hice con la mayoría. Cada artista necesita un trabajo de producción que lo distinga. No hay fórmulas. Hace falta formación profesional.



- ¿Por qué no estás vos en Cosquín?

- Porque me dediqué a mis hijos y a mi salud.