Gianinna Maradona manifestó su felicidad por el cumpleaños de Benjamín y por ver a su familia unida después de tantos escándalos durante todos estos años.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe, publicó una imagen donde se los ve a sus padres compartiendo el aniversario de vida de su nieto.

“Hace 11 años que nos une el mismo amor incondicional por un pequeño gigante, dulce como pocos, genuino, justo, bondadoso, fiel a sí mismo, con una personalidad que lo hace un ser único e inigualable”, comenzó escribiendo la morocha.

Y agregó: “Quien me convirtió a mi en MAMÁ, a mi hermana en TITI, a mi vieja en TATA y a mi papá en BABU. Todos tan diferentemente iguales… LES AMO, GRACIAS por SER! ♥️ #los11deben”.

Como era de esperar, la publicación obtuvo miles de likes y cientos de mensajes de sus seguidores.

“Ustedes juntos todo lo pueden”, “Que hermosa foto!!! Me encanta verlos así!!! Claudia una grande de verdad!!! Y vos una heredera de todo ese amor maternal!!!”, “Ay. Me emociona tanto como si estuviera ahí con ustedes”, fueron algunos de los mensajes que circularon en el posteo.

Esto sucede después de la visita de la mamá de Gianinna y Dalma a “Quien quiere ser millonario”, el ciclo de Santiago del Moro donde realizó fuertes declaraciones.

“Yo quería sumar, no restar. Aparte siempre me porté de esa manera con Diego y sus relaciones, porque las hijas van a ser siempre de los dos y todos los hijos de Diego van a ser sus hijos, sea quien sea la mamá. Él es el papá de todos”, reveló Claudia.

Y afirmó: “Yo les pago los alimentos a dos que la Justicia dijo que son hijos de Diego. Por ahí hay muchas mamás que están acá o que ven esto. Uno hace lo que cree es que es lo mejor. Y en ese momento creí que me correspondía hacerlo sin pensar en otra cosa. No sé por qué pero me tocaba hacerlo y lo hacía normalmente, como creo que otras mamás también lo hacen y no se sabe”.

